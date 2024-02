Thanh tra tỉnh An Giang chỉ rõ sự lỏng lẻo trong tuân thủ quy định về chỉ định thầu

Chỉ định thầu chồng chéo

Trước đó, Thanh tra tỉnh An Giang thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu 25 gói thầu, triển khai từ năm 2017 đến năm 2024 và có Kết luật số 03/KL-TTT ban hành ngày 5/2/2024.

Các gói thầu này do 4 đơn vị được giao làm chủ đầu tư gồm Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp (8 gói thầu); Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông (5 gói thầu); Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và PTNT (10 gói thầu) và Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên (2 gói thầu).

Trong đó công tác thanh tra bao gồm việc xem xét quá trình thực hiện chỉ định thầu được căn cứ theo các văn bản, quyết định của UBND tỉnh về tình huống khẩn cấp do xảy ra sạt lở bờ sông thuộc mức độ đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến khu dân cư, công trình hạ tầng giao thông, đê chống lũ, công trình quốc phòng.

Qua kiểm tra nhận thấy, gói thầu số 7 thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao, huyện Chợ Mới (do Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và PTNT chủ đầu tư), thực hiện việc chỉ định thầu rút gọn cho Công ty CP FalCon Việt Nam là chưa phù hợp.

Theo đó, gói thầu được chỉ định dựa trên cơ sở đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kè xử lý sạt lở cấp bách theo nội dung tại thông báo số 156/TB-UBND ngày 11/4/2019 của văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Dự án xử lý sạt lở bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới. Đồng thời căn cứ vào quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp của UBND tỉnh tại Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 22/4/2017 để tiếp tục triển khai.

Gói thầu số 07 xử lý sạt lở bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao được giao cho Công ty CP FalCon Việt Nam.Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh An Giang đã chỉ ra, Quyết định của UBND tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở đất bờ sông Vàm Nao có chiều dài dọc bờ sông Vàm Nao là 380m xảy ra vào tháng 4/2017. Thời điểm đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực tiến hành khảo sát, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý khẩn cấp để hạn chế quá trình đào khoét lòng sông và đường bờ trong đoạn sông được cảnh báo nhằm giảm thiểu tối đa sạt lở.

"Do đó, việc chấp thuận cho Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới theo tình trạng khẩn cấp là chưa phù hợp, vì tình trạng khẩn cấp được ban bố trước đó 2 năm và đã thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố sạt lở", Kết luận 03/KL-TTT ngày 5/2/204 của Thanh tra tỉnh An Giang nêu rõ.

Loạt nhà thầu thiếu hồ sơ năng lực

Bên cạnh thực hiện tính phù hợp của các gói thầu chỉ định với tình hình thực tiễn, Thanh tra tỉnh cũng kiểm tra công tác xác định nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để lựa chọn chỉ định thầu.

Qua đó, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết theo hồ sơ, tại mỗi gói thầu nhà thầu có cung cấp cho Chủ đầu tư 1 bộ hồ sơ năng lực, cho thấy Chủ đầu tư đã căn cứ trên hồ sơ năng lực của nhà thầu để xác định nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh An Giang chỉ ra một số gói thầu chưa đảm bảo về việc xác định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Cụ thể là các gói thầu của Công ty TNHH MTV Dương Khang, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Mỹ Luông, công ty CP Falcon Việt Nam không có năng lực nhà thầu. Trong đó có 2 gói do Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông làm Chủ đầu tư không có hồ sơ năng lực nhà thầu. 2 gói do Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư không cung cấp được hồ sơ năng lực nhà thầu.

Theo pháp luật về đấu thầu, đối với các gói thầu thực hiện chỉ định trong tình huống khẩn cấp hiện chưa có quy định cụ thể về thủ tục, cách thức xác định nhà thầu có năng lực để giao thầu.

Tuy nhiên, việc xác định năng lực, kinh nghiệm phải được thực hiện căn cứ trên hồ sơ, tài liệu do nhà thầu cung cấp để chứng minh nhà thầu có năng lực thực hiện gói thầu được giao. Do đó, Thanh tra tỉnh nhận định tại 4 gói thầu nêu trên, Chủ đầu tư lựa chọn, phê duyệt kết quả chỉ định thầu nhưng để xảy ra thiếu sót về hồ sơ năng lực là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Quá trình kiểm tra, Thanh tra tỉnh An Giang còn chỉ ra nhiều vi phạm về tuân thủ quy định trong quá trình lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán, thương thảo hợp đồng, thời gian triển khai.. Từ những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu các Ban QLDA và cấp phó có liên quan về hạn chế, vi phạm phát hiện qua thanh tra.