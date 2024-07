Tổng Bí thư chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với lực lượng Công an nhân dân

Ngày 4/7 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024. Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Công an tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Tổng Bí thư ghi nhận chiến công, thành tích của lực lượng CAND

Vì điều kiện không thể dự trực tiếp Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số ý kiến quan trọng để hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư. Trong nội dung phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đặc biệt vui mừng, phấn khởi chúc mừng các đồng chí được Đảng, Nhà nước giao cương vị mới, đó là Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

"Nói điều này để thấy, lực lượng CAND của chúng ta được Trung ương quan tâm, giao nhiều trọng trách rất quan trọng, những chiến công, thành tích, cống hiến của các đồng chí luôn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao", Tổng Bí thư biểu dương và nhấn mạnh 5 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024.

Công an đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện. Trong đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Tiếp tục phát huy tinh thần "gương mẫu", "đi đầu", lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với tinh thần "không ngừng, không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Tập trung hoàn thiện và ổn định tổ chức; triển khai hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước thực hiện Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND đến năm 2030, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đề ra, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa, đến năm 2025 một số lực lượng tiến lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng CAND hiện đại; triển khai thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Bộ Công an

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục rà soát, phát huy những điểm sáng, thành tích đạt được, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác công an thời gian tới.

Trong đó, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên trong lực lượng CAND; xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương là Đảng bộ kiểu mẫu. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ động nắm, dự báo tốt tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với diễn biến của tình hình thế giới. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tham gia xây dựng thể chế. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, quản lý nhà nước về an ninh trật tự… Đẩy mạnh triển khai các dự án, công trình trọng điểm đã giao thực hiện. Tăng cường hợp tác quốc tế và đối ngoại công an…

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Bộ Công an

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, ý kiến của đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đặc biệt là ý kiến đóng góp hết sức quý báu, đầy tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới hội nghị.

"Đảng uỷ Công an Trung ương tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, với quyết tâm chính trị cao, lực lượng CAND sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, thường xuyên quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định.