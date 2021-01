Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương bán 43ha đất công giá "bèo" cho tư nhân: Khởi tố thêm 4 bị can

Như Dân Việt đã thông tin, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt TCT Bình Dương) chuyển nhượng 43ha đất công, tại dự án Khu đô thị Tân Phú (phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho tư nhân với giá rẻ mạt, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Lý Thanh Châu (39 tuổi, ngụ TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) là Phó Tổng Giám đốc TCT Bình Dương và bà Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), ông Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc) và ông Nguyễn Thế Sự (trưởng ban kiểm soát công ty). Cả 4 bị can đều bị khởi tố tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, gây thất thoát lãng phí".

Khu đất công 43ha đã bị "hô biến" về tay tư nhân với giá rẻ mạt.

Ông Lý Thanh Châu được xác định có hành vi thống nhất ký vào biên bản họp hội đồng thành viên ngày 30/11/2016 và ngày 12/4/2017; giúp Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty TNHH xây dựng Tân Phú (góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145ha vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Thành) trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Trước đó, ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐQT, Trần Nguyên Vũ – Tổng Giám đốc TCT Bình Dương và ông Huỳnh Thanh Hải, nguyên là thành viên Hội đồng thành viên đại diện phần vốn góp của TCT Bình Dương tại Công ty Tân Phú.

Ba lãnh đạo TCT Bình Dương đã bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", liên quan việc chuyển nhượng đất, vốn góp của TCT Bình Dương.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐQT (hiện vốn thuộc Tỉnh ủy còn trên 60%) và ông Trần Nguyên Vũ (Tổng Giám đốc) bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng.

Ông Huỳnh Thanh Hải - nguyên Phó Tổng Giám đốc, hiện là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (100% vốn thuộc Tỉnh ủy Bình Dương), bị khởi tố bị can, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các cá nhân trên đã vi phạm luật pháp, khi chuyển nhượng đất, vốn góp liên quan 43ha tại thành phố mới Bình Dương, từng do TCT Bình Dương quản lý, nay đã thuộc sở hữu của một công ty tư nhân.

Vụ án ban đầu do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, nhưng sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án lên Bộ Công an để điều tra.