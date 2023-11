Tổng kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải, dẹp "xe dù bến cóc", xe trá hình tuyến cố định

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 1033 chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn; Xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.