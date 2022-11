Tổng Lãnh sự quán New Zealand thăm và làm việc tại WinMart

Ngày 14/11/2022, đoàn đại biểu do ông Joseph Nelson - Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại Việt Nam dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại siêu thị WinMart Times City (quận Hai Bà Trưng – Hà Nội).

Tổng Lãnh sự quán cùng các nhà cung cấp New Zealand thăm và làm việc tại WinMart Times City

New Zealand từ lâu đã nổi tiếng với nguồn thực phẩm sạch, chất lượng, bền vững, theo 5 cam kết quan trọng: tươi ngon, an toàn, chất lượng thượng hạng, giàu dinh dưỡng, và đạo đức. Với những tương đồng trong định vị sản phẩm cung cấp đến người tiêu dùng, WinCommerce đã hợp tác cùng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà cung cấp từ New Zealand trong nhiều năm. Đặc biệt, hai bên phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Trái cây New Zealand "Made With Care" trong 3 năm liên tiếp. Tháng 6 vừa qua, sự kiện "Made With Care 2022" được tổ chức tại hơn 3.000 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ trên toàn quốc, góp phần quảng bá nhiều loại trái cây chất lượng cao được WinCommrce nhập khẩu trực tiếp New Zealand phục vụ người tiêu dùng Việt Nam.

Các sản phẩm đặc trưng của New Zealand được bày bán tại siêu thị WinMart Times City

14/11/2022, đoàn đại biểu gồm ông Joseph Nelson - Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại Việt Nam, đại diện Đại sứ quán và Lãnh sự quán New Zealand tại Việt Nam, đại diện doanh nghiệp Zespri, T&G và các công ty thực phẩm - đồ uống của New Zealand tiếp tục có chuyến thăm và làm việc tại WinMart Times City.

Sản phẩm Táo New Zealand chiếm 50_ thị phần táo tại hệ thống siêu thị

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Tuấn – Giám đốc vận hành hệ thống siêu thị WinMart đã giới thiệu tới đoàn đại biểu các sản phẩm đặc trưng của New Zealand đang được phân phối tại WinMart/WinMart+ như táo, kiwi, việt quất, sữa, thịt,...

Khách hàng tin dùng sản phẩm New Zealand vì chất lượng

"Nông sản New Zealand luôn nằm trong danh sách những mặt hàng nhập khẩu được yêu thích. Đặc biệt là táo, theo thống kê, táo nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand chiếm đến 50% thị phần táo đang được bày bán tại hệ thống WinMart/WinMart+. Trong năm 2022, WinCommerce đã thu mua và đưa vào tiêu thụ 240 containers táo New Zealand, ước tính doanh thu từ sản phẩm này trong năm nay đạt 220 tỷ đồng.", Ông Tuấn chia sẻ.

Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại Việt Nam - ông Joseph Nelson rất bất ngờ về sản lượng lớn các sản phẩm nhập khẩu từ New Zealand, đặc biệt là táo và kiwi đang được trưng bày tại WinMart/WinMart+. Theo ông, thị trường Việt Nam có nhiều tiềm năng lớn và mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp New Zealand và WinCommerce.