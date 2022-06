Tổng Tham mưu trưởng quân đội Lào thăm Việt Nam

Sáng 2/6, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - tiếp người đồng cấp Lào, Trung tướng Khamlieng Outhakaysone.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng trên cương vị và trọng trách của mình, Trung tướng Khamlieng Outhakaysone sẽ góp phần đưa Quân đội nhân dân Lào ngày càng phát triển; quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Tổng Tham mưu trưởng hai nước Việt Nam - Lào gặp nhau tại Bộ Quốc phòng Việt Nam, sáng 2/6. Ảnh: X.A.

Tướng Cương khẳng định, chuyến thăm của Trung tướng Khamlieng Outhakaysone sẽ tạo thêm xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai quân đội, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam - Lào, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Về phần mình, Trung tướng Khamlieng Outhakaysone khẳng định, Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó giữa hai nước. Trong đó, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào là một trong những nội dung quan trọng, được lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo quân đội hai bên quan tâm thúc đẩy.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (bên trái) tiếp Trung tướng Khamlieng Outhakaysone. Ảnh: X.A.

Quá trình hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá, môi trường chính trị, an ninh thế giới và khu vực hiện đang có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn và đặt ra những thách thức lớn đối với hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

Hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước; hai bên đồng ý duy trì tiếp xúc, gặp gỡ cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Thời gian tới, hai nước sẽ tổ chức hiệu quả "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022", kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Bộ Quốc phòng hai nước tập trung phối hợp một số lĩnh vực trọng tâm như trao đổi thông tin giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, phối hợp tuần tra chung, đấu tranh phòng chống tội phạm, di cư tự do bất hợp pháp, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới hai nước...