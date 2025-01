Tổng tư lệnh Ukraine Syrsky kêu gọi kiểm duyệt thông tin

Tướng Syrsky. Ảnh: UP.

Ukraine cần áp dụng kiểm duyệt liên quan đến quốc phòng - chỉ huy quân sự cấp cao của quốc gia này, Tướng Aleksandr Syrsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Bayraktar phát sóng vào thứ Năm 23/1. Các hạn chế nên nhằm mục đích che giấu thông tin nhạy cảm về quân đội khỏi kẻ thù của Kiev, vị tướng này gợi ý, giải thích rằng bất kỳ ai cũng có thể truy cập bất kỳ thông tin nào hiện nay.

Vị tướng này biện minh cho đề xuất của mình bằng cách trích dẫn các hoạt động thời chiến "đã được thiết lập" phát sinh do "cần thiết", đồng thời nói thêm rằng ông không tìm cách xâm phạm quyền của bất kỳ ai.

"Chúng ta không phải là nước đầu tiên tiến hành chiến tranh... có một gói biện pháp đã được thiết lập nhất định là hoàn toàn bắt buộc" - ông nói.

Theo ông Syrsky, một số "thông tin nhạy cảm" như lộ trình hành quân của nhiều đơn vị quân đội khác nhau nên được giấu kín khỏi mắt công chúng, đặc biệt là "bây giờ, khi không gian thông tin có thể tiếp cận được với mọi người".

Đồng thời, vị tướng này cho biết công chúng nên được thông báo về "tình hình thực tế" để mọi người "hiểu rằng chiến tranh đang đến gần" và "không có sự khác biệt quá lớn giữa tiền tuyến và hậu phương".

Kiev đã giới thiệu chương trình truyền hình marathon United News TV ngay sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Dự án này là chương trình thông tin chung 24/7 do các hãng truyền thông lớn của đất nước sản xuất để đưa tin trong suốt cuộc xung đột.

Chương trình gây quỹ từ thiện này đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì có khả năng độc quyền phát sóng truyền hình và kìm hãm sự bất đồng chính kiến.

Vào tháng 10 năm 2024, Ủy ban Châu Âu đã đặt câu hỏi về hoạt động và nguồn tài trợ công của chương trình gây quỹ từ thiện qua điện thoại trong báo cáo thường niên về tiến trình Ukraine gia nhập khối này. Kiev đã gạt bỏ những lo ngại đó. Vào năm 2024, chính phủ Ukraine đã chi khoảng 17 triệu USD cho dự án này và dự kiến sẽ đổ thêm số tiền tương tự vào năm nay.

Kiev cũng đã nhiều lần cân nhắc đến việc hạn chế hoặc thậm chí chặn nền tảng nhắn tin Telegram, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Vào tháng 3 năm 2024, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự (GUR) của quốc gia này, Kirill Budanov, đã dán nhãn Telegram là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn trên, ông Syrsky cũng được hỏi về việc phân bổ tài sản và nhân sự, đặc biệt là số lượng binh sĩ, thiết bị và vũ khí mà Quân đội Ukraine đang thiếu.



"Tôi không thể nhớ một cuộc chiến nào mà có đủ mọi thứ. Tôi hy vọng kẻ thù của chúng ta còn thiếu tài nguyên hơn chúng ta. Vì vậy, chúng ta chiến đấu với những gì chúng ta có. Và chúng ta chỉ cần sử dụng hợp lý những gì mình có" - ông nói.

Syrskyi trước đây đã phát biểu rằng những nỗ lực động viên quân lính không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân sự ở tuyến đầu, dẫn đến một số binh sĩ trước đây tham gia công tác hậu cần và hỗ trợ bị chuyển sang các vai trò bộ binh.