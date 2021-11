Top 10 người đẹp vào vai "Bond girl" khiến khán giả khó rời mắt

Nhắc tới loạt phim James Bond hay còn gọi là Điệp viên 007, ngoài những pha hành động mạnh nhãn, tính cách cương nghị, lịch thiệp của James Bond, không ai có thể "lờ" đi sức hấp dẫn từ những người đẹp song hành với chàng điệp viên này, hay con gọi là Bond girl.

Bond girl đã đi cùng loạt phim trong nhiều năm, vì vậy, phong cách riêng của mỗi diễn viên mang lại những cảm xúc khác nhau. Trong khi các diễn viên nữ thời gian đầu thường xuất hiện trong những bộ bikini thì ngày nay họ thường mặc một bộ đồ sát thủ. Sau đây là 10 gương mặt Bond girl được cho là nổi bật nhất trong loạt phim 007 trong suốt bảy thập kỷ vừa qua.



10. Olga Kurylenko vai "Bond girl" Camille Montes trong Quantum of Solace (2008)





Mặc dù Quantum of Solace thường bị coi là bộ phim nhạt nhòa nhất trong tay Daniel Craig về mặt thương mại, nhưng nó không gây thất vọng cho người xem về phần hình ảnh. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của Olga Kurylenko trong vai Camille Montes, một cô gái đang tìm cách trả thù kẻ phản diện của vì đã giết gia đình cô. Là một trong những Bond girl mạnh mẽ, cô ấy thực sự tỏa sáng khi diện trang phục của Prada, đó là chiếc váy dạ tiệc màu đen với đường viền cổ yếm và dây vai rộng.

9. Honor Blackman vai Pussy Galore trong Goldfinger (1964)





Là một trong những Bond girl đáng nhớ nhất, Honor Blackman’s Pussy Galore không thể nằm ngoài danh sách này. Cô là thủ lĩnh của một nhóm nữ phi công và sở hữu đai đen Judo. Bên cạnh đó, Bond girl này sở hữu một tủ quần áo chỉ toàn đồ được cắt may tỉ mỉ. Đáng nhớ nhất là bộ quần áo dài màu trắng sắc nét, thể hiện rõ vai trò "cửa trên" của cô đối với James Bond trong mối quan hệ của cả hai.



8. Gloria Hendry vai Rosie Carver trong Live and Let Die (1973)





Với tư cách là "Bond girl da màu" đầu tiên, Gloria Hendry - người nổi tiếng với vai chính trong nhiều bộ phim trứ danh dựa trên Live and Let Die đã làm nên lịch sử với vai diễn điệp viên hai mang của CIA, Rosie Carver. Không chỉ vẻ đẹp hình thể cũng như màu da của Gloria Hendry khiến cho cô nổi bật. Tạo hình đặc trưng của cô trong phim cũng đáng chú ý như bikini nhiều màu và luôn có một khẩu súng máy trên tay.

7. Léa Seydoux vai Madeleine Swann trong Spectre (2015) và No Time to Die (2021)





Với vai diễn Madeleine Swann, Léa Seydoux đã vinh dự trở thành Bond girl đầu tiên xuất hiện trong nhiều bộ phim. Dĩ nhiên, tủ quần áo của cô cũng phải đủ cầu kỳ để xứng đáng với vinh dự ấy. Trong khi khoảnh khắc thời trang nổi bật của năm 2015 chắc chắn là chiếc váy sa tanh màu xanh lá cây, có chút bụi bặm, đẹp mê hồn mà cô mặc khi ăn tối với Bond trên một chiếc du thuyền sang trọng thì trong No Time to Die, tủ quần áo của Seydoux giản dị hơn, phù hợp với cuộc sống làm việc của một nhà tâm lý học.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có một vài cảnh cô nàng tuyệt đẹp xuất hiện — đáng chú ý nhất là chiếc váy trắng có gân của Massimo Dutti mà cô mặc trong phân cảnh mở đầu bộ phim ở Matera, Ý.

6. Jane Seymour vai Solitaire trong Live and Let Die (1973)





Xuất hiện với tư cách là một người đọc bài tarot bí ẩn trong Live and Let Die, trang phục có phần xa hoa của Jane Seymour có thể đã làm lu mờ đi tình tiết của bộ phim nếu như các cảnh hành động không diễn ra ngay sau đó. Trang phục của Solitaire bao gồm một loạt những chiếc mũ trùm đầu ấn tượng và những chiếc áo choàng sang trọng khiến cô ấy là người mang tính biểu tượng và đặc biệt nhất trong tất cả các Bond girl.



5. Halle Berry vai Jinx Johnson và Rosamund Pike vai Miranda Frost trong Die Another Day (2002)

"Die Another Day" có rất nhiều người đẹp tới mức bạn phải ngỡ ngàng, vì thế, bắt buộc phải có tới 2 Bond girl trong phim được xuất hiện trong danh sách này.

Đầu tiên, Halle Berry trong vai Jinx Johnson, một đặc nhiệm NSA người Mỹ, người mà Bond gặp trên bãi biển ở Cuba. Cô ấy mặc một bộ bikini màu cam và thắt lưng lặn do nhà thiết kế trang phục Lindy Hemming chế tác. Sau đó, đến lượt Rosamund Pike trong vai đặc vụ Miranda Frost. Vẻ ngoài đáng nhớ của cô xuất hiện trong một cảnh tiệc tùng tại khách sạn băng, nơi Pike hoàn toàn hoàn hảo trong chiếc áo choàng bạc một bên vai nhỏ giọt pha lê.



4. Famke Janssen vai Xenia Onatopp trong GoldenEye (1995)





Là một cựu phi công chiến đấu của Liên Xô, Famke Janssen xinh đẹp tới tàn nhẫn, thứ duy nhất tàn nhẫn hơn đó là tủ quần áo của cô ấy gồm những chiếc váy nhỏ màu đen siêu ngắn, thiết kế vừa vặn đến mức bạn không thể rời mắt.

Vai Bond girl xuất sắc trong Golden Eye đã biến thành tấm giấy thông hành để Famke xuất hiện trong hàng loạt bộ phim tên tuổi sau đó như: X-Men, Don't Say a Word, I Spy, X2: X-Men United, Hide & See... và bộ phim mới nhất: X-Men: The Last Stand (2006).

3. Ursula Andress vai Honor Ryder trong Dr. No (1962)





Vẻ xinh đẹp khó quên của Ursula Andress trong bộ phim Dr. No chính là lý do khiến cho cơn sốt bikini hai mảnh dậy sóng trên toàn thế giới. Bộ phim ra mắt cùng với thời điểm cuộc cách mạng tình dục nổ ra, bộ trang phục này hiện được coi là một trong những bộ bikini nổi tiếng nhất mọi thời đại. Được thiết kế bởi nhà thiết kế trang phục của bộ phim Tessa Prendergast và chính Andress, chiếc bikini cotton màu trắng ngà (với chi tiết thắt lưng đặc biệt) là trang phục mà Andress không thể quên trong sự nghiệp sau này của cô.

“Bộ bikini này đã giúp tôi thành công, nhờ đóng vai chính trong Dr. No với tư cách là Bond girl đầu tiên, tôi được tự do lựa chọn các vai diễn trong tương lai và thành công như hiện tại”, cô nói với The Telegraph vào năm 2001, trước khi đưa ra đấu giá.

2. Eva Green vai Vesper Lynd trong Casino Royale (2006)





Trong khi Eva Green chỉ xuất hiện trong một bộ phim Bond, thành tựu của cô ấy trong chuỗi phim James Bond tồn tại mãi mãi. Cô ấy là một trong số ít các Bond girl được chàng điệp viên này yêu say đắm. Cho dù cô mặc một chiếc váy Versace màu đen vừa vặn trong buổi hẹn ăn tối với Bond hay một chiếc áo choàng màu tím lấp lánh, đính pha lê ngoạn mục của Roberto Cavalli để tham dự một trong những trò chơi baccarat căng thẳng của bộ phim, Eva Green luôn đẹp lộng lẫy.

1. Grace Jones vai May Day trong A View to a Kill (1985)





Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với màn trình diễn làm "náo loạn" làng thời trong lịch sử Bond girl. Grace Jones trong vai vệ sĩ và là người tình của nhân vật phản diện Max Zorin do Christopher Walken thủ vai trong phim "A View to a Kill". Những bộ trang phục mà Jones mặc trong suốt bộ phim xứng đáng với danh hiệu này bởi chính nữ diễn viên này đã khiến cho những bộ trang phục tỏa sáng.

Toàn bộ tủ quần áo của May Day được thiết kế bởi không ai khác ngoài Azzedine Alaïa, tác giả của những bộ váy quyến rũ đặc trưng với chất liệu da đã tô nét hoàn hảo cho một nhân vật điên rồ và xấu xa.