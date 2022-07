Top 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất TP.HCM 2022

10 trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất TP.HCM 2022

Theo công bố của Sở GDĐT về điểm chuẩn nguyện vọng 1 lớp 10 2022 tại TP.HCM, 33 trường THPT tại TP.HCM có mức điểm chuẩn thấp "bất ngờ" từ 10,5 - 13,75 điểm.

Trong đó, 10 trường chỉ có mức điểm chuẩn vào lớp 10 công lập thấp nhất gồm Trường THPT Phong Phú, THPT Đa Phước (huyện Bình Chánh); THCS và THPT Thạnh An, THPT Bình Khánh, THPT Cần Thạnh, THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ); THPT An Nhơn Tây và THPT Trung Lập (huyện Củ Chi); THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8) với mức điểm là 10,5. Riêng Trường THPT Nguyễn Văn Tăng (TP.Thủ Đức), mức điểm chuẩn nhích hơn 0,25 là 10,75 điểm.

10 trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất TP HCM 2022 với năm 2020 và 2021. Thực hiện: M.Q

So với 2 năm trước, mức điểm chuẩn này có sự giảm "cực sốc". Tuy nhiên, do hai năm trước vẫn áp dụng nhân hệ số 2 với môn Toán và Ngữ văn, nên thực chất mức điểm chuẩn không giảm mà chỉ ở mức tương đồng. Bình quân là 3,5 điểm/1 môn.

"Năm 2020 cũng có chừng đó trường, điểm chuẩn là 16 điểm (Toán, Văn nhân hệ số 2) tức là chỉ 3,2 điểm/1 môn", lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM nhận định.

10 trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất TP HCM 2022 giao động từ 10.5-10.75 điểm. Ảnh: M.Q

Trước đó, theo quy định của Sở GDĐT TP.HCM, mỗi thí sinh được đăng ký ba nguyện vọng trường THPT. Theo nguyên tắc xét tuyển, nếu thí sinh đậu vào nguyện vọng 1 thì không được xét tiếp nguyện vọng 2 và 3; thí sinh đậu nguyện vọng 2 thì không được xét tiếp nguyện vọng 3.

Thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 phải nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã trúng tuyển từ ngày 12 đến 16h ngày 26/7. Nếu thí sinh không nộp hồ sơ nhập học sau thời hạn này, thí sinh sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Tổng chỉ tiêu 108 trường THPT công lập năm học 2022-2023 tại TP.HCM là gần 73.000 suất, do đó, sẽ có khoảng 20.000 thí sinh trượt tấm vé vào trường THPT công lập.