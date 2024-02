Tháng 1/2024 là thời điểm cao điểm trước Tết Nguyên đán, mặc dù vậy doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam đang vẫn khá trầm lắng.

Top 10 xe bán chạy tháng 1/2024: Bất ngờ Honda HR-V, Toyota Vios ở đâu? Ảnh Duong Tran.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường đạt 19.243 xe, bao gồm xe 14.745 du lịch; 4.390 xe thương mại và 108 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 54%; xe thương mại giảm 31,5% và xe chuyên dụng giảm 46% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 9.783 xe, giảm 59% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.460 xe, giảm 36% so với tháng trước.

Top 10 xe ô tô bán chạy nhất tháng 1/2024:

Mẫu xe Daonh số (chiếc) Mitsubishi Xpander 1.285 Ford Ranger 1.143 Hyundai Accent 916 Mazda CX-5 807 Honda HR-V 801 Ford Everest 785 KIA Sonet 710 Toyota Vios 635 KIA Seltos 524 Honda City 482

Trong danh sách 10 xe bán chạy nhất tháng 1/2023, Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường với hơn 1285 xe. Mitsubishi Xpander có thiết kế bắt mắt và mức giá rẻ từ 560 triệu đồng thu hút người dùng.

Bất ngờ là Honda HR-V đã xuất hiện lần đầu tiên trong danh sách xe bán chạy kể từ khi mở bán tại Việt Nam. Trong khi đó, doanh số Toyota Vios vẫn khá ảm đạm khi chỉ có 635 xe bàn giao sau tháng 12 khá thăng hoa.

Hiện tại, các hãng xe vẫn đang triển khai nhiều chương trình khuyến mại, xả kho để kích cầu tiêu dùng tháng thấp điểm sau Tết Nguyên đán. Trong đó, những mẫu xe như Honda City, CR-V sản xuất năm 2023 đang giảm hàng trăm triệu đồng.