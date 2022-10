Top 20 công ty Mỹ giá trị nhất: Meta của tỷ phú Zuckerberg "rớt đài"

16 tháng sau khi vượt mốc 1 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường, chinh thức gia nhập câu lạc bộ độc quyền danh hiệu này bao gồm có Apple, Microsoft, Alphabet và Amazon, thì giờ đây Meta có giá trị thấp hơn cả Home Depot và hầu như không hơn cả Pfizervà Coca-Cola.

Khác xa với những thời kỳ hoàng kim mang cái mác Big Tech, Meta giờ không còn nằm trong số 20 công ty giá trị nhất của Mỹ sau khi giá cổ phiếu giảm 23% vào ngày 27/10. Công ty đã giảm 70% giá trị vốn hóa trong năm nay và 74% kể từ khi giá cổ phiếu đạt đỉnh vào tháng 9 năm 2021, tổng giá trị vốn hóa thị trường bị mất hơn 730 tỷ USD.

Meta, công ty mẹ của Facebook không còn là một trong 20 công ty giá trị nhất của Mỹ. Ảnh: @AFP.

Sự sụp đổ đáng kinh ngạc của giá cổ phiếu Meta gợi nhớ đến những ngày bùng nổ của dot-com công nghệ, nhưng lớn hơn nhiều là giá trị vốn hóa thị trường bị xóa khỏi một công ty công nghệ lớn như Meta. Sự trượt dốc bắt đầu vào cuối năm ngoái khi các dấu hiệu của một nền kinh tế lan rộng bắt đầu xuất hiện và tăng tốc vào đầu năm 2022, sau khi công ty cho biết việc thay đổi quyền riêng tư của Apple đối với iOS sẽ dẫn đến tình trạng mất luôn doanh thu 10 tỷ USD trong năm nay.

Meta, công ty cũng sở hữu WhatsApp, vừa báo cáo doanh thu 27,7 tỷ đô la trong quý thứ ba - cao hơn dự báo của các nhà phân tích, trong khi đó doanh số bán hàng giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã báo cáo lợi nhuận 4,4 tỷ đô la trong cùng kỳ, thấp hơn 52% so với 9,2 tỷ đô la mà công ty đạt được cùng kỳ ở một năm trước đó.

Chi phí hoạt động của Meta đã tăng 19% trong quý 3 so với một năm trước đó. Đây là kết quả của việc chi tiêu cho metaverse và cho tính năng Reels trên các sản phẩm nội dung video dạng ngắn.

Reality Labs, bộ phận metaverse của công ty, đã lỗ 3,7 tỷ đô la trong ba tháng qua, trong khi công ty cho biết họ dự đoán những khoản lỗ này sẽ "tăng đáng kể qua từng năm" vào năm 2023.

Đối mặt với sự lo lắng của các nhà đầu tư về khoản lỗ, Zuckerberg cho biết, anh tin tưởng rằng việc chi tiêu vào metaverse và các "cuộc thử nghiệm" khác sẽ bắt đầu sớm mang lại hiệu quả.

Giữa sự cạnh tranh ngày càng tăng từ TikTok, Meta cũng đang phải chịu sự suy giảm trong chi tiêu quảng cáo. Ảnh: @AFP.

Có thể thấy, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã không thể "cầm máu" và dường như chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Kể từ khi đổi tên công ty thành Meta cách đây một năm trước, Zuckerberg đã nói rằng tương lai của họ là metaverse, một vũ trụ ảo của công việc, giải trí và giáo dục. Nhưng các nhà đầu tư chỉ coi đó là một hố tiền hàng tỷ đô la hoang phí, trong khi mảng kinh doanh quảng cáo cốt lõi thì bị thu hẹp lại - Meta dự báo doanh thu sẽ giảm lần thứ ba liên tiếp trong quý IV cuối cùng của năm 2022.

Zuckerberg hơi bối rối thừa nhận trong cuộc gọi họp báo cáo thu nhập hôm 27/10 rằng, "có rất nhiều thứ đang diễn ra ngay bây giờ trong doanh nghiệp và trên thế giới".

"Có những vấn đề kinh tế vĩ mô, có rất nhiều cạnh tranh, có những thách thức về quảng cáo, đặc biệt là từ Apple, và sau đó là một số điều dài hạn mà chúng tôi phải gánh chịu, và chúng tôi tin rằng metaverse sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn theo thời gian", Zuckerberg nói. "Tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn và tôi nghĩ rằng những ai kiên nhẫn và đầu tư với chúng tôi sẽ được đền đáp xứng đáng".

Anh nói: "Theo thời gian, đây sẽ là những khoản đầu tư rất quan trọng cho tương lai của doanh nghiệp chúng tôi.Đây là một số công việc lịch sử nhất mà chúng tôi đang làm. Mọi người sẽ nhìn lại điều này nhiều thập kỷ kể từ bây giờ".

Zuckerberg còn nói thêm: "Mặc dù chúng tôi phải đối mặt với những thách thức ngắn hạn về doanh thu, doanh số hay lợi nhuận, nhưng các nguyên tắc cơ bản vẫn có để quay trở lại tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ hơn trong thời gian tới".

Các chuyên gia quốc tế nhận định, Meta phải đối phó với những lo ngại kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn về tình trạng của ngành quảng cáo, cũng như một số thách thức của riêng họ, vốn đã đè nặng lên cổ phiếu trong những tháng gần đây.

Meta và các công ty công nghệ khác đã bị ảnh hưởng bởi lo ngại về suy thoái và lạm phát gia tăng. Công ty mẹ của Google, Alphabet và Microsoft cũng đã khiến các nhà đầu tư thất vọng với kết quả kinh doanh quý III/2022. Ảnh: @AFP.

Công ty đã cố gắng đáp ứng bắt kịp với sự đi lên nhanh chóng của TikTok thông qua việc ra mắt nền tảng Reels đang được ưa chuộng, nhưng các giám đốc điều hành đã cảnh báo rằng Reels hiện có tỷ lệ kiếm tiền thấp hơn so với các hình thức nội dung Facebook và Instagram vốn được xem là cốt lõi. Meta lại cũng phải tuân thủ các thay đổi liên quan đến quyền riêng tư do Apple Inc thực hiện, và điều đó tác động đến quảng cáo được nhắm mục tiêu.

TikTok rõ ràng không phải là mối đe dọa cạnh tranh mới chớm nở đối với Facebook và Instagram, như nhà phân tích Mark Shmulik của Bernstein đã nhấn mạnh rằng, BeReal, một nền tảng truyền thông xã hội ít được chú ý hơn vào ban đầu, khuyến khích người dùng chia sẻ ảnh vào mọi thời điểm khác nhau mỗi ngày, đã có ứng dụng iOS tương ứng được tải xuống nhiều nhất ở Hoa Kỳ cho đến nay trong quý 3 này.

Hiện tại, Meta có giá trị vốn hóa bằng một nửa Berkshire Hathaway và có vốn hóa thị trường nhỏ hơn các công ty bao gồm UnitedHealth, Chevron, Eli Lilly, Procter & Gamble, Ngân hàng Hoa Kỳ và AbbVie.

Bốn công ty công nghệ khác đã vượt qua mốc nghìn tỷ đô la đều vẫn ở đó và vẫn là bốn doanh nghiệp có giá trị nhất của Hoa Kỳ, mặc dù họ đã đạt được thành công lớn trong năm nay cũng như phần còn lại của thị trường. Trong lĩnh vực công nghệ, hai công ty khác đã tụt lại phía sau là Tesla và Nvidia. Tiếp theo trong danh sách là Oracle, hiện chỉ được định giá hơn 200 tỷ USD, hoặc thấp hơn 70 tỷ USD so với Meta.