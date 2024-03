Top 5 địa điểm du lịch nổi tiếng dịp 30/4 – 1/5 ở miền Bắc du khách không nên bỏ qua

Top 5 địa điểm du lịch 30/4-1/5 ở miền Bắc 2024: Hà Giang – Địa đầu Tổ quốc

Du lịch 30/4 - 1/5, nhiều người chọn đến Hà Giang - nơi có những con đèo uốn lượn, núi rừng trùng điệp, mây bồng bềnh vẽ lên những tuyệt cảnh thiên nhiên hiếm nơi nào có được. Du lịch Hà Giang, du khách có thể ghé thăm những điểm du lịch nổi tiếng như: Cổng Trời Quản Bạ; Dinh thự họ Vương; đèo Mã Pí Lèng; chợ phiên Đồng Văn; cột cờ Lũng Cú; cao nguyên đá Đồng Văn; ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, sông Nho Quế…

Sông Nho Quế, một trong những điểm đến thu hút du khách trong nước và nước ngoài. (Ảnh: Huy Hoàng)

Không chỉ có thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, Hà Giang còn làm hấp dẫn du khách bởi khu du lịch cộng đồng, văn hóa bản địa đặc sắc và ẩm thực độc đáo. Du khách đến Hà Giang sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản như xôi ngũ sắc; bánh tam giác mạch; rượu ngô; bánh cuốn trứng; mèn mén; cháo Ấu Tẩu; cơm lam Bắc Mê; thắng cố…

Top 5 địa điểm du lịch 30/4-1/5 ở miền Bắc 2024: Sapa (Lào Cai)

Đỉnh phan xi phăng, một trong những điểm check in tuyệt đẹp của Lào Cai. (Ảnh: Fansipan Legend)

Sapa được mẹ thiên nhiên ban tặng những tuyệt cảnh thiên nhiên vừa thơ mộng lại vừa hùng vĩ cùng nền văn hóa bản địa vô cùng độc đáo. Du lịch Sapa, du khách có thể ghé thăm: Đỉnh Hàm Rồng; Nhà thờ đá cổ; Thung lũng Mường Hoa; Bản Cát Cát; Đỉnh Fansipan; chợ phiên của vùng cao…

Nếu là tín đồ ẩm thực thì chắc chắn du khách không muốn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức thắng cố; xôi bảy màu; thịt trâu gác bếp; gà đen; rượu táo mèo…

Top 5 địa điểm du lịch 30/4-1/5 ở miền Bắc 2024: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) – Mát lạnh giữa mùa hè

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) – Mát lạnh giữa mùa hè. (Ảnh: Huy Hoàng)

Năm nay nghỉ lễ 30/4-1/5 có hai ngày, nếu du khách nào muốn lựa chọn những địa điểm gần Hà Nội thì Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là lựa chọn không thể phù hợp hơn. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi nên khí hậu quanh năm mát mẻ, không khí luôn trong lành lại cách Hà Nội 80km, không quá xa, đường giao thông thuận tiện. Du khách đến Tam Đảo có thể ghé: Cầu mây; Quán Gió; Nhà thờ đá cổ; Thác Bạc; Đền Bà Chúa Thượng Ngàn; Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên; Đền Cậu; Đền Thống…

Tam Đảo cũng có vô vàn đặc sản hấp dẫn để du khách được "nuông chiều vị giác" như: Thịt tái bò kiến đốt; Cá bống suối; Cá tầm; Ngọn su su; Thịt lợn mán; Rượu sâu chít; Gà đồi…

Top 5 địa điểm du lịch 30/4-1/5 ở miền Bắc 2024: Hạ Long (Quảng Ninh)

Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được du khách trong nước và quốc tế yêu thích. (Ảnh: Huy Hoàng)

Vịnh Hạ Long cũng là điểm đến vô cùng hấp dẫn không chỉ cho du khách trong nước mà cả du khách nước ngoài, đặc biệt vào dịp lễ 30/4 này. Nơi đây không ít lần được công nhận là kỳ quan thiên nhiên thế giới; là điểm du lịch "nhất định phải đến trong đời".

Ở Hạ Long còn nhiều điểm tham quan hấp dẫn khác như: Vịnh Bái Tử Long; Hệ thống các đảo và hang động đẹp; Các bãi tắm đẹp; Khu phố cổ Hạ Long; Công viên Sun World; Bán đảo Tuần Châu; Bảo tàng Quảng Ninh; Làng chài Cửa Vạn; Núi Bài Thơ;... Các loại hải sản tươi ngon; chả mực; sữa chua trân châu Hạ Long; gà đồi Tiên Yên; bún bề bề; bánh gật gù… là những món ngon nên thử khi du lịch Hạ Long.

Top 5 địa điểm du lịch 30/4-1/5 ở miền Bắc 2024: Ninh Bình

Khai mạc lễ hội Tam Cốc - Tràng An Ninh Bình. (Ảnh: Sở du lịch Ninh Bình)

Ninh Bình có lẽ là điểm đến đã quá nổi tiếng đối với những tín đồ du lịch. Ninh Bình cũng là tỉnh sở hữu cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình, là điểm đến du lịch tâm linh với nhiều du khách. Có hai thời điểm đẹp nhất để du khách du lịch Ninh Bình đó là lập Xuân (khoảng những ngày tháng 2 dương lịch) và lập Hạ (khoảng những ngày đầu tháng 5 dương lịch), khi khí hậu không quá khắc nghiệt và cảnh sắc thì tươi mới, tràn đầy sức sống.

Đi du lịch Ninh Bình vào khoảng thời gian này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một vùng núi non hùng vĩ, tráng lệ ở Hang Múa, đi qua những dòng suối nhỏ quanh co, uốn khúc nối liền các hang động, các thung lũng hoang sơ, kỳ bí đẹp lạ thường ở Tràng An, hay ngắm nhìn những ruộng lúa tuyệt đẹp hai bên đường.

Top 5 địa điểm du lịch 30/4-1/5 ở miền Bắc 2024: Sơn La

Ảnh: Nguyễn Hà Thanh

Không gian văn hóa Tây Bắc vừa dân dã vừa đặc sắc, đến nơi đây du khách sẽ được đắm chìm trong không gian rộng lớn của rừng núi, cảnh vật thanh bình với những nương ngô hay ruộng bậc thang. Những nương chè xanh bát ngát, uốn lượn như dải lụa hay những ngọn núi trùng trùng điệp điệp sẽ làm du khách bị mê đắm, đặc biệt với người ưa khám phá và chán ghét cuộc sống ồn ào ở thành phố. Du khách sẽ thả hồn đắm chìm trong cái không gian rộng lớn của núi rừng, cảnh vật thanh bình với những ruộng bậc thang hay những nương ngô. Đến đây du khách còn có thể check in cực kì với nhiều góc ảnh cực kỳ chill và độc đáo.

Tháng 4 là lúc những vườn mận nơi đây vào mùa thu hoạch, những quả mận to tròn bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực rỡ. Đi du lịch Mộc Châu tháng 4, nhất định phải vào các vườn mận tự tay hái mận, lau lớp phấn trắng và thưởng thức tại chỗ.

Cùng lang thang trên những đồi chè đang ra hoa, cùng ngắm trời xanh ngát lồng lộng, cùng chiêm ngưỡng thác Dải Yểm mùa nước đổ… Đến Sơn La dịp 30/4 sẽ cho du khách những trải nghiệm khó quên tại vùng đất này.