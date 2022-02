Top 5 món hải sản không thể bỏ qua trong danh sách ẩm thực Hạ Long

Ẩm thực Hạ Long : Ghẹ hấp

Món hải sản tuyệt hảo đầu tiên trong danh sách ẩm thực Hạ Long có lẽ phải nhắc đến ghẹ hấp. Ghẹ là loại hải sản ngon nằm trong top giá trị nhất ở Hạ Long. Ghẹ có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, hấp dẫn: luộc, nướng, hấp, nấu lẩu,… Nhưng ngon nhất vẫn là hấp bia, ăn kèm muối tiêu chanh ớt hoặc rang me chua chua ngọt ngọt.

Ghẹ hấp - món ăn ẩm thực Hạ Long. Ảnh: amthuchalong.

Món ẩm thực Hạ Long này có màu đỏ cam, những chiếc càng chắc nịch, thân cứng thịt ngọt nhìn rất ngon mắt. Ghẹ không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị dinh dưỡng rất cao nên đã trở thành món hải sản được yêu thích phổ biến nhất. Để thưởng thức được món ghẹ chuẩn vị nhất du khách có thể đến quán hải sản khu Cái Dăm hoặc đường Trần Quốc Nghiễn.

Ẩm thực Hạ Long : Ốc các loại

Mặc dù ốc có ở nhiều nơi nhưng ốc Hạ Long thì chắc chắn du khách nên thử. Ở Hạ Long ốc xào là món ăn vặt được người dân địa phương rất ưa chuộng, giá thành lại bình dân, chỉ dao động khoảng 35.000 đồng/đĩa tùy loại.

Ốc xào Hạ Long thường được chế biến theo công thức đặc biệt, ốc được xào chung với nước tương, sả, sốt me, dừa… tạo nên hương vị rất đặc biệt.

Để thưởng thức được món ốc xào chuẩn vị Hạ Long du khách có thể tìm đến các quán vỉa hè như: Quán ốc vỉa hè Văn Lang, quán ốc trong chợ cột 2…

Ốc Hạ Long - món ngon ẩm thực Hạ Long nhất định phải thưởng thức. Ảnh: dulichhalong.

Ẩm thực Hạ Long : Hàu nướng mỡ hành

Đã là hàu thì phải nướng mỡ hành mới ngon. Nếu du khách là người hâm mộ món hàu nướng hành mỡ thì Hạ Long chính là trung tâm của món đặc sản này. Hàu có vị ngọt, mềm, thơm ăn kèm hành mỡ vừa tới thơm lừng sẽ khiến du khách không thể nào quên. Hàu nướng hành mỡ được bán phổ biến ở các quán nhậu ven biển cũng như các nhà hàng. Hầu tươi có giá khoảng 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Ẩm thực Hạ Long: Hàu nướng mỡ hành thơm ngon. Ảnh: dulichhalong.

Ẩm thực Hạ Long : Cá hấp

Ở Hà Nội bạn thường được ăn bê hấp cuốn với rau sống nhưng tới Hạ Long bạn sẽ được thưởng thức món cá hấp với cách ăn như vậy. Món cá hấp dùng kèm với rau sống, dứa, chuối xanh thái lát nhỏ, cuốn bánh đa nem và chấm mắm nêm là đặc sản khá nổi tiếng của người Hạ Long. Cá hấp thường nằm trong thực đơn chính của các nhà hàng Hạ Long nên du khách rất dễ dàng để thưởng thức món đặc sản này.

Món cá hấp đặc sắc của ẩm thực Hạ Long. Ảnh: dulichhalong.

Ẩm thực Hạ Long : Cua rang me

Cua rang me – một món đặc sản trứ danh Hạ Long mà du khách nào cũng thích mê. Món cua rang me ngon phụ thuộc vào khâu chế biến nước sốt me. Những miếng thịt cua béo ngọt chấm quyện vào thứ nước sốt me sền sệt, chua ngọt, khiến du khách sẽ khó lòng cưỡng nổi và chắc chắn cũng chỉ mong được quay lại Hạ Long để một lần nữa được thưởng thức cua rang me.

Cua rang me – món hải sản trứ danh của ẩm thực Hạ Long. Ảnh: haisanhalong.

Còn rất nhiều món hải sản thơm ngon, hấp dẫn có của ẩm thực Hạ Long. Hãy đến du lịch Hạ Long để có thể được thưởng thức tinh hoa ẩm thực của vùng đất Hạ Long nhé, nơi không chỉ có cảnh đẹp thiên nhiên nổi tiếng mà văn hóa ẩm thực còn vô cùng phong phú.