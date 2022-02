Top cây cảnh tiền tỷ chơi Tết Nhâm Dần 2022 đẹp mê hồn: Thần mai đại thụ và cú chốt 30 tỷ

Từ lâu, thú chơi cây cảnh đã được xem là một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người dân Việt Nam, đặc biệt là mỗi độ tết đến, xuân về.

Nó không chỉ phản ánh nhu cầu thưởng thức cái đẹp mà hơn hết thú chơi cây cảnh còn bao hàm nhiều ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, triết học, mỹ học, phong thủy.

Đào- mai- quất vốn là những loại cây cảnh truyền thống nhưng theo thời gian sở thích chơi cây cảnh cũng phong phú hơn rất nhiều, trong đó có nhiều loại cây cảnh vô cùng độc đáo, mới lạ đã được người nông dân - những người chơi và chăm cây cảnh tạo ra. Từ những cây đào cổ thụ, những cây quất siêu to khổng lồ cho đến những gốc mai vàng trị giá lên đến hàng tỷ đồng.

An Giang: Cây cảnh mai vàng 7 cánh cổ thụ hơn 50 năm được chốt giá 6 tỷ đồng

Cây mai vàng 7 cánh cổ thụ với tuổi đời hơn 50 năm vừa cập bến chợ hoa xuân TP Long Xuyên, An Giang sau 2 ngày được một ‘đại gia’ nơi này chốt giá mua hơn 6 tỷ đồng làm nhiều người chơi hoa mai bàn tán xôn xao.

Anh Cao Văn Trọng - ngụ huyện Cai Lậy, tỷnh Tiền Giang, người rao bán cây mai này - cho biết cây mai có tuổi đời trên 50 năm, nguồn gốc từ huyện Thạnh Hóa, tỷnh Long An, được anh vận chuyển đến TP Long Xuyên với giá 50 triệu đồng. Cây mai cổ thụ có kích thước hoành 1,1m, tán rộng 8m, chiều cao 5m, hiện đã được bán với giá 6 tỷ.

"Chúng tôi đeo theo nhà vườn hỏi gần 10 năm mới mua được cây mai "khủng" này. Nó đặc biệt là được phát triển hoàn toàn tự nhiên, không có bàn tay tạo tác của con người, hình dáng thân và cành uốn lượn độc đáo thu hút người xem. Khi vừa cập bến đã có người chốt hạ 4 tỷ trong vòng 10 phút" - anh Trọng kể.

Cây mai sau khi được chốt giá thu hút nhiều người đến hỏi - Ảnh: Tuổi trẻ

Sau đó, một "đại gia" buôn bán xe máy ở trung tâm TP Long Xuyên đã chốt giá mua cây mai này với giá 6 tỷ và trưng bày tiếp khoảng 10 ngày cho mọi người "thưởng thức" trước khi đưa cây về nhà.

Anh Lê Văn Minh - ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - cho biết anh tham quan mua sắm ở chợ hoa xuân hằng năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp được cây mai đẹp tự nhiên và độc đáo đến như vậy.

"Với tôi, giá 6 tỷ cho một cây mai là quá "khủng", nhưng người chơi mai có lý riêng của họ. Hơn nữa, tôi thấy cây mai này độc và gần như là duy nhất từ Bắc đến Nam mà tôi từng thấy. Nếu đặt nó vào không gian và vị trí thích hợp sẽ nâng được tầm giá trị cây "cổ thụ" này hơn nữa" - anh Minh nói.

Bonsai cây cảnh hoa giấy thế rồng bay giá trăm triệu

Một nhà vườn tại TP.Thủ Đức, TP.HCM vừa tung ra thị trường dịp Tết Nhâm Dần 2022 một cây bonsai giấy khá độc đáo có thế dáng "rồng bay", hiện được rao bán với giá 250 triệu đồng.

Nghệ nhân mất 7 năm để nuôi và chăm sóc cây hoa giấy đến khi có tạo hình rồng (ảnh: Trần Chung/Vietnamnet) Đây là cây bonsai hoa giấy ngũ sắc đã trên 30 năm tuổi, được tạo thế “rồng bay” với gốc to, chiều dài từ đầu rồng đến đuôi rồng khoảng hơn 4m, màu sắc rực rỡ đang thu hút nhiều khách tham quan chú ý.



Anh Ngô Thanh Ngoãn nhà vườn ở TP.Thủ Đức cho biết, để có được một chậu bonsai đẹp quan trọng nhất là mắt thẩm mỹ của người tạo ra nó. Người nghệ nhân đã phát hiện ra dáng dấp, vẻ đẹp của gốc hoa giấy này và mua lại của một hộ dân ở tỉnh Bến Tre. Cây hoa giấy này được anh Ngoãn mua từ nhà dân cách đây 7 năm. Theo anh Ngoãn, việc đào và bứng phôi gốc mất tới 4 ngày do rễ cây ăn sâu và rộng vào lòng đất.



Chậu bonsai hoa giấy thế "Rồng bay" độc đáo ra mắt Tết Nhâm Dần 2022.

Nhà vườn đã gắn thêm chi tiết như mắt, lưỡi,...để bonsai hoa giấy thế "Rồng bay" thêm phần bắt mắt, thu hút khách hàng.

Chủ nhân của cây bonsai độc này cho biết, mất rất nhiều công sức để tạo phôi không cành, không lá, lên khung rồi chia ra từng nhánh để tạo hình thù của rồng như đầu rồng, 4 chân, đuôi,...

Cây bonsai hoa giấy ngũ sắc đã trên 30 năm tuổi, được tạo thế “Rồng bay” với gốc to, chiều dài từ đầu rồng đến đuôi rồng khoảng hơn 4m.

Nói về lý do tạo hình bonsai hoa giấy với thế “rồng bay”, anh Ngoãn chia sẻ: "Tết đến, người dân thường ưa thích những linh vật mang biểu tượng về sức mạnh, thịnh vượng. Do đó, tôi muốn đem đến khách hàng năm mới sự may mắn và có nhiều tài lộc".

Vườn quýt dáng lục bình độc đáo ở Hưng Yên

Gia đình ông Nguyễn Trung Thành xã Liên Nghĩa (Văn Giang , Hưng Yên) nổi tiếng hàng chục năm nay với việc mỗi năm đưa ra thị trường hàng chục cặp quýt lục bình khổng lồ.

Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hiện nay trên thị trường dân buôn, người chơi cây đã nhộn nhịp tìm đến vùng đất Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) để săn tìm những cây cảnh độc, lạ để chơi Tết.

Ông đã bắt đầu công việc tạo hình cho quýt lục bình bắt đầu từ 6 -7 năm trước.

Không phải cây quýt nào cũng gò được dáng. Có khi trong vườn quýt hàng trăm gốc nhưng chỉ chọn được một gốc ưng ý để đánh lên chậu chăm sóc, nuôi dưỡng, uốn nắn.

Năm nay, gia đình ông Thành đã gò thành công cặp quýt lục bình khủng nhất từ trước đến nay. Cặp quýt này có chiều cao 4m, tán rộng 1,2 m, phải mất từ 3-5 năm để tạo dáng và mất khoảng 7 ngày để gò theo thế lục bình, đưa vào chậu phục vụ dịp Tết Nguyên đán cho người dân. "Riêng cặp này tôi sẽ bán khi được giá, đã có nhiều người đến hỏi mua, nhưng giá chưa hợp lý nên tôi chưa muốn bán", ông Thành nói thêm.

Tại xã Liên Nghĩa này chỉ có gia đình nhà ông là làm loại quýt lục bình có kích thước lớn.

Bưởi cổ thụ trăm năm tuổi ở Hưng Yên

Những cây bưởi trong vườn có tuổi đời từ hàng chục năm trở lên, có cây lên đến hơn 200 năm tuổi. Mỗi cây đều được chủ vườn sưu tầm từ các huyện miền núi như Yên Bái, Lai Châu... rồi về tỉ mỉ cắt ghép chăm bẵn để ra thành quả.

Anh Chính chia sẻ, trong vườn của anh tâm đắc nhất với cây bưởi cổ dáng kỳ lân này, đã có nhiều người hỏi mua nhưng chưa được giá nên anh chưa bán. "Cây bưởi kỳ lân này được uốn thế rất tỉ mỉ, trên cây có 300 quả bưởi diễn, để tạo ra được tác phẩm này tôi đã mất khá nhiều thời gian, nếu bán cây sẽ có giá không dưới 200 triệu", anh Chính bật mí.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh đến kinh tế cũng như xã hội, do đó nhiều nhà vườn tại Văn Giang (Hưng Yên) cũng gặp nhiều khó khăn.

Để hỗ trợ hết mức cho người đam mê chơi cây cảnh, anh Chính và các nhà vườn khác đều hỗ trợ về việc vận chuyển và giảm giá thành của cây so với năm ngoái. "So với những năm chưa có dịch bệnh, bưởi cảnh sẽ mang thu nhập cho tôi khoảng 1 tỷ đồng, tuy nhiên dịch bệnh khiến doanh thu những năm vừa rồi giảm từ 20 - 30%", anh Chính tiết lộ.

Mỗi cây bưởi cổ thụ giá bán đắt rẻ dựa trên nhiều yếu tố, chủ yếu là dựa vào tuổi thọ và dáng cây. Dáng càng độc lạ, tuổi thọ càng lâu thì càng được nhiều người săn đón, trả giá cao.

Anh Hoàng Văn Mến (Văn Giang, Hưng Yên) có khoảng gần 100 cây bưởi cảnh cổ thụ sai trĩu quả. Bưởi cổ thụ có tuổi thọ khoảng từ 30 năm tới 60 năm. Anh Mến cho biết, so với mọi năm thì thời điểm này đã có người đến đặt cây, tuy nhiện năm nay lại rất ít, không đáng kể.

"Tầm này năm trước tôi đã bán hoặc cho thuê được khá nhiều, nhưng năm nay mới chỉ bán được 2,3 cây, trong đó có cây bưởi mang trên mình hơn 300 quả bưởi được tôi bán với giá 100 triệu đồng", anh Mến nói

Hoa sứ bonsai tạo hình linh vật độc đáo

Có hình dáng nhỏ bé nhưng những gốc bonsai hoa sứ thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan nhờ kiểu dáng độc lạ, bắt mắt.

Hai chậu hoa sứ bonsai tạo hình linh vật hơn 50 năm tuổi, được chủ nhân rao bán với giá từ 20-25 triệu đồng. Ảnh: Tiền Phong

Ảnh: Tiền Phong

"Nhìn những cây bonsai nhỏ nhưng mang giá trị lớn vì chủ nhân của nó phải mất cả chục năm uốn nắn và chăm sóc, tạo cho cây một thế "độc" để không có cây nào giống được", anh Nguyễn Hữu Quyền, một người đang rao bán hoa sứ bonsai gốc cổ thụ chơi Tết chia sẻ.

Ảnh: Tiền Phong

Những cây sứ bonsai trong vườn anh Nguyễn Hữu Quyền được đánh giá cao bởi hình thù rất lạ mắt, cây sứ này luôn trổ đầy hoa đã tạo thêm sức hút với khách tham quan.

Cóc cảnh bonsai cuộn tròn như rắn hổ

Cây cóc có thế độc, lạ tạo gây sự chú ý ở quảng trường TP Quảng Ngãi. Ảnh: L.K.

Những ngày cuối tháng Chạp năm Tân Sửu, tại quảng trường TP Quảng Ngãi đã diễn ra triển lãm hoa, đồ mỹ nghệ, cây cảnh với sự góp mặt của các nghệ nhân nổi tiếng trong tỉnh. Họ đã mang đến đây nhiều sản phẩm đẹp, độc, lạ - là kết quả từ tài năng cũng như tâm huyết của người nghệ nhân để mọi người cùng chiêm ngưỡng, bình xét.

Đặc biệt, triển lãm năm nay xuất hiện 1 cây cóc và 1 cây me vô cùng độc đáo từ hình thù cho đến thế, dáng. Người dân mỗi khi đi qua hầu như ai cũng dừng bước để ngắm nhìn 2 cây cảnh độc, lạ này.

Cây có có tuổi đời khoảng 50 năm và đã có người trả giá 500 triệu đồng nhưng chủ nhân không muốn bán. Ảnh: L.K.

Cây cóc có chiều cao tầm khoảng 1,5m nhưng có thân rất to, uốn cuộn thành một vòng lớn phía sát mặt chậu. Một khoảng thân ngắn đâm thẳng lên phía trên rồi tỏa ra thành các cành nhỏ. Trên cùng là những trái cóc có kích cỡ bằng nắm tay mọc sum suê, tỏa đều ra xung quanh nhìn rất bắt mắt.

Cạnh cây cóc là một cây me cũng có thể gọi là “độc nhất vô nhị”. Thân cây me này nhìn xù xì, khô khốc. Thế nhưng, khi nhìn lên phía trên thì tràn trề sức sống với những trái me tươi, to dài, ú na ú nận treo lủng lẳng dày đặc khắp các cành.

Những quả có ra chi chít trên thân cây chỉ cao khoảng 1,5m. Ảnh: L.K.

Me kiểng 50 năm tuổi, hình hài độc, lạ vô cùng hiếm có

Anh Lê Xuân Đoàn (trú phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cây me và cây cóc như thế này. Phải những người có đam mê, kỳ công và hết sức tỉ mỉ mới chăm sóc được chúng ra quả đẹp và đúng dịp Tết như thế. Do vậy, giá trị của những cây này sẽ rất cao”.

1 cây me cũng độc lạ không kém với thế, dáng đẹp và từng chùm quả bắt mắt. Ảnh: L.K.

Qua tìm hiểu, chủ nhân của 2 cây này là ông Trần Ngọc Phương, chủ nhà vườn Phương Mai (TP Quảng Ngãi). Cả 2 cây đều có tuổi đời hàng chục năm. Trong đó cây cóc đã được 50 năm tuổi, đây vốn là cây cóc núi. Lúc phát hiện ra thì nó đã có hình hài như đặc biệt như vậy, vô cùng hiếm có.

Người dân ngang qua không thể không dừng lại để ngắm nhìn cây me độc đáo này. Ảnh: L.K.

Tuy nhiên, với cây cóc núi thì khó ra quả nên sau khi đưa về, ông Phương đã thuê nghệ nhân để ghép giống cóc Thái vào. Với những kỹ thuật chăm sóc đặc biệt, hằng năm cứ mỗi khi Tết đến, cây cóc này lại ra trái để tạo nên nét đặc trưng và độc đáo, ai nhìn vào cũng thích thú.

Những chùm me to, dài lủng lẳng trên các cành me khiến người xem không khỏi thán phục bàn tay của các nghệ nhân. Ảnh: L.K.

Còn cây me, ông Phương cho biết, đây là cây me thái và đã được 30 năm tuổi. Cây này được ông mua từ tỉnh Bình Định sau đó về chăm sóc, uốn cành, tạo thế mới thành ra hình hài lạ cũng như trái nhiều như bây giờ. “Đã nhiều người gọi hỏi mua cây me này với giá 300 triệu đồng, còn cây cóc lên đến 500 triệu đồng. Thế nhưng, tôi chỉ muốn để chơi chứ không hề có ý định bán”, ông Phương nói.

"Thần mai đại thụ" có giá 30 tỷ đồng

Là loài cây đặc trưng ngày tết nhưng ít ai ngờ, vị đại gia Bến Tre đã bỏ ra 30 tỷ đồng cùng 300 triệu tiền vận chuyển để sở hữu một cây mai vàng đại thụ.

Hiện nay, cây mai vàng to và đắt giá nhất nước ta phải kể đến "thần mai đại thụ" có giá 30 tỷ đồng của đại gia Bến Tre Anh Bảo. Cây có chiều cao so với mặt đất khoản hơn 11 mét và chiều ngang của tàn là 16 mét.

Ảnh: Youtube Dương Hữu Thắng

Cây mai thuộc họ Ochnaceae, có tên khoa học Ochna integerima còn được gọi là cây hoàng mai, rất được ưa thích vào ngày Tết Cổ Truyền ở miền Nam Việt Nam.

Tại Việt Nam, loài này phân bố tự nhiên nhiều nhất tại những khu rừng thuộc dãy Trường Sơn và các tỷnh từ Quảng Nam, Đà Nẵng cho tới Khánh Hòa. Loài hoa này cũng có nhiều tại các vùng núi ở đồng bằng sông Cửu Long, và tại cao nguyên cũng có, song số lượng ít hơn.

Lý do mua cây mai khủng này được đại gia Bến Tre chia sẻ, đơn giản chỉ vì ấn tượng về kích thước và quyết định mua khi nhìn thấy những bông hoa. Anh cũng cho biết thêm, việc vận chuyển khó khăn đến mức qua các đoạn đường hẹp anh đã phải đền bù một số tiền cho người dân để mở rộng đường.

Mất thời gian tới nửa tháng, tưởng chừng đã phải bỏ số tiền cọc 1 tỷ đồng, thì sau khi bỏ ra 30 tỷ đồng cùng 300 triệu tiền vận chuyển, đại gia Anh Bảo đã sở hữu cây mai vàng khủng nhất Việt Nam.