Ngoài những địa điểm nổi tiếng như Cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, Núi đôi Tam Sơn, cổng trời Quản Bạ… thì còn nhiều địa điểm còn hoang sơ, huyền bí và cảnh thiên nhiên thì siêu đẹp mà du khách chưa biết đến. Dưới đây là những địa điểm hấp dẫn và chill để du khách có thể khám phá và trải nghiệm.

Top địa điểm check in ở Hà Giang lễ 2/9: Núi Cấm Sơn

Núi Cấm Sơn Hà Giang mang vẻ đẹp hùng dũng, kỳ vĩ nhưng cũng rất thơ mộng và trữ tình. Ảnh: Mia

Núi Cấm Sơn hay còn được gọi với tên khác là núi Cấm. Đây là một ngọn núi thuộc địa phận thị xã Cấm Sơn, Hà Giang, cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng hơn 3km.

Núi Cấm chạy dài theo dốc Mã Tim với địa hình hiểm trở, hang sâu vách đá dựng đứng, như con sư tử với dáng oai vệ. Từ trên đỉnh, Cấm Sơn chạy về phía sông Lô là núi đất, sườn núi vách dốc trải dài suốt từ đường 19/5 đến quảng trường 26/3. Dưới chân núi là những phố phường đông đúc dân cư, làm ăn sầm uất. Tuy nhiên, người dân Hà Giang ít ai thấy hết được vẻ đẹp tự nhiên mà huyền bí của Cấm Sơn vì chỉ có một con đường lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một hang sâu thẳm, thẳng đứng như một cái "giếng trời". Với những phượt thủ thì địa điểm này là điểm đến đặc biệt để trải nghiệm và khám phá mạo hiểm.

Top địa điểm check in ở Hà Giang lễ 2/9: Phố Cáo

Phố Cáo nổi tiếng với vẻ đẹp bình dị, nguyên sơ, sở hữu lối kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà trình tường màu vàng hoặc màu đỏ nhuộm màu thời gian. Ảnh: Rcenh homestay.com

Phố Cáo được biết đến là một thung lũng nằm ở vùng cao phía Tây Bắc Việt Nam, tọa lạc ở huyện Đồng Văn. Phố Cáo nổi tiếng với vẻ đẹp bình dị, nguyên sơ, sở hữu lối kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà trình tường màu vàng hoặc màu đỏ nhuộm màu thời gian. Phố Cáo làm say mê lòng người bởi bức tranh muôn màu đầy biến ảo khi giao mùa: sắc hồng của đào, của mận ngập tràn, sắc xuân, sắc vàng rực rỡ của những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín hòa cùng mùa hoa tam giác mạch Hà Giang.

Phố Cáo còn là nơi hòa nhập của cộng đồng 4 dân tộc chủ yếu là Mông, Dao, Pu Péo và Hán. Cuộc sống con người ở đây dân dã, bình yên, con người vui vẻ, nồng nhiệt, hiếu khách đón chào khách phương xa ghé thăm. Đặc biệt, bạn sẽ không thể bỏ qua cuộc hòa nhập nhộn nhịp với phiên chợ sớm phố Cáo độc đáo. Tất cả hòa hợp với nhau tạo nên một bức tranh Phố Cáo vừa có sắc vừa có tình và thu hút đông đảo khách du lịch.

Top địa điểm check in ở Hà Giang lễ 2/9: Thị trấn cổ Phó Bảng



Những ngôi nhà trình tường có tuổi đời hàng trăm năm được đồng bào dân tộc ở đây lưu giữ và vẫn ở. Ảnh: Mia

Thị trấn cổ Phó Bảng là một vùng đất nằm khuất sâu những ngọn núi cao chót vót tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi sinh sống của cộng đồng người Hoa và Mông. Thị trấn này nổi bật nhờ vẻ đơn sơ, bình dị và cổ kính như đã bị quên lãng bởi nhịp sống đô thị.

Để đi đến thị trấn cổ này, du khách sẽ phải vượt qua những con đường vòng vèo từ dãy núi này sang dãy núi khác, nắng cứ nhảy nhót nơi lưng chừng trời và thung lũng thăm thẳm không một bóng người cho mãi đến khi bất ngờ Phó Bảng hiện ra bằng một thung lũng hoa hồng. Giữa cao nguyên đá trơ trụi, những bông hoa hồng tỏa hương thơm dìu dịu khiến bạn thấy bất ngờ.

Sau những dải mây hoa hồng, thị trấn cổ Phó Bảng nhỏ nhắn nằm khép mình bên những dãy núi đá tai mèo. Theo suốt dọc con đường chính, những ngôi nhà nhuốm màu sắc thời gian. Người dân sinh sống ở đây chủ yếu là người Mông và người Hoa. Những ngôi nhà trình tường có tuổi đời đã hơn trăm năm, cánh cửa gỗ cũ kỹ dán những câu đối chữ Hán đã cũ màu, tường nâu rêu mốc, mái ngói âm dương. Cuộc sống giản dị trôi qua từng ngày.

Thị trấn cổ Phó Bảng với những ngôi nhà nhuốm màu sắc thời gian cực kỳ độc đáo hấp dẫn du khách. Ảnh: Mia

Thời điểm đi thị trấn cổ Phó Bảng đẹp nhất là thời điểm tháng 8 đến tháng 10 trong năm, bởi mùa này du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ của ruộng bậc thang vàng ươm mùa lúa chín về. Tháng 10-11 là mùa của loài hoa đặc trưng của núi rừng Đông Bắc – hoa tam giác mạch. Tuy nhiên đi thời điểm này du khách cũng nên cẩn thận bởi những cơn mưa lớn khiến đường đi trơn trượt, nguy hiểm.

Và từ tháng 12 đến tháng 2 là mùa mưa tại Hà Giang nên nếu du khách muốn thăm thú vào khoảng thời gian này cần chuẩn bị quần áo ấm đầy đủ.

Bên cạnh đó, du khách khi đến Phó Bảng còn được khám phá chợ phiên nơi đây, khám phá vẻ đẹp văn hóa của người dân nơi đây. Chợ phiên này họp 6 ngày/phiên. Tại đây, bạn có thể gặp gỡ những người dân đến từ 17 cộng đồng dân tộc khác nhau trong địa bàn xã. Bên cạnh đó, khi đến với nơi đây, bạn cũng nên thưởng thức một vài đặc sản nổi tiếng như xôi ngũ sắc Hà Giang, thắng cố và bánh bò màu vàng.

Top địa điểm check in ở Hà Giang lễ 2/9: Làng dân tộc Lô Lô, Sảng Pả A

Lễ rửa làng cực kỳ độc đáo của người Lô Lô tại thôn Sảng Pả A. Ảnh: Quang Vinh

Làng Lô Lô thuộc thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc được thành lập từ tháng 5/2007, xóm Sảng Pả A nằm gọn trong thị trấn Mèo Vạc, 100% dân cư ở đây là dân tộc Lô Lô, sống chủ yếu bằng nghề làm nương rẫy, chăn nuôi và buôn bán nhỏ trong những ngày chợ phiên tại thị trấn.

Đời sống văn hóa dân tộc hầu như vẫn giữ được khá nguyên vẹn, được thể hiện rất rõ trong sinh hoạt hàng ngày, trong lễ hội và trong trang phục, nhất là trang phục phụ nữ. Dân tộc Lô Lô nơi đây có nhiều lời ca điệu múa rất đặc sắc

Top địa điểm check in ở Hà Giang lễ 2/9: Hồ Noong

Hồ Noong - Hà Giang là một trong những địa điểm nổi tiếng thuộc khuôn viên cao nguyên đá Đồng Văn. Nơi đây có vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, hồ nước mênh mông xanh ngát. Ảnh – Guitarsueno

Hồ Noong là một hồ nước ngọt được hình thành tự nhiên, nằm trên dãy núi Tây Côn Lĩnh, thuộc địa phận xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Hồ nước này nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 35km, sự đặc biệt của Hồ Noong nằm ở diện tích thay đổi theo mùa. Vào mùa mưa khi lượng nước dâng lên hồ rộng đến 80ha nhưng vào mùa cạn thì chỉ còn khoảng 20 ha.



Nơi đây cũng được ví như "tiên cảnh" của mảnh đất Hà Giang hồ nước thanh bình này được bao quanh bởi khu rừng rộng tới 700ha, tất cả đều là rừng nguyên sinh xanh mát và những dãy núi đá trập trùng. Hồ hiện nay được chia làm 2 khu vực là hồ Noong I và hồ Noong II. Nguồn nước của hồ này được chảy từ mạch nước ngầm bên trong các hang đá, ngoài ra dòng chảy còn có 3 hang nước ngầm từ Sông Lô đổ về vào. Vì vậy nếu đến hồ Noong - Hà Giang vào mùa mưa du khách sẽ nhìn thấy những đàn cá lại bơi tung tăng từ sông vào hồ, tạo nên một hệ sinh thái dưới mặt nước vô cùng đa dạng. Đây cũng là nét đặc sắc góp phần tô điểm thêm cho không gian "tiên cảnh" diệu kỳ tại đây.

Một điểm đặc biệt nữa của hồ Noong đó là nhờ việc hình thành từ những mạch nước ngầm nên hồ sẽ không bao giờ cạn nước.

Top địa điểm check in ở Hà Giang lễ 2/9: Căng Bắc Mê

Bắc Mê là một huyện vùng sâu của tỉnh Hà Giang. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng với những cánh rừng xanh bạt ngàn, dòng sông Gâm thơ mộng. Ảnh: baohagiang

Bắc Mê là một huyện vùng sâu của tỉnh Hà Giang. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng với những cánh rừng xanh bạt ngàn, dòng sông Gâm thơ mộng cùng di tích lịch sử Căng Bắc Mế cổ kính. Bắc Mê trở thành điểm đến hấp dẫn du khách khi đến Hà Giang du lịch.

Căng Bắc Mê - di tích lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Pháp - tọa lạc trên sườn núi Rồng thuộc địa bàn thôn Đồn Điền, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, được người Pháp xây dựng trước năm 1938 trong thời gian chiếm đóng Hà Giang.

Trong tiếng Pháp, "căng" có nghĩa là đồn lính, trại lính. Nơi đây được xây dựng gồm hệ thống nhà giam, vọng gác, nhà thông tin được người Pháp xây dựng nhằm kiểm soát toàn bộ tuyến giao thông nối 3 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Tuyên Quang.

Trải qua nhiều thăng trầm, với giá trị về lịch sử, Căng Bắc Mê đã được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia năm 1992. Và ngày nay, Căng Bắc Mê trở thành địa chỉ "đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.



Bên cạnh đó, Căng Bắc Mê được nhiều du khách yêu thích bởi khung cảnh mang đậm dấu thời gian, màu sắc cổ kính trong một không gian tự nhiên tĩnh lặng bởi hoàn toàn không có các hoạt động thương mại.

Top địa điểm check in ở Hà Giang lễ 2/9: Khu du lịch sinh thái Nặm An



Khu du lịch sinh thái Nặm An với khu rừng nguyên sinh, khí hậu mát mẻ quanh năm. Ảnh: Trần Đức Thành

Được ra mắt vào tháng 10/2008, Nậm An là khu du lịch sinh thái đầu tiên trên địa bàn huyện Bắc Quang. Nậm An là thôn vùng 3 của xã Tân Thành, huyện Bắc Quang nằm trong khu vực lòng hồ Nhà máy thuỷ điện Nậm Mu, với độ cao trên 1.000 m so với mặt nước biển.

Nơi đây khí hậu mát mẻ quanh năm, có diện tích mặt hồ rộng 18 ha và khu rừng nguyên sinh với nhiều thác nước nhỏ đẹp và những thửa ruộng bậc thang, là địa bàn cư trú của nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc Dao có truyền thống văn hoá phong phú với phong tục, tập quán sinh hoạt đặc trưng, những Lễ hội đặc sắc có từ lâu đời như Lễ hội Cấp Sắc, Nhảy lửa, những làn điệu dân ca, dân vũ làm say đắm lòng người do chính những chàng trai, cô gái trong thôn biểu diễn.