Top địa điểm siêu lãng mạn nên trải nghiệm ở Phú Quốc kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Nằm trong những địa điểm du lịch nổi tiếng và quen thuộc của Việt Nam, Phú Quốc được đánh giá là một trong những chọn lựa số một và yêu thích của du khách trong nước và du khách nước ngoài.



Đảo ngọc này không chỉ nổi tiếng bởi cảnh đẹp thiên nhiên với những bãi biển cát trắng mịn màng, nước trong, nắng vàng, thác nước hay khu rừng xanh mướt mà Phú Quốc còn được biết đến là địa điểm với nhiều trò chơi, cảm giác mạnh, trải nghiệm đi bộ dưới biển, những địa điểm check in siêu tuyệt đẹp, siêu lãng mạn, ngọt ngào, ẩm thực thì cực ngon và phong phú.

Top những địa điểm vui chơi kỳ nghỉ 30/4-1/5 ở Phú Quốc: Công trình Cầu hôn siêu ngọt ngào

Điểm đến Cầu hôn là một trong những công trình hoành tráng, siêu lãng mạn, mang tính biểu tượng của thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town.

Công trình Cầu hôn siêu ngọt ngào và lãng mạn tại thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town. Ảnh: MV Đ.P

Cầu Hôn do kiến trúc sư người Ý thiết kế và mất 2 năm để "thai nghén" và phác thảo chi tiết. Cầu Hôn được lấy cảm hứng thiết kế từ chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ, chứa đựng trong đó "mật mã văn hóa" Việt và Italy.

Cầu có hai nhánh độc lập, mỗi nhánh dài 400m tựa như một dải lụa mềm vươn mình ra giữa muôn trùng khơi. Tổng khối lượng thép xây cầu lên đến khoảng 5.000 tấn với hai phần mũi vươn ra biển khơi lên tới 25m, tạo nên cây cầu đi bộ trên biển đầu tiên ở Phú Quốc. Điểm đặc biệt nhất là hai nhánh lại "gặp" nhau ở lưng chừng trời và… cách nhau 50cm.

Khoảng cách này vừa đủ cho hai người chạm được vào nhau, trao nhau nụ hôn nhưng không vượt qua ranh giới. Mặt trời sẽ "rơi" đúng khoảng trống giữa hai nhánh cầu vào thời điểm hoàng hôn, vào những ngày cuối năm từ 24/12 đến hết 1/1.

Bên cạnh địa điểm check in siêu lãng mạn đó thì show Kiss The Stars (nụ hôn giữa ngàn sao) cũng là điểm nhấn trong hành trình của du khách. Kiss The Stars (Nụ hôn giữa ngàn sao) là câu chuyện tình yêu của chàng trai ở Thị trấn Hoàng Hôn và một nữ chiến binh đến từ vũ trụ xa xôi mang trong mình sứ mệnh bảo vệ ngân hà trước nguy cơ hủy diệt. Show diễn đem đến độ sâu về hình ảnh cùng đó là kết hợp sống động với các yếu tố như lửa, nước, ánh sáng, laser, âm nhạc,...

Chợ Dương Đông

Chợ Đông Dương - Phú Quốc. Ảnh: @na_5ri_tabi

Chợ Dương Đông là một trong số những chợ bán nhiều đồ đa dạng. Chợ được mở cửa từ sáng sớm đến 21 giờ hằng ngày. Nếu dân địa phương đến đây để mua rau sạch hay thực phẩm tươi sống thì du khách thường "săn" được các món hàng thủ công và đồ lưu niệm độc, lạ. Du khách có thể ra bến tàu để mua hải sản tươi sống với giá rẻ từ các tàu cá rồi thưởng thức hải sản chế biến tại chỗ.

Đảo Hòn Thơm

Đảo Hòn Thơm được nhìn từ trên cáp treo. Ảnh: Huy Hoàng

Một trong những điểm đến khá thú vị của đảo Ngọc, đó chính là đảo Hòn Thơm. Để đến được đảo này, du khách sẽ có trải nghiệm cực kỳ hấp dẫn đó là ngồi cáp treo dài gần 8km, đây là tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, đồng thời từ trên cao du khách được ngắm vịnh, ngắm đảo cùng những chiếc thuyền xếp hàng đậu ở vịnh tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Du khách tấp nập ra đảo Hòn Thơm thư giãn và trải nghiệm đi bộ dưới biển, ngắm san hô. Ảnh: Huy Hoàng

Từ cáp treo nhìn xuống, du khách có thể chiêm ngưỡng thảm xanh thực vật rộng lớn trên đảo, đường bờ biển cùng nước biển màu xanh ngọc bích vô cùng thơ mộng. hệ thống núi đồi trập trùng, hệ động thực vật phong phú, eo biển uốn lượn tạo nên mỹ cảnh "hòn ngọc xanh giữa đại dương mênh mông".

Đến Hòn Thơm, du khách còn được thoả thích chơi dù lượn, chèo xuồng vượt chướng ngại vật, đi bộ dưới biển ngắm san hô, ngắm cá.

Bãi Dài

Bãi Dài Phú Quốc - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh (Ảnh: @khoingn)

Phú Quốc được mệnh danh là một trong những điểm du lịch biển hấp dẫn nhất nhì của Việt Nam bởi những bãi biển đẹp, thơ mộng và hoang sơ, tự nhiên. Trong số những bãi biển đẹp đó thì bãi Dài được nhiều du khách trong nước và nước ngoài yêu thích.

Du khách đến bãi Dài có thể diện những bộ bikini, bộ tắm rồi thỏa thích tắm biển dưới làn nước trong xanh, đùa ngịch với bãi cát mịn êm ru bàn chân hay nằm ghế thư giãn, lắng nghe tiếng sóng biển, hay đọc sách…

Bãi này kéo dài đến tận 20Km là bãi biển phía Bắc được mệnh danh là "nơi ôm trọn cảnh biển đẹp nhất Phú Quốc". Hãy chọn cho mình một chỗ vắng người, uống nước dừa tươi mát lạnh và ngắm nhìn cảnh hoàng hôn ấn tượng; khi đó, mặt trời trông giống hệt như một quả cầu lửa khổng lồ, từ từ chìm xuống mặt nước trong veo và để lại tia nắng đỏ rực trên bờ cát trắng.

Khu Du Lịch Sinh Thái Suối Tranh

Cảnh quan thiên nhiên xanh mát tại suối Tranh ở Phú Quốc (Ảnh: @catalin_chitu_22)

Điểm đặc biệt ở Phú Quốc khác với những điểm đến du lịch biển ở chỗ khác đó là không chỉ có bãi biển đẹp, mà nơi đây còn có rừng, núi, thác với hệ sinh thái đảo nhiệt đới. Khu Du Lịch Sinh Thái Suối Tranh, với dòng suối tự nhiên dài tận 15Km, len lỏi giữa những đám cây rừng rập rạp, ghềnh đá rêu phong dẫn về hồ nước thơ mộng hay ghềnh thác trắng xoá. Chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ từ cổng ra vào, du khách đã có thể đến được con thác nổi tiếng ở đây.

Vườn Quốc Gia

Vườn Quốc gia Phú Quốc cũng là một trong những điểm đến yêu thích của nhiều du khách muốn khám phá. Nguồn ảnh: phuquoc-vietnam.info

Chiếm diện tích bằng một nửa Singapore, Vườn Quốc Gia Phú Quốc sở hữu nhiều cung đường leo núi và đi bộ cho người ưa khám phá. Là Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên được UNESCO công nhận, thảm thực vật nơi đây vẫn còn mang dáng vẻ hoang sơ nguyên thuỷ.

Để khám phá Vườn Quốc Gia Phú Quốc, du khách hãy tham gia hành trình trekking kéo dài 4 tiếng đến núi Thiên Đường - toạ lạc ở độ cao 400 mét so với mực nước biển. Hành trình này không đơn giản và du khách nên đi cùng hướng dẫn viên chuyên nghiệp để được hỗ trợ khi cần. Bù lại, du khách sẽ được tiếp cận với nhiều loài động vật hoang dã như khỉ, sóc, chim mỏ sừng… ở cự li cực gần.

Công Viên San Hô Namaste

Ảnh: @congviensanho.official

Ở Công Viên San Hô Namaste Phú Quốc, du khachcs sẽ có trải nghiệm "đi bộ dưới đáy biển" cực xịn sò và zoom cận cảnh hệ sinh thái san hô phát triển bậc nhất đảo ngọc. Ở 4 hòn đảo nổi tiếng: Mây Rút Trong, Mây Rút Ngoài, Gầm Gì và Móng Tay, tuyệt đẹp và du khách có thể check in thoải mái bởi nơi đây có dịch vụ cung cấp người chụp ảnh và quay phim.

Khu vui chơi VinWWonders

Du khách thỏa thích vui chơi tại VinWWonders. Ảnh: Sun Group

Khu vui chơi VinWonders đặt tại khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, thuộc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Là địa điểm với những hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm thú vị, được xem là "công viên chủ đề" lớn nhất tại Việt Nam với 6 phân khu và 12 chủ đề đặc sắc

Du khách thỏa thích vui chơi tại VinWWonders. Ảnh: Sun Group

6 phân khu này được tạo với 12 chủ đề lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích, giai thoại của thế giới hoặc từ các nền văn minh nổi tiếng,... Chính vì điều này đã tạo nên sự mới lạ, thu hút du khách với tính giáo dục, nghệ thuật và giải trí cao.

Có thể kể đến một số trò chơi, hoạt động thú vị như: Khu Đại Lộ Châu Âu; Khu cổ tích; Khu Cung điện Hải Vương; chụp hình với nàng tiên Cá, khám phá khu làng Bí Mật, ngủ qua đêm ở lòng đại dương; Bữa ăn cá mập...đi vào đây du khách sẽ có một ngày chơi thỏa thích mà không biết chán.

Vườn thú mở, bán hoang dã Vinpearl Safari

Du khách sờ chú sư tử bé tại vườn thú mở, bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam, Vinpearl Safari Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Là vườn thú mở, bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam, Vinpearl Safari Phú Quốc mang đến trải nghiệm "nhốt người, thả thú" độc đáo mà du khách chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ địa điểm nào khác. Đây là ngôi nhà chung của hơn 3.000 cá thể thuộc 150 loài động vật quý hiếm đến từ nhiều châu lục trên thế giới. Du khách có thể chiêm ngưỡng thế giới hoang dã đa sắc màu từ góc nhìn cận cảnh, tương tác với các người bạn "lắm lông" qua các hoạt động thú vị như cho voi và hươu cao cổ ăn, xem biểu diễn động vật hay hoà mình vào vũ điệu Zuzu sôi động.

Du khách có thể cho Hươu cao cổ ăn. Ảnh: Ảnh: Sun Group

Vào vườn thú mở, bán hoang dã đầu, Vinpearl Safari Phú Quốc du khách đi xe ô tô điện để tham quan. Ảnh: Sun Group

Du khách sẽ được ngắm nhìn những chú hổ to khủng chạy qua đường hay chú hổ thủng thẳng đi mà không lo sợ. Ngắm nhìn những chú tê giác cao to, đàn hồng hạc với màu lông hồng cam cùng đôi chân dàn đứng bên hồ.