Theo Hollywood Reporter, bộ phim Top Gun: Maverick đã lọt vào lịch sử khi đạt doanh thu 151 triệu USD trong 4 ngày, kể từ khi ra mắt vào ngày Lễ Chiến sĩ trận vong của Mỹ. Pirates of the Caribbean: At World's End vẫn giữ kỷ lục cho đến nay với 153 triệu USD.

Top Gun: Maverick là bộ phim giá trị nhất về mặt thương mại đối với Tom Cruise và cũng là lần đầu tiên anh có một bộ phim đạt doanh thu 100 triệu USD trở lên.

Top Gun 2 khởi đầu với con số khổng lồ 51,8 triệu USD vào thứ Sáu, bao gồm 19,3 triệu USD cho bản xem trước khi ra rạp tại hơn 4.700 rạp ở Bắc Mỹ.

Ở thị trường quốc tế, Top Gun: Maverick đang có doanh thu ấn tượng không kém, dù không chiếu ở Trung Quốc hay Nga. Bộ phim đã thu về 124 triệu USD từ 62 thị trường với tổng doanh thu toàn cầu ban đầu là 248 triệu USD cho đến hết Chủ nhật.

Bộ phim đánh dấu tuần mở màn cao nhất từ trước đến nay của Tom Cruise tại 32 thị trường, dẫn đầu là Vương quốc Anh (19,4 triệu đô la) và tiếp theo là Pháp (11,7 triệu đô la) và Úc (10,7 triệu USD). Top Gun: Maverick "cập bến" Hàn Quốc vào tháng tới.

Tom Cruise trong Top Gun: Maverick. (Ảnh: Paramount)

Bộ phim mang tính biểu tượng năm 1986 được mong chờ sẽ ra mắt phần tiếp theo từ lâu. Đây là một thời điểm xác định cho sự phục hồi doanh thu phòng vé, cho đến nay phần lớn được thúc đẩy bởi các bộ phim có đề tài siêu anh hùng được ủng hộ bởi nam giới từ 18 đến 34 tuổi.

Hơn 70% khán giả của Top Gun 2 trên 25 tuổi, bao gồm 55% trên 35 tuổi, 38% trên 45 và 18% trên 55. Người mua vé đã dành cho bộ phim điểm A + trên CinemaScore. Imax và các màn hình định dạng cao cấp đã đóng góp một con số khổng lồ 37% tổng doanh thu.

Riêng Imax đã đạt tổng doanh thu kỷ lục trong 4 ngày của ngày Lễ Chiến sĩ trận vong là 32,5 triệu USD, trong đó có 21 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Điều này khiến CEO Richard Gelfond của Imax phải thốt lên: "Nếu bạn nghĩ rằng phim hành động chiếu rạp đã chết, hãy xem Top Gun: Maverick và sau đó cho tôi biết bạn nghĩ gì. Bộ phim này báo trước sự trở lại của các bom tấn mùa hè và là chất xúc tác sẽ đẩy nhanh nhu cầu xem phim của khán giả".

Top Gun: Maverick của Tom Cruise thành công ngoài dự kiến

Việc phát hành bộ phim đã bị trì hoãn trong hai năm do đại dịch. Tom Cruise thực hiện chuyến đi để quảng cáo bộ phim trên toàn cầu trong những tuần gần đây. Anh dừng chân tại một buổi công chiếu ở San Diego, Liên hoan phim Cannes, một buổi chiếu do Hoàng gia tài trợ ở London và một buổi công chiếu khác ở Nhật Bản.

Tom Cruise có thể là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới, nhưng các bộ phim của anh ấy, bao gồm cả phim Mission: Impossible, chưa bao giờ mở màn với doanh thu "siêu khủng" mà các siêu anh hùng hoặc các bộ phim chuyển thể khác. Tuy nhiên, phim của nam diễn viên này có xu hướng "ăn" doanh thu bền vững.

Theo Comscore, đến nay, War of the Worlds năm 2005 được xếp hạng là phim có doanh thu mở màn nội địa hàng đầu của Tom Cruise với tổng doanh thu ba ngày là 64,9 triệu USD, tiếp theo là Mission: Impossible - Fallout năm 2018 với 61,2 triệu USD. Các phim còn lại của nam diễn viên 56 tuổi đều có doanh thu dưới 60 triệu USD.

Top Gun: Maverick do Joseph Kosinski đạo diễn, coi Tom Cruise trở lại với tư cách là Đại úy tài giỏi khiếu và tự tin Pete "Maverick" Mitchell. Bộ phim hiện được các nhà phê bình xuất sắc điểm 97% trên Rotten Tomatoes có sự tham gia của các diễn viên Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell và Ed Harris. Trong khi Val Kilmer cũng xuất hiện chớp nhoáng với vai Iceman, kẻ thù truyền kiếp của Maveric, sau này trở thành bạn. Bộ phim sử dụng ca khúc ballad Hold My Hand của Lady Gaga.