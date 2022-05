Tom Cruise hành động mãn nhãn trong trailer “Điệp vụ bất khả thi” 7

Trailer Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One.

Dead Reckoning là phần thứ bảy trong loạt phim hành động giật gân về điệp viên, với sự tham gia của Tom Cruise trong vai Ethan Hunt, một đặc vụ của Lực lượng Nhiệm vụ Bất khả thi (IMF). Đoạn giới thiệu cho thấy sự trở lại của một số dàn diễn viên trong series Mission: Impossible, bao gồm cả Ving Rhames, những sự bổ sung gần đây hơn là Simon Pegg và Rebecca Ferguson cùng ngôi sao Fallout Vanessa Kirby. Ngoài ra, đoạn trailer còn cho thấy sự trở lại của Henry Czerny, người từng xuất hiện trong bản gốc Mission Impossible năm 1996 với tư cách là giám đốc IMF Eugene Kittridge, cho thấy một cuộc gặp gỡ căng thẳng giữa anh và Ethan Hunt.



Điệp vụ cuối cùng của Tom Cruise

"Những ngày chiến đấu của bạn cho cái gọi là một thế giới tươi đẹp hơn đã trôi qua. Đây là cơ hội để chúng tôi kiểm soát sự thật. Các khái niệm về đúng và sai, dành cho tất cả mọi người trong nhiều thế kỷ tới. Bạn đang đấu tranh để cứu lấy một lý tưởng không tồn tại. Bạn cần phải chọn một bên", Henry Czerny nói với Tom Cruise trong đoạn giới thiệu.

Tom Cruise trong Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. (Ảnh: Variety).

Mặc dù đoạn giới thiệu không tiết lộ nhiều về cốt truyện của bộ phim, nhưng nó cung cấp cái nhìn đầu tiên về một số diễn viên mới, bao gồm Hayley Atwell trong vai nhân vật mới Grace và Esai Morales là nhân vật phản diện chính của bộ phim. Một số phần hành động được giới thiệu, bao gồm một trận chiến bắn tỉa trong cơn bão sa mạc, một vụ ẩu đả trong hộp đêm và một cuộc rượt đuổi trên đỉnh một đoàn tàu đang di chuyển. Đoạn giới thiệu kết thúc với cảnh quay của Tom Cruise, nổi tiếng với việc thực hiện các pha hành động nguy hiểm của riêng mình, lái một chiếc mô tô khỏi vách đá và nhảy dù xuống không trung bên dưới.

Dead Reckoning được viết và đạo diễn bởi Christopher McQuarrie, người đã từng dẫn dắt Rogue Nation vào năm 2015 và Fallout vào năm 2018. Part One sẽ được tiếp nối bởi Dead Reckoning: Part Two vào năm 2024, dự kiến là sự xuất hiện cuối cùng của Tom Cruise trong vai Ethan Hunt. Part One do Cruise, McQuarrie, J.J. Abrams, David Ellison, Jake Meyers và được phân phối bởi Paramount Pictures. Loạt phim dựa trên loạt phim truyền hình gốc ABC Mission: Impossible từ năm 1966.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One sẽ ra rạp vào ngày 14/7/2023.