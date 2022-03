Top những địa điểm du lịch ngày 8/3 ý nghĩa dành cho phái nữ trong ngày đặc biệt

Địa điểm du lịch ngày 8/3: Du lịch Huế

Huế, không hiểu sao mỗi lần nhắc đến, du khách lại có cảm giác xao xuyến, bâng khuâng. Huế có lẽ là một trong số ít điểm đến du lịch ở Việt Nam tạo được nét đặc trưng riêng trong lòng du khách.

Chỉ cần nói đến Huế, du khách lại liên tưởng đến hình ảnh cầu Trường Tiền thơ mộng, dòng sông Hương lững lờ, nhớ đến những thành quách cổ kính, hay nghĩ về những tà áo dài, chiếc nón lá nghiêng che cùng giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào của cô gái Huế.

Du lịch Huế là điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch ngày 8/3. Ảnh: dulichhue.

Bấy nhiêu hình ảnh đó thôi cũng đủ làm du khách xiêu lòng. Nhiều du khách yêu thích Huế ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã tìm đến Huế mỗi khi có dịp. Huế trầm tư, sâu lắng; Huế chậm rãi, thiết tha… Mỗi lần đến Huế du khách lại có cảm xúc mới lạ. Nếu có dự định đưa người phụ nữ bạn yêu thương đi du lịch trong dịp 8/3 tới đây, Huế mộng mơ sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng.

Du lịch Hội An gợi ý hoàn hảo cho chuyến du lịch ngày 8/3

Hội An là một trong những thành phố du lịch đặc biệt nhất ở Việt Nam. Hội An đặc biệt vì đây là thành phố cổ, là nơi vẫn còn giữ nguyên nét xưa cũ dù trải qua năm tháng, sự bào mòn của thời gian. Hội An đặc biệt vì giữa thời hiện đại vẫn là "thành phố không đèn điện" vào những đêm rằm, mùng 1 âm lịch. Hội An đặc biệt vì đây là phố cổ duy nhất vẫn còn giữ được nếp sống, nét sinh hoạt văn hóa thời xưa.

Hội An đốn tim du khách trong chuyển du lịch ngày 8/3. Ảnh: dulichkhampha.

Hội An đặc biệt vì chỉ khi đến thành phố này, du khách mới cảm nhận được sự ngừng trôi của không gian và thời gian giữa nhịp sống bon chen, hối hả. Hội An chính là một trong những điểm đến du lịch thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Vậy dịp 8/3 nên du lịch ở đâu cùng nàng?, câu trả lời chính là đến với Hội An.

Đà Nẵng - Địa điểm lý tưởng cho chuyến du lịch ngày 8/3

Đà Nẵng vốn được xem là thành phố du lịch nổi tiếng là mộng mơ, nó càng lãng mạn hơn với Cầu Tình Yêu hình trái tim. Cầu nằm ngay bên bờ sông Hàn thơ mộng của thành phố Đà nẵng, ngay bên cạnh Tượng Cá chép hóa Rồng và ngay giữa Cầu Rồng và Cầu Sông hàn nổi tiếng Đà nẵng.

Thiên đường du lịch Đà Nẵng cho chuyến du lịch ngày 8/3. Ảnh: dulichdanang.

Cây cầu trái tim với những ổ khóa dễ thương trên thành cầu là địa điểm tham quan thú vị và lãng mạn cho những đôi uyên ương. Khi tới đây các đôi tình nhân sẽ được tự tay chọn những chiếc khóa ưng ý nhất và gắn chặt vào thành cầu.

Những ổ khóa đa sắc màu này thường sẽ không có chìa để mở với mong muốn cho tình yêu bền vững, thủy chung. Bên cạnh đó, bạn có thể tham quan Đà nẵng trên du thuyền Sông hàn thơ mộng và nhẹ nhàng.

Du lịch miền Tây là địa điểm du lịch ngày 8/3 hấp dẫn du khách

Miền Tây từ lâu đã trở thành điểm hẹn du lịch của những người yêu sông nước, ruộng vườn, cây trái. Đây là một trong những địa danh du lịch được đông đảo du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.

Đến miền Tây vào những ngày tháng 3, dù không phải là mùa cao điểm của hoa trái nhưng du khách không cần phải lo lắng vì đây được xem là xứ sở, là vựa trái cây lớn nhất cả nước. Bạn và nàng sẽ thỏa thuê ngồi dưới những tán cây xanh mát, tận hưởng những cơn gió mát trong lành và thưởng thức trái cây chín mọng trên cành.

Du lịch miền Tây là địa điểm du lịch ngày 8/3 hấp dẫn du khách. Ảnh: dulichtrainghiem.

Các bạn cũng sẽ được thỏa sức chèo xuồng ba lá, đi chợ nổi, lội mương tát nước bắt cá hay xuôi thuyền vào những khu rừng đước, rừng tràm để ngắm cảnh thiên nhiên. Miền Tây Nam Bộ chính là một trong những đáp án cho thắc mắc của nhiều du khách "Tháng 3 đi du lịch ở đâu?".

Du lịch Đà Lạt - Địa điểm du lịch ngày 8/3 lãng mạn

Đà lạt được mệnh danh là "thành phố tình yêu" ,"thành phố nên thơ" vậy không có lý do gì mà bạn không cùng với nàng đặt chân đến đây một lần để tận hưởng vẻ đẹp mộng mơ, nên thơ của Đà Lạt cả.

Đà Lạt với nhiều điểm đến lãng mạn trong chuyến du lịch ngà8 8/3. Ảnh: dulichdalat.

Bên cạnh những cảnh đẹp như Thung lũng tình yêu, thác Dambri, Vườn hoa thành phố, đồi Mộng Mơ, Thung lũng vàng… Bạn có thể cùng nàng đi dạo dưới những con dốc quanh co ẩn hiện trong sương mờ, nơi có hàng thông xanh ngát được nhuốm vàng trong nắng nhẹ, có màu hoa ngây ngất lòng bao bọc thành phố giữa không gian thanh bình và yên tĩnh cùng với không khí chớm lạnh đó là nét nên thơ tạo nên sự lãng mạn Đà lạt.

Những địa điểm du lịch ngày 8/3 kể trên sẽ là gợi ý lý tưởng dành cho buổi hẹn hò ngày của phái đẹp. Dịp này, bạn cũng đừng quên gửi những lời yêu thương đến một nữa thế giới của mình trong ngày đặc biệt này nhé.