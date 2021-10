Top phim về trò chơi sinh tồn khiến khán giả khó có thể rời mắt

Phim "Squid Game"

Đạo diễn Dong Hyuk khẳng định đã lên kế hoạch thực hiện phần 2. (Ảnh: Netflix)

"Squid Game" trở thành cái tên đứng top 1 phim có lượt xem nhiều nhất trên hơn 80 quốc gia sau khi phim được phát sóng. Bộ phim mang lại cho khán giả cảm giác lo âu, sợ hãi và xen lẫn tò mò về cái kết của phim.

Đạo diễn: Dong Hyuk Năm phát hành: 2021 Thời lượng: 9 tập Diễn viên: Lee Jung-jae, Park Hae-soo , Wi Ha-joon và Jung Ho-yeon…

Ngay từ thời điểm phát hành vào trung tuần tháng 8, "Squid Game" nhanh chóng trở thành bộ phim "bom tấn" tại thị trường quốc tế. IMDb – một chuyên trang đánh giá phim nhìn nhận, "Squid Game" đạt điểm tối đa là 8,3 với hàng nghìn lượt đánh giá tốt. Phim cũng đạt được điểm tuyệt đối 100% bởi các chuyên gia, 89% bởi khán giả trên chuyên trang Rotten Tomatoes.

Theo đánh giá từ trang báo điện tử Insight, chỉ sau 1 ngày phát hành, "Squid game" nhanh chóng lọt top 3 phim "hot" nhất trên các nền tảng chiếu phim có bản quyền tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, "Squid Game" hiện vẫn đứng đầu danh sách những bộ phim sinh tồn có lượt xem nhiều nhất trong tháng 9.

Phim "The hunger game"

Bộ phim "The hunger games" lấy bối cảnh trong một tương lai không xa, khi Bắc Mỹ đã sụp đổ, bị suy yếu do hạn hán, nạn đói, hỏa hoạn, và chiến tranh, được thay thế bằng Panem, một đất nước bị chia cắt thành Capitol và 13 quận. (Ảnh: TL)

Đạo diễn: Gary Ross Năm phát hành: 2012 Thời lượng: 142 phút Diễn viên: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Lenny Kravitz…

Bộ phim "The hunger games" lấy bối cảnh trong một tương lai không xa, khi Bắc Mỹ đã sụp đổ, bị suy yếu do hạn hán, nạn đói, hỏa hoạn, và chiến tranh, được thay thế bằng Panem, một đất nước bị chia cắt thành Capitol và 13 quận.

Panem từng có 13 quận nhưng quận thứ 13 đã bị phá hủy hoàn toàn từ khi cuộc nổi loạn xảy ra. Đấu trường sinh tử được tạo ra để răn đe người dân có mưu đồ nổi loạn chống lại Chính phủ được tổ chức hàng năm từ sự thất bại của phe nổi loạn chống lại Chính phủ 74 năm về trước.

Panem quy định, mỗi năm, hai đại diện trẻ từ mỗi quận, một nam và một nữ từ 12 đến 18 tuổi được lựa chọn bằng cách chọn bốc thăm ngẫu nhiên để tham gia "Đấu trường sinh tử".

Một phần là để giải trí, một phần để đe dọa các quận phải khuất phục, các trò chơi được truyền hình và phát sóng trên toàn Panem, trong đó 24 người tham gia bị buộc phải loại bỏ các đối thủ cạnh tranh với họ, ngay cả chính với ứng viên từ quận của mình, cho đến khi chỉ còn một người sống sót.

Đi đến hồi kết, thông điệp giản dị nhưng đầy nhân văn mà bộ phim mang lại đã chạm được đến khán giả: "Hãy dừng ngay việc coi người khác là kẻ thù". "Người khác" ở đây có thể là người xung đột với mỗi chúng ta về quyền lợi, quan điểm, lý tưởng nhưng cũng có khi chỉ đơn giản là người trót thuộc về phe "bên kia" – những người vô tội.

Phim "As the god will"

"As the god will" được nhắc tới đầu tiên để so sánh với "Squid game". (Ảnh: TL)

Đạo diễn: Takashi Miike Năm phát hành: 2014 Thời lượng: 117 phút Diễn viên: Sota Fukushi, Sota Sometani...

Bộ phim được chuyển thể dựa trên manga cùng tên của tác giả Kaneshiro Muneyuki. "As the gods will" là một tượng đài của thể loại phim trò chơi sinh tồn ở Nhật Bản. Tác phẩm có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám: Fukushi Sota, Kamiki Ryunosuke, Shota Sometani, Yamazaki Hirona...

"As the god will" là một trong những phim sinh tồn mới đây còn được so sánh với "Squid game". Phim đã từng nổi đình nổi đám của Nhật đã công chiếu năm 2014. Phim kể về nhóm học sinh tại trường trung học Nhật Bản đã bất ngờ bị lôi vào một trò chơi cực kỳ nguy hiểm.

Để sống sót và vượt qua thì họ phải nghĩ tất cả mọi cách, vận dụng tất cả năng lực trí tuệ của cả nhóm để chiến thắng trò chơi và bảo toàn mạng sống. Phim gửi gắm đến giới trẻ là dù cho cuộc sống có tẻ nhạt thì hãy nên trân trọng nó đến giây phút cuối cùng.

Ở bộ phim sinh tồn "As the gods will", người xem có thể chiêm ngưỡng rất nhiều yếu tố đến từ văn hóa Nhật Bản: Lật đật Daruma, búp bê Kokeshi, linh vật Shirokuma đáng yêu và cả những trò chơi dân gian truyền thống...

Phim "Circle"

"Circle" được lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình "12 angry men" phát hành năm 1957. (Ảnh: TL)

Đạo diễn: Aaron Hann, Mario Miscione Năm phát hành: 2015 Thời lượng: 87 phút Diễn viên: Michel Nardelli, Carter Jenkins...

Bộ phim giả định rằng, 50 người ngẫu nhiên bị bắt vào trong một căn phòng kín. Nhiệm vụ của họ là bầu chọn xem ai đáng chết trong đám người này. Nếu như không bầu chọn thì hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một người chết. Thời gian giữa mỗi lần bầu chọn là 2 phút và bạn không thể bầu chọn cho chính mình. Tuy nhiên, bạn có thể tự tử để nhường quyền sống tiếp cho người khác bằng cách bước ra khỏi vị trí mình đang đứng. Nghe luật chơi có vẻ gần gần giống trò ma sói. Tuy nhiên, khán giả xem phim rồi mới biết để sống đến cuối cùng, đòi hỏi bạn phải có IQ và EQ thật tốt, đồng thời bạn phải sở hữu một khả năng thuyết phục người khác một cách tuyệt vời.

"Circle" cho khán giả thấy hậu quả của việc nói nhiều. Khi bạn nói nhiều, người ta sẽ phát hiện ra được yếu điểm và vịn vào đó để hạ bệ bạn. Phim khuyến khích chúng ta nên im lặng và nên nhân từ vì như thế chúng ta sẽ được sống lâu hơn. Tuy nhiên, nếu cứ im lặng mãi thì sau cùng, bạn cũng không thể đi đến được vạch đích.

Khán giả Mỹ xem phim này sẽ cảm thấy hay hơn vì nó vạch trần những gì đang xảy ra tại đất nước này. Từ phân biệt chủng tộc, phân biệt giàu nghèo, giới tính, nhập cư bất hợp pháp đến chiến tranh, bạo hành, trợ cấp hay cả tôn giáo nữa.

Khi đối diện với cái chết, người ta thường lấy những cái khác biệt đó để trừ khử những kẻ yếu thế hơn nhằm bảo vệ chính bản thân mình. Ngoài những yếu tố nói trên, cái hay của "Circle" mang lại cho người xem đó chính là phim chỉ sử dụng một bối cảnh và lời thoại của nhân vật để thúc đẩy câu chuyện của phim.

Phim "Escape room"

"Escape room": Từ trò chơi bổ não đến thử thách giết người kinh hoàng. (Ảnh: TL)

Đạo diễn: Adam Robitel Năm phát hành: 2019 Thời lượng: 100 phút Diễn viên: Taylor Russell, Logan Miller...

Bộ phim kể về hành trình tự cứu lấy mình của 6 bạn trẻ xa lạ trong một căn phòng "chết chóc" mà do những người quyền lực nhất thế giới bày ra. Những giây phút đầu tiên thì 6 nhân vật được mời tham dự game "Escape room".

Họ là những người không hề biết đến nhau nhưng đều muốn tìm hiểu về trò chơi hấp dẫn này và điều quan trọng, họ cần tiền. Và với số tiền thưởng lên tới $10,000 dành cho người chiến thắng thì việc đánh đổi chính mạng sống của bản thân cũng 50/50, không khác gì chơi đánh cược và các nhân vật của chúng ta chính là những tay cờ bạc máu mê. Và đã vào cuộc thì không còn đường lùi, nhóm người chơi bắt buộc phải đâm đầu vào giải quyết những thử thách đầy bạo lực và tàn nhẫn.

Bộ phim của đạo diễn Adam Robitel đã tận dụng tối đa bối cảnh tồi tệ và sự sợ hãi của con người. Nhìn chung, "Escape room" vẫn còn một vài vướng mắc về nội dung, cũng như có yếu tố kinh dị không cao. Tuy nhiên, bộ phim vẫn rất đáng ghi nhận ở bầu không khí hồi hộp, và đặc biệt thích hợp cho những ai yêu thích những câu đố hóc búa, đòi hỏi đầu óc để giải đáp.