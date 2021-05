Tốt nghiệp THPT 2021: Có thể chia 2 đợt, chiếu tia cực tím diệt khuẩn bài thi thí sinh F1, F2

Đến thời điểm này, Bộ GD-ĐT khẳng định vẫn sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Tuy nhiên, tuỳ tình hình diễn biến dịch mà có kế hoạch tổ chức một hay các đợt thi khác nhau. Lãnh đạo nhiều Sở GD-ĐT cho biết, địa phương tính đến phương án tổ chức kỳ thi trong điều kiện diễn biến dịch COVID-19 căng thẳng.

Tăng số phòng thi, cán bộ coi thi



Học sinh đeo khẩu trang dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang, ông Bạch Đăng Khoa, cho biết, địa phương có 8 học sinh mắc COVID-19; cách ly tập trung hơn 1.000 giáo viên, học sinh là F1; cách ly tại nhà hơn 20.000 học sinh, cán bộ, giáo viên… Do đó, có thể địa phương sẽ tính đến phương án đề xuất Bộ GD-ĐT tổ chức 2 đợt thi, trong đó đợt 1 cho những vùng học sinh đủ điều kiện dự thi, đợt 2 cho những thí sinh liên quan F0, F1, F2 nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả thí sinh. Sở GD-ĐT đã tính đến kịch bản tổ chức kỳ thi trong tình huống có dịch, do đó, từ điểm thi, phòng thi đều được chủ động chuẩn bị nhiều hơn so với dự kiến để khi phát sinh tình huống, có các phòng thi dự phòng. Riêng lực lượng giáo viên, cán bộ coi thi được chuẩn bị gấp đôi so với dự kiến. Lực lượng này được tập huấn, phòng trường hợp chuẩn bị tổ chức thi, cán bộ, giáo viên liên quan F1, F2 phải cách ly, có người thay thế.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã trình UBND thành phố Hà Nội các phương án dự phòng để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ. Theo ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Hà Nội, thành phố có 101.300 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 98.000 em dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Hà Nội dự kiến chuẩn bị 193 điểm thi với hơn 4.200 phòng thi. Nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong những ngày tổ chức thi tốt nghiệp THPT, phương án tổ chức thi có thể phải điều chỉnh địa điểm thi hoặc tổ chức thi theo nhiều đợt.

Diệt khuẩn bài thi thí sinh F1, F2

Các địa phương không căng thẳng vì dịch bệnh cũng đã sẵn sàng các phương án tổ chức kỳ thi một cách chủ động trong mọi tình huống. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, cho biết, năm nay tỉnh có hơn 11.000 thí sinh đăng ký dự thi. Đến thời điểm này, chỉ có Trường THPT Mai Sơn liên quan COVID-19, học sinh buộc phải nghỉ học; các trường THPT khác vẫn cho học sinh học trực tiếp trên lớp. Ông Chiến cho hay, số lượng điểm thi, phòng thi dự phòng cũng được chuẩn bị tăng lên, giáo viên, cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi được tập huấn kỹ càng các tình huống. Phòng trường hợp bất khả kháng, không đủ lực lượng giáo viên để huy động coi thi, chấm thi, làm phách…, Sở huy động thêm 25% giáo viên dự phòng. “Địa phương còn chuẩn bị cả thiết bị chiếu tia cực tím để diệt khuẩn bài của thí sinh F1, F2. Thí sinh làm bài xong sẽ không trực tiếp nộp bài cho cán bộ coi thi mà cán bộ coi thi dùng tia cực tím quét qua, diệt vi khuẩn, sau đó mới thu bài”, ông nói.

Ông Mai Huy Phương, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị, cho biết, tuần tới, đơn vị sẽ thành lập các đoàn đi kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất các điểm thi dự kiến. Trước mắt, Quảng Trị chuẩn bị 30 điểm thi cho hơn 8.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ngoài ra, chuẩn bị thêm các điểm thi độc lập sẵn sàng ứng phó tình huống dịch COVID-19 phức tạp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được Bộ GD-ĐT ấn định sẽ tổ chức vào ngày 7-8/7. Nhiều địa phương như Bắc Giang, Vĩnh Phúc… hiện vẫn bị dịch COVID-19 bủa vây khiến học sinh trở thành FO, F1, F2 phải điều trị, cách ly y tế.

*Tiêu đề do Dân Việt đặt lại