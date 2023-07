Toyota Corolla Cross và Vios nhận ưu đãi khủng trong tháng 7/2023

Nhằm kích cầu tiêu dùng, Toyota Việt Nam và đại lý phối hợp triển khai chương trình ưu đãi dành cho 2 mẫu bán chạy nhấy Toyota Corolla Cross và Vios, cụ thể như sau.

Khuyến mại dành cho Toyota Corolla Cross

Nội dung Chi tiết Thời gian áp dụng Từ ngày 7/7/2023 đến hết ngày 31/7/2023 Mẫu xe áp dụng Corolla Cross (phiên bản G, V và HEV) được sản xuất năm 2023. Đối tượng khách hàng Tất cả khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và Đại lý đã xuất Hóa đơn Giá trị gia tăng khi mua xe trong thời gian diễn ra chương trình. Nội dung khuyến mại Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (*) (*) Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đại lý gần nhất

Khuyến mại dành cho Toyota Corolla Cross. Ảnh Toyota VN.

Tính đến hết tháng 5/2023, nhờ ổn định ở vị trí dẫn đầu phân khúc nên tổng doanh số lũy kế của Corolla Cross cũng vượt trội so với các đối thủ với 5.741 chiếc bán ra, xếp thứ 4 trong danh sách các xe bán chạy nhất Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023. So với các xe cùng phân khúc, điểm nổi bật của Corolla Cross là trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn bao gồm đèn chiếu sáng full- LED, màn hình lớn sau vô-lăng, cửa sổ trời, gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0 với nhiều tính năng tiên tiến nhất phân khúc... và phiên bản Hybrid.

Khuyến mại dành cho Toyota Vios

Nội dung Chi tiết Đối tượng và Thời gian áp dụng Khách hàng cá nhân hoặc dịch vụ ký hợp đồng mua xe Vios phiên bản 2023 với các phiên bản 1.5G, 1.5E CVT & 1.5E MT từ ngày 07/07/2023 đến hết ngày 31/07/2023, nhận xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% từ ngày 01/09/2023 đến hết ngày 30/09/2023. Chi tiết quà tặng 1 năm bảo hiểm gói Vàng Toyota trị giá lên tới 16,8 triệu đồng

Ngày 10/5/2023, Toyota Việt Nam ra mắt Vios mới với những thay đổi mạnh mẽ. Những đường cắt táo bạo ở mặt ca-lăng khiến Vios trở nên năng động và thể thao hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Cụm đèn LED được tái thiết kế hoà hợp với phần đầu xe tạo nên tổng thể khỏe khoắn khi nhìn trực diện.

Toyota Vios cũng nhận ưu đãi lớn. Ảnh Toyota Vios. Ảnh Toyota VN.

Hai bên sườn xe tạo điểm nhấn bằng những đường gân nhẹ, cho cảm giác hài hòa, cân đối. Vốn nổi tiếng với không gian rộng rãi, thoải mái hàng đầu phân khúc sedan cỡ B, Vios vẫn duy trì thế mạnh này ở phiên bản mới. Hãng xe Nhật Bản trang bị màn hình giải trí kích thước 9 inch, lớn hơn hẳn thế hệ cũ, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, tính năng đàm thoại rảnh tay và lẫy chuyển số trên vô-lăng thuận tiện cho người dùng. Hàng ghế hành khách phía sau có cổng sạc USB Type C.

Những trang bị hiện đại khác như khởi động nút bấm, ghế bọc da được giữ nguyên tuỳ phiên bản. Điểm nổi bật khác ở Vios 2023 là được bổ sung thêm những tính năng an toàn tiên tiến thuộc gói Toyota Safety Sense là cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường. Tiếp nối các giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu của Toyota Vios cùng với những điểm cải tiến mới, Vios 2023 hứa hẹn sẽ giữ vững vị thế xe bán chạy nhất phân khúc.

Với chương trình ưu đãi tháng 7/2023, chúng tôi sẵn sàng đồng hành để khách hàng có thể sở hữu các mẫu xe Toyota với chi phí hợp lý hơn cùng những ưu đãi và quà tặng hấp dẫn, giúp khách hàng an tâm tận hưởng những chuyến đi tuyệt vời bên người thân và bạn bè.