Trải nghiệm thực tế VinFast VF7, đã dự kiến nhận đặt cọc tại Việt Nam

Trong dải sản phẩm xe điện của thương hiệu Việt, VinFast VF7 là chiếc xe được mong chờ nhất khi sở hữu thiết kế bắt mắt. Mẫu VinFast VF7 sẽ gia nhập phân khúc SUV hạng C cạnh tranh cùng nhiều đối thủ như Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Honda CR-V tại Việt Nam.



Trải nghiệm VinFast VF7 ngoài đời thực tại Việt Nam

Trong khuôn khổ triển lãm "VinFast - vì tương lai xanh" VinFast VF7 đã chính thức lộ diện tại thị trường Việt Nam.

VinFast VF7 tại Việt Nam. Ảnh Khải Phạm.

VinFast VF7 là chiếc xe điện được người dùng mong chờ nhất bởi thiết kế tương lai gia nhập phân khúc xe gầm cao có mức giá dưới 1 tỷ đồng phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình Việt.

Xe sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.840mm.

Hãng xe Việt cho biết, VinFast VF7 Eco có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 280 dặm (theo chuẩn WLTP). Mẫu SUV hạng C này có động cơ sản sinh công suất tối đa 150kW với mô-men xoắn cực đại 310Nm. Trong khi đó, VinFast VF 7 Plus có quãng đường di chuyển tối đa là 431 - 450km tuỳ bản Plus hoặc Eco (theo chuẩn WLTP) nhờ động cơ sản sinh công suất tối đa 260kW với mô-men xoắn cực đại 500Nm.

Đặc biệt, bên cạnh kích thước tối ưu, VF 7 Plus sở hữu hệ dẫn động AWD giúp tăng khả năng di chuyển linh hoạt và cảm giác cầm lái chắc chắn cho người sử dụng. Với bản VF 7 Eco, sẽ chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

Các tính năng an toàn sẽ được trang bị là ADAS cấp độ 2 cho tất cả các phiên bản Eco và Plus cùng các tính năng hiện đại như trợ lý ảo, ứng dụng di động… Hỗ trợ lái trên đường cao tốc, kiểm soát đi giữa làn, giám sát hình trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp.

Ảnh thực tế VinFast VF7 đang trưng bày tại Hà Nội: