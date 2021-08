Toyota Innova lần đầu lọt top ế, lý do người dùng quay lưng?

Toyota Innova lần đầu lọt top xe ế - kỷ lục buồn

Theo số liệu thống kê từ VAMA, Innova cùng với Fortuner, Vios và Corolla Altis đã xây dựng nên đế chế Toyota bất bại trong Top 10 xe ăn khách nhất toàn thị trường Việt kể từ năm 2010. Cho đến năm 2017, Altis là mẫu xe đầu tiên nhà Toyota “rớt đài”. Tiếp đến là bộ đôi Innova và Fortuner rủ nhau “ngã ngựa” vào năm 2020. Hiện cái tên duy nhất trong bảng vàng chỉ còn Vios.

Trước khi rơi xuống vực thẳm, Innova đã thực sự thăng hoa với doanh số trung bình đều đạt trên 1.000 xe/tháng kể từ năm 2015-2019 và một mình độc chiếm phân khúc MPV.

Toyota Innova lần đầu lot top xe bán ế. Ảnh Phan Huy.

Tuy nhiên, doanh số bắt đầu lao dốc từ năm 2020 khi lượng tiêu thụ của mẫu MPV đến từ Nhật Bản chỉ đạt 5.423 xe (trung bình 450 xe/tháng). Bước sang năm 2021, cộng dồn 7 tháng, con số này chỉ đạt 1811 xe (258 xe/tháng).



Đáng chú ý, trong tháng 7 vừa qua, TMV chỉ giao được vỏn vẹn 41 xe Innova đến tay khách hàng - một con số không tưởng với một “chiến binh” từng bất bại trên mọi mặt trận như Innova. Vì thế, đây trở thành “dấu đen” đầu tiên trong lịch sử phát triển của Innova trên dải đất hình chữ S khi cùng Prado ghi tên trong danh sách 10 xe bán ế.

Toyota Innova chỉ bán được 41 xe. Ảnh Phan Huy.

Những cái tên đã quá quen thuộc với top đáy có thể kể đến như Suzuki Ciaz/Ertiga, Honda Accord, Isuzu D-Max/MU-X, Ford Tourneo, Kia Rondo/Sedona… Cuối cùng là một số mẫu xe thất thế khác như: Mitsubishi Pajero Sport Mazda 6/BT-50 hay Honda HR-V.



Trong đó, Kia Sedona và Mazda BT-50 xuất hiện ở Top xe ế với mức doanh số lẹt đẹt có thể đến từ việc nhà sản xuất chuẩn bị mở bán bán mới và tâm lý chung của khách hàng là chờ đợi mẫu mới.

Toyota Innova vì đâu nên nỗi?

Toyota Innova không thể nằm ngoài sự sụt giảm chung của toàn thị trường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và đợt giãn cách xã hội hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Yếu tố quyết định khiến Innova trượt dôc không phanh là bởi giá cao nhất phân khúc. Theo đó, giá xe Toyota Innova 2021 niêm yết từ 750 - 997 triệu đồng cho 04 bản khác nhau, cao nhất phân khúc. Hơn nữa, TMV cũng không quá mạnh tay với các chương trình ưu đãi thu hút khách hàng. Với nguồn ngân sách khởi điểm 750 triệu của Innova, khách Việt có rất nhiều lựa chọn thay thế đã bao gồm cả chi phí lăn bánh.



Giá xe Toyota Innova đang cao nhất phân khúc. Ảnh Phan Huy.

Điều này xuất phát từ thực tế nhóm khách hàng chính của Toyota Innova là khách chạy xe dịch vụ và các công ty dịch vụ vận tải. Việc hạn chế đi lại, di chuyển và tình hình kinh tế khó khăn trong thời dịch bệnh khiến khách hàng tìm đến các mẫu xe có giá mềm hơn để giảm bớt gánh nặng tài chính.



Trang bị Toyota Innova nghèo nàn. Ảnh Phan Huy.

Với tầm giá 750-900 triệu đồng hiện nay, khách Việt chắc chắn sẽ hướng đến mẫu xế cưng thiết kế hiện đại, trẻ trung và liên tục cập nhật, thay vì chọn một thiết kế bền dáng, đi cùng năm tháng, cục mịch và thô. Đây là điều mà tất cả các hãng xe đều đã, đang làm rất tốt tại Việt Nam như Hyundai, Kia, Mazda.. có lẽ trừ Toyota.

Ngoài ra, xe có thiết kế ngoại thất đơn sơ, người dùng bỏ ra số tiền gần tỷ đồng, người dùng lẽ ra phải được trải nghiệm hệ thống chiếu sáng full LED từ đèn pha, đèn chạy ban ngày, đèn sương mù cho đến đèn hậu, gương chiếu hậu tích hợp tính năng sấy… Dẫu vậy, không thể tìm thấy những trang bị này trên Innova tại Việt Nam.

Bên trong, hệ thống ghế ngồi chỉ dừng lại ở nỉ cao cấp và da chỉ có trên bản cao nhất. Ghế lái hay ghế hành khách cũng lên chỉnh điện và có thể gập phẳng khi cần. Màn hình giải trí nên đặt nổi với kích thước lớn hơn thuận tiện cho việc quan sát và thao tác....

Toyota Innova đã không còn được người Việt ưa chuộng. Ảnh Phan Huy.

So với các đối thủ, Toyota Innova được trang bị khá nhiều trang bị an toàn. Tuy nhiên, so với mức giá 750-900 triệu đồng, người dùng có quyền đòi hỏi cao hơn, nhất là khi gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense đã tích hợp trên nhiều mẫu xe đời mới của Toyota...

Nhiều khả năng, Toyota Innova sẽ đứng lâu trong danh sách này bởi hãng xe Nhật Bản chỉ mới tung bản nâng cấp giữa vòng đời của Innova vào tháng 10/2020 và việc cập nhật tiếp khó có thể xảy ra. Liệu TMV có điều chỉnh giảm giá Innova giữ chân khách hàng?