Toyota Việt Nam đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2023

Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2023 được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của cộng đồng.



Lễ phát động Cuộc thi Sáng kiến ATGT 2023

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2023 được tổ chức với quy mô trên toàn quốc, dành cho cộng đồng bao gồm các công dân Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam hoặc nước ngoài, công dân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông, với hai hạng mục dự thi là Sáng kiến về An toàn giao thông và Giải pháp công nghệ An toàn giao thông. Thông qua chương trình, ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút được những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giải quyết các vấn đề về ùn tắc giao thông đường bộ, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, nhằm giúp giao thông Việt Nam dần ổn định hơn và giúp cải thiện đời sống người dân văn minh, an toàn hơn.

Đây là năm thứ hai Toyota Việt Nam đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam với vai trò là Nhà tài trợ chính. Năm 2022, chương trình đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ với nhiều ý tưởng thiết thực, sáng tạo đã được đưa ra và đang có kế hoạch áp dụng tại Hà Nội, Bắc Ninh như: Hệ thống hỗ trợ điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu giao thông, Hệ thống phát hiện và cảnh báo giao thông thông minh (thông báo sớm ùn tắc khu vực lân cận và tai nạn giao thông), Ứng dụng nguyên lý đèn giao thông trong quản trị giao thông hiệu quả tại Việt Nam áp dụng vào xây dựng mô hình "Tỉnh An toàn giao thông".

Đại diện các bên BTC và Nhà tài trợ tại Lễ phát động Cuộc thi Sáng kiến ATGT 2023

Toyota đang trong quá trình chuyển đổi thành Công ty cung cấp giải pháp di chuyển, với mong muốn mang đến sự tự do di chuyển cho tất cả mọi người, đồng thời giảm thiểu những tác động của ngành công nghiệp ô tô, trong đó có tai nạn giao thông. Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa được Toyota tích cực thực hiện nhằm góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Toyota liên tục giới thiệu những mẫu xe an toàn với công nghệ tiên tiến để thể hiện những nỗ lực đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Ông Keisuke Tokunaga, Giám đốc Khối Bán hàng & Dịch vụ, TMV phát biểu tại buổi lễ

Kể từ khi thành lập, bên cạnh nỗ lực mang lại những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng, Toyota Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu "trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại". Theo đó, Toyota luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa trên các lĩnh vực như: An toàn giao thông, Giáo dục & Phát triển nguồn nhân lực, Bảo vệ môi trường và Văn hóa xã hội. Trong đó, An toàn giao thông được coi là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, Toyota Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình như: Toyota cùng em học an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học hợp tác với Bộ Giáo dục & Đào tạo; Chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông bao gồm các hoạt động: Phát sóng thông điệp An toàn giao thông trên VOV, Liveshow "Người bạn đường", Liên hoan phim toàn quốc về An toàn Giao thông.

THÔNG TIN THAM KHẢO

1. Đối tượng tham dự:

• Công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước hoặc nước ngoài; người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông và muốn đóng góp những sáng kiến để giúp giao thông Việt Nam trở nên tốt hơn

• Sinh viên các ngành khoa học công nghệ (Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, tự động hóa, giao thông - vận tải,...)

• Các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, các cá nhân có mong muốn sử dụng công nghệ để giải quyết bài toán về vấn đề An toàn giao thông Việt Nam hiện nay.

• Các cá nhân, tổ chức làm việc trong lĩnh vực Giao thông - vận tải có mong muốn đưa ra những sáng kiến, giải pháp nhằm giảm thiểu các vấn đề về An toàn giao thông tại Việt Nam

2. Hình thức dự thi

Cuộc thi được tổ chức thành 03 vòng thi:

2.1. Vòng sơ khảo

a. Các cá nhân/tập thể dự thi gửi hồ sơ dự thi, gồm có:

• Đơn đăng ký dự thi: cá nhân, tổ chức dự thi tải mẫu đơn từ địa chỉ https://bit.ly/dondangkyATGT hoặc quét mã QR sau:

• Bản mô tả sáng kiến, giải pháp thể hiện lý do ra đời, cách thức vận hành, kết quả đạt được khi ứng dụng sáng kiến, giải pháp vào thực tế.

• Video/ảnh chụp thuyết minh giới thiệu về sáng kiến, giải pháp (nếu có).

• Bản cam kết bản quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm chưa từng đạt giải tại các cuộc thi khác đối với sáng kiến, sản phẩm dự thi.

b. Hình thức nộp bài dự thi:

• Online: qua email: sangkienatgt@dantri.com.vn

Quy định kích cỡ file tài liệu khi nộp online: Bản nội dung mô tả sáng kiến, giải pháp: < 5mb, Video giới thiệu sáng kiến, giải pháp < 25mb hoặc gửi link youtube, file ảnh mô tả sáng kiến, giải pháp < 5mb.

• Trực tiếp: Tòa soạn Báo điện tử Dân trí, số 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung trên phong bì: Bài dự thi Sáng kiến an toàn giao thông; Họ và tên; Số điện thoại người dự thi.

c. Thời hạn nộp: Cá nhân/tập thể dự thi có thể gửi bài từ ngày 05/4/2023 đến trước ngày 25/08/2023 theo dấu bưu điện và thời gian trên email.

d. Kết thúc Vòng sơ khảo: Ban giám khảo sẽ tiến hành chấm và chọn ra 20 sáng kiến, giải pháp nổi bật nhất (mỗi hạng mục 10 sáng kiến, giải pháp) để vào Vòng chung khảo.

2.2. Vòng chung khảo

− Bình chọn trực tuyến: 20 sáng kiến, giải pháp vào Vòng Chung Khảo sẽ được đăng tải lên Landing Page cuộc thi trên Báo điện tử Dân trí. Độc giả sẽ bình chọn theo 2 hạng mục giải thưởng, 05 sáng kiến, giải pháp được bình chọn nhiều nhất của mỗi hạng mục sẽ được cộng điểm vào bảng điểm tổng.

− Kết thúc Vòng Chung Khảo: Ban giám khảo từng hạng mục thi chấm độc lập và làm việc tập thể đánh giá, lựa chọn 05 sáng kiến, giải pháp xuất sắc nhất của mỗi hạng mục để vào Vòng Chung kết.

2.3. Vòng Chung kết và Trao giải

− Các cá nhân/tập thể dự thi sẽ trình bày sáng kiến, giải pháp trước Ban giám khảo (khuyến khích sử dụng slide trình chiếu), nếu có sản phẩm thực tế thì sử dụng sản phẩn trực quan để minh họa.

− Ban giám khảo tiến hành trao đổi trực tiếp với các cá nhân/tập thể dự thi về sángkiến,giảiphápvàtiếnhànhchấm điểm, xếp giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho mỗi hạng mục.

− Kết quả được công bố tại Lễ trao giải và khen thưởng các cá nhân/tập thể dự thi đạt giải.

3. Giải thưởng cuộc thi

- Tổng giá trị giải thưởng: 312.000.000đ (Ba trăm mười hai triệu đồng) của 02 hạng mục, mỗi hạng mục gồm có:

• 01 Giải Nhất: 60 triệu đồng (Sáu mươi triệu đồng);

• 02 Giải Nhì: 30 triệu đồng (Ba mươi triệu đồng) /01 giải;

• 02 Giải Ba: 10 triệu đồng (Mười triệu đồng) /01 giải;

• 02 Giải Khuyến khích: 05 triệu đồng (Năm triệu đồng)/01 giải.

• 03 Giải Top 10: 02 triệu đồng (Hai triệu đồng)/01 giải.

- Giấy khen:

• Giấy chứng nhận đạt giải của Ban tổ chức chương trình

• Giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông.

4. Liên hệ

− Email: sangkienatgt@dantri.com.vn

− Cục Cảnh sát giao thông: Đồng chí Thượng úy Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, ĐT: 0979433730.

− Báo Điện tử Dân trí: Bà Lê Thanh Thảo, Phụ trách Truyền thông, ĐT: 0942225566.

− Công ty Ô tô Toyota Việt Nam: Bà Hoàng Thị Phượng, Phó phòng Trách nhiệm xã hội, ĐT: 0904749232