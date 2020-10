TP.HCM: 100% đại biểu HĐND nhất trí thành lập thành phố Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức

Theo nghị quyết này, TP.HCM sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của 3 quận 2, 9, Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới, đặt tên là thành phố Thủ Đức.



Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, cử tri, các đại biểu HĐND TP.HCM rất tâm huyết với đề án thành lập thành phố Thủ Đức. Qua ý kiến đóng góp của người dân cùng các đại biểu, UBND TP tiếp tục hoàn chỉnh đề án và đưa ra những phương án tốt nhất để tránh những vấn đề phát sinh.

Theo UBND TP.HCM, sau khi thực hiện sáp nhập 3 quận, thành phố Thủ Đức trong tương lai có diện tích hơn 211km2 và dân số hơn 1 triệu người.

Ngoài ra, HĐND TP tán thành việc nhập 19 phường tại các quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận thành các đơn vị hành chính mới.



Cụ thể như sau:

Quận 2: Nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm, nhập phường Bình Khánh và phường Bình An thành phường An Khánh.

Quận 3: Nhập phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sáu.

Quận 4: Nhập phường 2 và phường 5 thành phường 2, nhập phường 12 và 13 thành phường 13.

Quận 5: Nhập phường 12 và phường 15 thành phường 12.

Quận 10: Nhập phường 2 và phường 3 thành phường 2.

Quận Phú Nhuận: Nhập phường 11 và phường 12 thành phường 11, nhập phường 13 và phường 14 thành phường 13.

HĐND TP giao UBND TP hoàn tất hồ sơ, đề án, báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.