Điểm danh đại đô thị ồ ạt hình thành ở thành phố Thủ Đức

Dự án lớn nhất vào thời điểm này trong thành phố Thủ Đức tương lai là dự án Vinhomes Grand Park của Tập đoàn Vingroup với quy mô 272 ha, tọa lạc tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, Q.9. Cuối tháng 6 vừa qua, phân khu căn hộ đầu tiên của dự án đã bắt đầu được bàn giao cho khách hàng.

Nhiều đại đô thị đang hình thành ở TP phía Đông (Ảnh: IT)

Hàng loạt đại đô thị đang hình thành

Dự án dự kiến cung cấp cho thị trường 44.000 căn hộ và khoảng 1.350 biệt thự. Căn hộ đang được giao dịch với giá khoảng 40-45 triệu đồng/m2 và là một trong những dự án có giá cao nhất của khu vực Q.9.

Đứng ở vị trí thứ hai là khu đô thị Vạn Phúc City rộng 198 ha do Tập đoàn Đại Phúc làm chủ đầu tư. Khu phức hợp nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức. Được biết, dự án này được xây dựng từ năm 2014 và bắt đầu bàn giao nhà cho khách hàng từ cuối 2018, giai đoạn đầu tiên của dự án thu hút được một số lượng lớn người dân về sinh sống.

Giá giao dịch của các sản phẩm nhà thấp tầng tại đây khoảng từ 10,5 tỷ đồng trở lên tùy diện tích và vị trí.

Một dự án sở hữu quỹ đất lên đến 117 ha và dự kiến được mở bán cuối năm nay tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, Q. 2 là Him Lam City (Him Lam Bình An) của Tập đoàn Him Lam. Theo đó, Khu đô thị được phát triển thành 2 khu chính là khu nhà ở và liên hợp sân golf. Trong đó, khu nhà ở được chủ đầu tư phát triển các sản phẩm như biệt thự, nhà phố và căn hộ cao cấp. Dự kiến, dự án này cung cấp 140 căn hộ và 193 sản phẩm thấp tầng.

Bất động sản TP Thủ Đức đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư (Ảnh: IT)

Tuy nhiên, hiện diện ở TP Thủ Đức tương lai lại ghi "dấu ấn" đậm nét của "ông lớn" Novaland. Theo ghi nhận, Novaland hiện đang sở hữu khá nhiều quỹ đất lớn trong khu vực, chẳng hạn như khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 (gần cầu Phú Mỹ) với quy mô hơn 178 ha được cho là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp này với tên gọi Project C.

Bên cạnh đó, tại quận 9, Novaland cũng đang sở hữu quỹ đất lớn lên đến 156 ha tại phường Long Trường, Q.9 với tên thương mại là dự án Vườn Dừa, dù dự án đã bị tạm dừng triển khai trong nhiều năm qua do quá trình thanh tra.

Ngoài ra, tại khu dân cư Nam Rạch Chiếc, Novaland cũng sở hữu dự án Lakeview City quy mô hơn 30 ha với 960 sản phẩm nhà phố, biệt thự và nhà phố thương mại. Dự án có một mặt trải dài 1,2 km trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và mặt còn lại sát bờ sông Giồng Ông Tố.

Hiện các căn biệt thự, nhà phố đã được đưa vào khai thác, giá giao dịch trên thị trường thứ cấp của sản phẩm tại đây khoảng từ 10 tỷ đồng trở lên tùy vị trí và diện tích.

Không chỉ có quỹ đất lớn ở TP Thủ Đức, ngay sát đó, Novaland cũng đang sở hữu dự án Aqua City - khu đô thị sinh thái thông minh tọa lạc ngay cửa ngõ phía đông TP. Theo đó, Aqua City thừa hưởng các lợi thế sinh thái tự nhiên trù phú của quỹ đất rộng, dự án dành đến 70% diện tích cho cảnh quan xanh, hạ tầng giao thông và các tiện ích nội khu hiện đại như trường học, bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế…

Và còn hàng loạt "ông lớn" khác như Khang Điền, Đại Quang Minh, Nam Long, Hưng Thịnh, Him Lam… đến các chủ đầu tư nước ngoài như Kepple Land, Capital land, Mapple Tree… đều có quỹ đất khá lớn ở khu vực này.

Đại đô thị, tiềm năng ra sao?

Đánh giá về việc các đại đô thị đang dần hình thành ở khu vực phía Đông, đặc biệt là ở "TP Thủ Đức" mới đang sắp hình thành, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, lãnh đạo TP.HCM đã ý thức được về phát triển đô thị trung tâm và các khu đô thị vệ tinh, nên từ hơn 30 năm trước, TP.HCM đã quy hoạch đường vành đai 1 là đại lộ Đông Tây và xa lộ Hà Nội, nhưng hiện nay vành đai 1 đã trở thành đường đô thị.

"Hiện nay, TP.HCM đã có nhận thức đầy đủ hơn và khẳng định các đô thị vệ tinh không còn bị hạn chế về ranh giới hành chính mà mở rộng ra các tỉnh lân cận. Chính vì vậy nên các khu đô thị vệ tinh hiện nay xa trung tâm hơn, rộng mở hơn, chia thành các phân khu. Đơn cử như khu đô thị phía Nam có 5 phân khu, khu đô thị Tây Bắc giai đoạn đầu có diện tích 6.000ha và khi phát triển thành công sẽ lên đến 9.000ha… Việc phát triển vùng TP.HCM mở rộng đã tạo được những đợt sóng đầu tư vào dự án lớn và dự kiến từ năm 2021 trở đi sẽ là cao trào", ông Châu đánh giá.

Chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, thì cho rằng: "Khu phía Đông hiện nay có một số quỹ đất khá lớn, không gặp vướng mắc gì lắm nên hoàn toàn có khả năng hình thành các khu đại đô thị, trong đó Q.2 cũng còn quỹ đất nhưng không lớn lắm, nhưng riêng Thủ Đức và Q.9 thì quỹ đất còn rất nhiều. Tuy nhiên, cần lưu ý từ trước đến nay hệ thống hạ tầng Q.2 kết nối với nhau còn yếu, các dự án đều phát triển lẻ tẻ, còn khá nhỏ… do đó muốn phát triển thì phải mở rộng cơ sở hạ tầng trước. Thứ hai là phải mở rộng các cơ sở hạ tầng xã hội, nếu phát triển các dự án đại đô thị thì phải đảm bảo đầy đủ cơ sở hạ tầng xã hội như bệnh viện, trường học, siêu thị… mới đáp ứng được yêu cầu".

Hiện nay, khu phía Đông cũng chưa có các công trình hạ tầng xã hội có tầm, có quy mô lớn như trường học, bệnh viện,... Nếu muốn phát triển đại đô thị, có thể học theo mô hình Phú Mỹ Hưng vì hạ tầng, đường xá khu này đều phát triển khá đầy đủ.

Về dự báo giá đất khu Đông, ông Quang cho rằng sự biến động giá BĐS sẽ đi theo sự phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông nên giá sẽ tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, mức giá tăng này sẽ không nhiều vì mặt bằng giá BĐS khu Đông hiện nay đã ở mức khá cao.