TP.HCM: 11 đối tượng cướp ma túy, giết người sa lưới

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang tạm giữ Đỗ Tuấn Thanh (SN 1991, ngụ huyện Củ Chi) cùng 10 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đây là 11 đối tượng liên quan đến vụ giết người nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong.

Cái chết bất thường của người đàn ông

Ngày 24/3, một số người dân đi qua khu vực bờ kênh sông Rạch Dứa (tổ 1A, ấp 4B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) thì phát hiện 1 người đàn ông nằm bất động. Đến gần kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện người này đã tử vong. Cạnh thi thể có một chiếc xe máy mang biển số xanh.

Lập tức, người dân gọi điện báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi có mặt, phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua khám nghiệm hiện trường, công an nhận định nghi vấn nạn nhân tử vong do bị sát hại nên báo lên Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Hiện trường nơi người đàn ông tử vong là khu vực xảy vắng vẻ, ít người qua lại. Đây cũng là “điểm nóng” người nghiện sử dụng ma tuý.

Phương tiện được phát hiện cạnh thi thể người đàn ông tử vong. Ảnh công an cung cấp

Công an xác định nạn nhân tử vong là nam giới (khoảng 40-45 tuổi, chưa rõ lai lịch), trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Nạn nhân tử vong có vết đâm ở đùi phải, nguyên nhân tử vong được xác định là do sốc mất máu cấp vì vết thương đâm đứt động mạch, tĩnh mạch.

Cách thi thể nạn nhân khoảng 5m có xe máy không rõ nhãn hiệu mang BKS: 93B1-0276, biển số xanh.

Ngoài ra, hiện trường còn có nón bảo hiểm, dép, đôi giày vải… và có dấu hiệu của việc giằng co, ẩu đả. Từ những chứng cứ tại hiện trường và khám nghiệm, công an nhận định người đàn ông tới đây để sử dụng ma túy rồi ẩu đả dẫn tới vụ việc.

Lộ diện nhóm giết người, cướp tài sản

Sau khi vụ án xảy ra, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự được công an đặt vào tầm ngắm. Bằng nhiều nguồn tin, công an xác định Nguyễn Ngọc Minh Hiếu - đối tượng hay bán ma túy cho các con nghiện tại khu vực kênh sông Rạch Dứa là đối tượng nghi vấn.

Từ thời điểm người dân phát hiện người đàn ông tử vong, Hiếu cũng biến mất một cách bí ẩn.

Các đối tượng cướp, giết người bị công an bắt. Ảnh công an cung cấp

Khi được công an mời lên làm việc, Hiếu khai chiều hôm xảy ra vụ việc có đi câu cá ở kênh trên. Hiếu không biết thân nhân, lai lịch của người đàn ông tử vong. Trên người Hiếu lại có 1 vết thương nhưng Hiếu vòng vo, không khai báo lý do bị thương.

Sau nhiều giờ đấu tranh, Hiếu khai nhận, tối 24/3, Hiếu mang theo ma túy và cần câu đến khu vực bờ kè sông Rạch Dứa giả vờ ngồi câu cá để bán ma túy. Khoảng 20 phút sau, có một nhóm thanh niên đi xe máy tới gặp Hiếu để mua ma túy.

Hiếu đi vào bãi cỏ lấy ma túy bán cho nhóm này thì bị 1 thanh niên trong nhóm giật toàn bộ ma túy. Hiếu giằng co lấy lại thì bị 3 người còn lại xông vào đánh, cướp ma túy và tiền. Trong lúc giằng co, Hiếu đã bị đâm vào chân.

Thời điểm Hiếu đang xô xát với nhóm cướp, có một người đàn ông cầm kim tiêm đến gần. Nhóm cướp ma túy đã dùng dao tấn công luôn người đàn ông này. Riêng Hiếu bị cướp sạch ma túy và số tiền 900.000 đồng mang theo nhưng thoát thân được, chạy về bệnh viện băng bó vết thương.

Công an ập vào nhà nghỉ bắt các đối tượng cướp tài sản, giết người. Ảnh công an cung cấp

Từ khai báo của Hiếu, công an nhanh chóng khoanh vùng được nhóm cướp do Đỗ Tuấn Thanh cầm đầu. Trinh sát đã theo dấu đến khu vực Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng chúng đã di chuyển đến huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.



Rạng sáng 28/3, trinh sát phục kích bắt được Thanh và 3 đồng phạm tại một nhà nghỉ ở Phú Riềng. Các đối tượng liên quan cũng lần lượt sa lưới.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận, sau khi nhậu xong vào chiều 24/3, chúng rủ nhau đi cướp ma túy và tiền của Hiếu ở sông Rạch Dứa. Trong đó, đối tượng Nguyễn Ngọc San trực tiếp dùng dao đâm vào vai Hiếu. Đối tượng Thanh trực tiếp khống chế, cướp tiền của Hiếu.

Trong lúc chúng đang cướp thì một người đàn ông lạ mặt cầm kim tiêm đến gần đâm vào San nên San dùng dao tấn công, đâm vào đùi khiến người đàn ông này gục xuống đất và tử vong sau đó. Khi biết nạn nhân đã chết, nhóm đối tượng đã chia nhau bỏ trốn.

Hiện, công an TP.HCM đang truy tìm tung tích nạn nhân và đề nghị ai biết về danh tính, lai lịch nạn nhân có thể trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra.