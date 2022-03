Ngày 29/3, thông tin từ Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt được đối tượng truy nã Phạm Văn Đức (SN 1997, trú tại thôn Phú Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phạm tội "Giết người".

Trước đó, vào khoảng 23 giờ, ngày 25/11/2021, Phạm Minh Năm (SN 2001, trú tại thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đi đến quán tạp hóa ở thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) để mua card điện thoại thì gặp Phạm Văn Đức.

Đối tượng Phạm Văn Đức tại cơ quan Công an. Ảnh: CTV

Tại đây, hai người đã có lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn và lao vào đánh nhau.

Quá trình xô xát, Đức lấy dao trong túi quần dọa Năm, nhưng Năm vẫn lao tới khiến Đức dùng dao đâm vào cổ Năm.

Sau khi gây án, Đức cầm dao bỏ chạy, Năm cố cúi xuống cầm gạch ném vào Đức, nhưng mất nhiều máu nên Năm ngã khụy xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Đức về tội "Giết người" quy định tại điều 123 BLHS năm 2015.

Ngày 9/3, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh phê chuẩn quyết định và lệnh trên.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng bị can Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã số 03 đối với Phạm Văn Đức về tội "Giết người".

Sau một thời gian phát lệnh truy nã, hiện lực lượng đã tóm gọn được Phạm Văn Đức và đang tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý.