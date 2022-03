Cảnh sát hình sự vượt gần 200km bắt 2 nghi can vụ nổ súng giết người

Ngày 31/3, thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, khoảng 6h45 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị có liên quan của Công an tỉnh Bình Dương truy bắt nóng 2 đối tượng liên quan đến hành vi giết người.

Theo thượng tá Trần Trung Quốc, các đối tượng do mâu thuẫn và dùng súng rulo (tự chế) bắn đạn chì để thanh toán nhau, hậu quả làm một nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi địa phương.

Đối tượng Võ Văn Linh bị cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng cao su ở Bình Dương. (Ảnh: Đoàn Diểu)

Nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng nên Ban giám đốc chỉ đạo các lực lượng trinh sát tỏa đi các hướng, phối hợp với các địa phương để nhanh chóng vây bắt.

Hơn 48 giờ lần theo dấu vết, các lực lượng đã bắt giữ 2 đối tượng Võ Văn Linh (30 tuổi) và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (33 tuổi, cùng ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) khi cả hai đang lẩn trốn tại vườn cao su thuộc ấp Long Hưng, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. (Ảnh: Đoàn Diểu)

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/3, tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, nhóm đối tượng gồm Tới, Nguyệt và Linh có mâu thuẫn với Võ Văn Nhã (33 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) dẫn đến cự cãi. Đối tượng Linh sử dụng súng dạng rulo bắn đạn chì bắn chết nạn nhân Nhã rồi bỏ trốn.

Qua công tác vận động gia đình và người thân, đối tượng Nguyễn Văn Tới (20 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười), có liên quan trong vụ án, đã đến Công an xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng đầu thú.