TP.HCM: 6 tháng, nhiều đơn vị được giao tiền nhưng chưa "tiêu" đồng nào!

UBND TP.HCM vừa có văn bản "Về giải trình nguyên nhân giải ngân kế hoạch đầu tư công đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 dưới 50%" gửi đến các đơn vị yêu cầu giải trình nhiều vấn đề liên quan đến việc giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm dưới 50%.

Cây cầu Nam Lý (Q.9) là một dự án được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công nhưng hiện tại đang bị đình trệ vì vướng khâu giải phóng mặt bằng - Ảnh: CTV.

Theo đó, văn bản này được gửi đến UBND các quận 12, 2, 3, 4, 5, 9, 11, Tân Phú, Nhà Bè và 30 đơn vị là các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư thuộc các khối sở, ban, ngành như: Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Trường ĐH Sài Gòn, Sở GTVT, Ban Quản lý đường sắt đô thị, Công an TP.HCM…

Theo tài liệu đính kèm văn bản, tính đến 30/6, các quận, huyện có tỷ lệ giải ngân thấp do Kho bạc nhà nước TP.HCM thanh toán như: UBND huyện Nhà Bè (12,23%), UBND quận 11 (32,81%), UBND quận Tân Phú (30,64%), UBND quận 4 (30,46%), UBND quận 9 (41,89%), UBND quận 5 (41,81 %)…

Khối sở ban ngành có các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp do Kho bạc nhà nước TP.HCM thanh toán như: Ban Quản lý đường sắt đô thị (4,76%), Công an TP.HCM (5,15%), Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (5,44%), Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao (7,5%), Sở Nội Vụ TP.HCM (13,12%), Ban Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm TP.HCM (15,75%), Sở GTVT TP.HCM (16,81%), Thành đoàn TP.HCM (18,21%)…

Đặc biệt, có nhiều đơn vị được giao vốn đầu tư công năm 2020 nhưng hiện tại tỷ lệ giải ngân do Kho bạc nhà nước TP.HCM thanh toán là 0% như: Ban quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM, Bộ Tham mưu – Bộ tư lệnh quân khu 7, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Công ty TNHH 1 Thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Cục thi hành án Dân sự TP.HCM, Sở Công Thương TP.HCM, Sở GDĐT TP.HCM, Sở TTTT TP.HCM, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

UBND TP.HCM giao các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư giải trình nguyên nhân (khách quan, chủ quan) những dự án giải ngân đến ngày 30/6 dưới 50%, đề xuất giải pháp khắc phục, cam kết tiến độ giải ngân và gửi về UBND TP.HCM và Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM trước ngày 14/7. Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá tình hình giải ngân và đề xuất xử lý phù hợp đối với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư có dự án giải ngân đến ngày 30/6 dưới 50%, trình UBND TP.HCM trước ngày 20/7.