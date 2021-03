TP.HCM: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 3 chi tiền bồi thường cao hơn quy định

Thanh tra TP.HCM vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 3 trong 2 năm 2015, 2016 và 7 tháng năm 2017 (từ 1/1/2015 – 31/7/2017).

Kết luận của Thanh tra TP.HCM cho biết, tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 3 tồn tại nhiều khuyết điểm. Cụ thể tại Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – đường Nguyễn Văn Trỗi, có 1 trường hợp chiết tính bồi thường, hỗ trợ cho người thu hồi đất cao hơn so với quy định với số tiền hơn 336 triệu đồng (hỗ trợ cho hộ ông Vũ Trịnh Tuấn). Do đó, phải thu hồi số tiền này nộp ngân sách Nhà nước.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nơi Ban Bồi thường Quận 3 thực hiện bồi thường sai hơn 336 triệu đồng cho một hộ dân.

Việc hỗ trợ thêm của chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách còn chưa có tiêu chí cụ thể, trong cùng dự án mức hỗ trợ khác nhau, do đó ảnh hưởng đến tâm lý so bì giữa các hộ. Có trường hợp số tiền hỗ trợ thêm ngoài phương án cao hơn 10 lần so với chính sách quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra TP.HCM cho biết, tại Quận 3, một số trường hợp Ban Bồi thường chia tiền bồi thường, hỗ trợ thành nhiều đợt chi trả cho người bị thu hồi đất, một số trường hợp còn chậm chi trả tiền bồi thường lên đến 60, 80 ngày. Có 4 dự án do Ban Bồi thường Quận 3 làm chủ đầu tư đều chậm làm thủ tục để quyết toán dự án hoàn thành.

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác bồi thường, Thanh tra TP.HCM chỉ ra nhiều sai phạm như: Việc lập dự toán chưa sát với thực tế, năm 2015, 2016 chỉ tiêu thu thực tế đều đạt tỷ lệ thấp so với dự toán. Số thu hàng năm không đảm bảo trang trải cho hoạt động của Ban Bồi thường. Tính đến 31/7/2017, Ban Bồi thường còn nợ ngân sách Quận 3 là hơn 2 tỷ đồng.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND Quận 3 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quận có liên quan đến thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu; chỉ đạo Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 3 xử lý những tồn đọng, sai sót mà kết luận thanh tra đã nêu.

Thanh tra TP.HCM cũng kiến nghị với Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Chủ tịch UBND Quận 3 thực hiện thu hồi hoàn trả ngân sách số tiền hơn 336 triệu đồng do đã bồi thường, hỗ trợ cao hơn quy định.