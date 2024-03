Quyết định được ban hành từ ngày 8/3 với mức giá thấp nhất tại dự án BOT xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu là 17.000 đồng/vé với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng.



Đối với xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có giá tối đa là 25.000 đồng/vé.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet có giá tối đa là 133.000 đồng/vé.

Bảng giá thu phí BOT đường nối Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu

Theo UBND TP.HCM, đối tượng miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ áp dụng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 35/2016 của Bộ GTVT và Thông tư số 28 của Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016.

Bên cạnh đó, trên cơ sở mức giá tối đa được duyệt, các bên tham gia ký kết hợp đồng BOT xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu thương thảo, thống nhất trình UBND TP.HCM ban hành mức giá cụ thể và các đối tượng miễn, giảm để có cơ sở triển khai thực hiện.

Sau một năm thực hiện, nhà đầu tư (Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên) chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật số liệu phương tiện thực tế lưu thông, so sánh phương án giá được duyệt, đề xuất UBND TP.HCM xem xét điều chỉnh mức giá tối đa phù hợp đảm bảo lợi ích người dân, nhà đầu tư và tính khả thi trong việc hoàn vốn cho toàn dự án.

Đồng thời, chủ đầu tư phối hợp Sở GTVT TP, Công an TP, UBND TP. Thủ Đức lập các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực.

Ngoài ra, Tổ Công tác liên ngành dự án BOT xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu, thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm rà soát Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng BOT đã ký, phương án tài chính, mức giá tối đa được ban hành để xem xét, đề xuất ký kết Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành.