Mở spa "chui" làm dịch vụ nam khoa để cưỡng đoạt tài sản, 7 người bị bắt

Ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng của cơ sở khám chữa bệnh không phép có tên Gyeongbok trên đường Võ Thị Sáu, quận 3 về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.



Trong số 8 đối tượng có 7 đối tượng bị cảnh sát tạm giam, riêng chủ cơ sở là bà L. được cảnh sát cho tại ngoại vì lý do nhân đạo.

Mở spa "chui" làm dịch vụ nam khoa để cưỡng đoạt tài sản

3 trong số 7 người bị bắt giam. Ảnh: CACC

Bà L., chủ cơ sở được tại ngoại. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an quận 3 tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc cơ sở do bà L. làm chủ hoạt động khám chữa bệnh không phép, có dấu hiệu lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của khách hàng, Ban Chỉ huy Công an quận 3 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra.

Qua điều tra, hôm 10/7, lực lượng chức năng đã ập vào kiểm tra hành chính tại cơ cở Gyeongbok. Tại đây, cảnh sát phát hiện ông H.T.N. (47 tuổi, quê Cần Thơ) đang có tranh chấp với những người tại cơ sở về việc sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện số tiền 5 triệu đồng, 1 điện thoại và nhiều căn cước công dân của khách hàng mà cơ sở giữ lại khi họ còn nợ tiền.

Cơ quan chức năng xác định, cơ sở trên không được cấp phép khám, chữa bệnh nam khoa nhưng cơ sở này vẫn tiếp nhận, chữa trị cho khách hàng.

Bà L. là chủ cơ sở đã mua các máy móc cũ ở nơi khác mang về, sử dụng cho việc khám chữa bệnh không phép. Các nhân viên, kỹ thuật viên của cơ sở này cũng không có chứng chỉ hành nghề mà chỉ được hướng dẫn để sử dụng máy.

Công an quận 3 xác định, khi khách hàng có ý kiến, phản ứng thì nhân viên tại Gyeongbok có hành vi giữ người và tài sản để yêu cầu trả tiền.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an quận 3 kêu gọi ai là nạn nhân hãy đến công an quận để trình báo, phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng.