TPHCM: Bắt nhóm "giang hồ" chuyên cho vay nặng lãi ở trung tâm

Ngày 24/10, Công an quận 3, TP.HCM đang giữ hình sự với Lê Văn Giang (là đối tượng cầm đầu, SN 1985, ngụ TP.Hà Nội, trú quận Tân Bình), Lê Đức Long (SN 1997), Đặng Văn Huấn (SN 1997, cả 2 cùng ngụ TP.Hà Nội) và Bùi Văn Đức (SN 2000, ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tháng 4/2019, Giang vào TP.HCM rồi cùng với 1 người tên Luân (chưa xác định lai lịch) lên kế hoạch để làm nghề cho vay trả góp. Tháng 9/2019, Giang tự bỏ vốn mua trang web, thuê căn nhà địa chỉ số 27 đường Lê Quốc Tấn, phường 13, quận Tân Bình để làm nơi ở và kinh doanh.

Để có khách hàng, Giang đăng tải lên mạng xã hội Facebook có tên là "Đồng Vàng Nốt". Giang thông qua người môi giới để tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Nếu khách hàng có nhu cầu vay thì phải cung cấp cho Giang chỗ ở, giấy CMND, sổ hộ khẩu…để Giang xác minh và làm thủ tục cho vay.

Giang cho khách vay với số tiền từ 5 – 30 triệu đồng với 2 hình thức là vay đứng và vay góp. Nếu vay góp thì sẽ từ 24 ngày – 60 ngày với lãi suất 20 – 30%/tháng. Còn vay đứng, Giang sẽ tính lãi liên tục từ 5 ngàn – 10 ngàn đồng/ngày/triệu đồng cho tới khi trả hết số tiền lãi vay ban đầu.

Sau một thời gian, Giang mở rộng địa bàn nên đã thuê Long, Huấn, Đức phụ việc. Giang cho nhóm này ở cùng mình tại căn nhà nói trên. Nhóm đàn em của Giang có nhiệm vụ đi xác minh, thu tiền khách vay và nếu khách trả chậm thì nhóm này tìm tới uy hiếp "khủng bố" tinh thần…Cả 3 được trả lương hàng tháng từ 7 triệu – 10 triệu đồng.

Giang khai, từ tháng 10/2019 tới nay đã cho khoảng 200 người vay tiền. Giang quản lý việc cho vay, thu tiền bằng cách mua trang web ag.mecash.vn tạo tài khoản để quản lý số người vay, số tiền vay, lãi suất và số tiền thu được.

Giang lưu thông tin người vay vào điện thoại rồi kết bạn qua Zalo, Facebook để thuận tiện nhắc nhở trả tiền. Khi đến hẹn, Giang cùng đàn em tới thu tiền trực tiếp hoặc thu qua chuyển khoản ngân hàng Vietinbank, Sacombank, BIDV và Techcombank.

Qua kiểm tra trang web agmecash.vn với tài khoản Levangiang171, công an thu thập được nhiều thông tin của những người vay tiền, số tiền vay, lãi suất…

Tài khoản này chứa thông tin 2 cửa hàng gồm FamilyNo1 với 119 người vay tiền và cửa hàng Trường Giang chứa thông tin 385 người vay tiền. Trong tài khoản còn chứa các thông tin về số lần đóng tiền của người vay, số tiền còn nợ lại, số người đã đóng hết.

Tổng số tiền Giang bỏ ra cho vay khoảng 1 tỷ đồng và thu lợi được hàng trăm triệu đồng. Nếu con nợ không trả đúng hoặc chây ỳ, Giang và đàn em sẽ đe dọa khủng bố tinh thần bằng tạt sơn, mắm tôm...

Trong số các nạn nhân của nhóm Giang, bà B.V.T. (SN 1968, ngụ quận 3) đã tới trình báo về việc bị nhóm uy hiếp khủng bố bằng cách tạt sơn vào ngày 2/10. Công an quận 3 đã vào cuộc điều tra, truy xét bắt giữ được nhóm của Giang. Tại công an, băng nhóm giang hồ do Giang cầm đầu khai nhận như trên.

Khám xét nơi ở, công an thu 3 hộp sơn, 1 cuốn tập ghi tên những người thiếu tiền cùng một số tờ giấy biên nhận. Hiện công an đang điều tra mở rộng.