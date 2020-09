TP.HCM: Bắt nhóm giang hồ "bắt cóc" người đàn ông, đập phá xe ô tô giữa ban ngày

Ngày 29/9, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho hay đang giữ hình sự Nguyễn Hoài Phong (tự Phong Quyền, SN 1986, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986) và Nguyễn Trọng Nhân (SN 1991) cùng ngụ quận Gò Vấp, để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hủy hoại tài sản.



Theo điều tra của công an, khoảng 10h ngày 23/9, anh Luân (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp) cùng anh Duyên (SN 1988, ngụ tỉnh Lâm Đồng) ngồi uống nước ở quán cà phê Family Coffee ở Khu dân cư Cityland trên đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Hình ảnh vụ việc được người dân ghi lại.

Lúc này, một người tới xưng tên là Phong Quyền và nói anh Luân qua bàn khác nói chuyện. Nội dung cuộc nói chuyện liên quan đến số tiền anh Luân nợ một người tên là Trung (bạn của Phong Quyền). Sau đó, giữa Phong Quyền và anh Luân mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Nhóm bạn của Phong Quyền thấy vậy liền khống chế anh Luân đưa lên xe ô tô. Anh Luân giằng co tìm cách bỏ chạy. Anh Duyên thấy vậy điều khiển xe ô tô bán tải tông trực diện vào nhóm này nhằm giải cứu anh Luân. Sau đó, anh Luân nhảy lên xe ô tô bán tải của anh Duyên tẩu thoát.

Lúc này, nhóm Phong Quyền bao vây xe, dùng ghế đập vỡ kính xe ô tô bán tải của anh Duyên. Anh Duyên tìm cách bỏ chạy thì bị nhóm dùng gạch, đá ném vào xe ô tô bán tải khiến vỡ kính. Vụ việc sau đó được người dân báo cho công an.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét nhóm đối tượng. Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được Phong Quyền, Hoàng, Nhân. Tại cơ quan công an, cả ba đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.