TP.HCM: Các trường mầm non được giữ trẻ dịp hè

Năm học 2021-2022 là năm học đáng nhớ trong hành trình đến trường của cả học sinh lẫn thầy cô giáo. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cấp mầm non phải đóng cửa sớm nhất để chống dịch và được mở cửa muộn nhất khi dịch được cơ bản khống chế. Vì vậy, thời gian học của cấp mầm non kéo dài đến ngày 29/7 mới kết thúc.

Từ ngày 14/2, trẻ mầm non được đến trường đi học trở lại. Ảnh: M.Q

Theo thông thường, sau khi kết thúc năm học, học sinh bậc mầm non sẽ được nghỉ khoảng 2 tháng. Trong thời gian này, các trường vẫn được phép tổ chức dạy học dựa trên nhu cầu của phụ huynh và thỏa thuận của nhà trường.

Tuy nhiên, trong năm học trước, vì tình hình dịch Covid-19 nghiêm trọng ở TP.HCM, hoạt động dạy học chính khóa cũng như đợt hè phải đóng cửa hoàn toàn cho đến khi được sự chỉ đạo của UBND TP.

Trao đổi với báo chí, bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GDĐT TP.HCM cho biết, sau khi kết thúc năm học 2021-2022, các trường mầm non được phép tổ chức giữ trẻ trong dịp hè này.

Theo đó, nếu trường không phải xây dựng, sửa chữa và phụ huynh có nhu cầu, giáo viên có thể hỗ trợ cho phụ huynh... thì Hiệu trưởng trường mầm non hoàn toàn có thể tự quyết định việc giữ trẻ dịp hè hay không. Thời gian giữ trẻ cũng do nhà trường tự chủ, tự quyết định, có thể từ 2 đến 3 tuần trong tháng 8.

Bà Điệp lưu ý, các trường cũng cần cân nhắc, tạo điều kiện cho giáo viên được nghỉ ngơi trong dịp hè. Đối với chương trình học hè, các trường mầm non có thể dạy học, củng cố lại các kỹ năng cần thiết cho trẻ thông qua các trò chơi, hoạt động, nhằm tạo hứng thú cho trẻ yêu thích việc đến trường.

Trao đổi với Dân Việt, chị Phạm Ân (quận 12) cho biết, việc trường mầm non vẫn mở cửa đón trẻ dịp hè là đáp ứng nhu cầu cần thiết của phụ huynh. Bởi, nếu không có nơi giữ trẻ thì phụ huynh sẽ rất khó khăn trong việc tìm nơi gửi con để làm việc.

"Cứ đến hè là phụ huynh lại tất tả tìm nơi gửi trẻ, người thì đưa con về quê nhờ cậy ông bà, người thì gửi trường tư, người thì cho tham gia các hoạt động ở nhà thiếu nhi... Có người phải đưa con đến chỗ làm. Nói chung, nhu cầu gửi trẻ rất lớn. Trong khi đó, trường học là nơi trẻ quen cô, cô thân thiết với trẻ và phụ huynh cũng yên tâm nên việc được mở cửa đón trẻ là giải quyết được nhu cầu cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ" - chị Ân nói.