Hội Chữ thập đỏ TP.HCM ngày 7/4 đã tổ chức Lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện tại Nhà thiếu nhi TP.Thủ Đức.

Ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết, mỗi năm TP.HCM cần trung bình 200.000 túi máu để điều trị, cấp cứu, dự trữ nhằm đảm bảo an toàn về chất lượng, số lượng máu và thực hiện đúng quy trình cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài thành phố.

Ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, mỗi năm TP.HCM cần trung bình 200.000 túi máu để điều trị, cấp cứu. Ảnh: Quang Sung

Cũng theo ông Sơn, Hội Tin học Thành phố đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ Thành phố thực hiện chuyển đổi số trong quy trình vận động, tiếp nhận và xử lý phân phối máu.

Hoạt động này thật sự hiệu quả khi đã giảm tải các khâu thủ công không cần thiết, giúp người hiến máu thuận lợi hơn trong đăng ký hiến máu.

“Các đơn vị tiếp nhận có cơ sở, lịch sử người hiến máu để bảo đảm máu an toàn. Giải quyết được tình trạng thiếu máu, thừa máu mà nhiều năm trước thường xảy ra, gây ra tình trạng thiếu an toàn trong dự trữ máu. Chất lượng máu được bảo đảm do ngành y tế, Bệnh viện truyền máu và huyết học đã đầu tư quy trình, công nghệ kết hợp đào tạo, bồi dưỡng để duy trì chuẩn hóa quốc tế chất lượng máu”, ông Sơn cho biết.

Người dân tham gia hiến máu tại Lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Ảnh: Quang Sung

Tại buổi lễ phát động, ông Trịnh Ngọc Hải (ngụ TP.Thủ Đức) tham gia đội hiến máu dự bị của phường Linh Tây từ năm 2010, tính đến nay đã hiến máu được 23 lần, cho biết: “Lúc đầu tôi hiến 2 lần trong năm, và những năm gần đây tui hiến 3 đến 4 lần, mỗi lần tôi hiến túi máu 350ml.

Bản thân tôi thường xuyên tham gia hiến máu vào những đợt điều động của thành phố, phường, như hiến máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị đợt trước và sau Tết Nguyên Đán, tham gia hành trình đỏ vào chiến dịch Những giọt máu hồng hàng năm”.

Theo ông Hải, việc hiến máu cứu người xuất phát từ cái tâm. “Mỗi lần đi hiến máu mình không hề có đắn đo, cứ nghĩ việc mình làm sẽ giúp được nhiều người là trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Hơn nữa, là mình biết được người mổ tim đang cần máu và mình đã cứu sống họ với tâm niệm Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, ông Hải nói.

Trong năm 2023, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM sẽ phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền quận, huyện, TP.Thủ Đức thực hiện ba nhiệm vụ chính. Trong đó có vận động tiếp nhận đủ 220.000 túi máu/năm; vận động có tỷ lệ túi máu 350 - 450ml trên 80%; máu sạch đạt trên 95%.

Khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện. Ảnh: T.B

Đồng thời cải tiến, đổi mới công tác vận động, phục vụ, chăm lo người hiến máu. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi số vào quá trình nâng cao chất lượng hiến máu tình nguyện; bảo đảm nghiêm ngặt quy trình tiếp nhận máu một cách an toàn.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đề xuất ngành y tế có đề án quy hoạch, thành lập các điểm hiến máu cố định, có lộ trình giảm các tua hiến máu cố định từ đây đến năm 2025 và các năm tiếp theo. Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đặt mục tiêu thành lập mỗi năm từ 4-5 điểm hiến máu Chữ thập đỏ; phổ biến thông tin cần thiết cho người hiến máu.