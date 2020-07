TP.HCM: Cảnh sát giao thông mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày 27/7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đã phát đi thông báo mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn.

Theo đó, nhằm chủ động trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội (TTXH), phòng ngừa ùn tắc giao thông (UTGT), tai nạn giao thông (TNGT), bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các sự kiện chính trị quan trọng, đảm bảo an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020, PC08 Công an TP.HCM đã mở cao điểm bảo đảm TTATGT - TTXH từ ngày 20/7 đến ngày 14/9.

CSGT mở cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH ở TP.HCM.

Trong đợt cao điểm, PC08, Công an TP.HCM tập trung tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý mạnh các hành vi vi phạm về TTATGT là nguyên nhân chính gây ra TNGT và UTGT trên đường bộ đối với các đối tượng là xe ô tô chở khách, ô tô tải, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc, xe chở container và xe mô tô vi phạm.

Đồng thời, PC08 phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức cao điểm tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát cơ động bằng xe mô tô để xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe tương tự; sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát, xử lý vi phạm.

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, PC08 kịp thời phát hiện, xử lý các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, các vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19. PC08 tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo TTATXH trên địa bàn thành phố (Tổ 363).



Đặc biệt, trong các ngày diễn ra kỳ thi Công an TP.HCM bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng, tự quản bảo đảm TTATGT; phân luồng, phân tuyến, phòng ngừa ùn tắc. Đối với các trường hợp thí sinh đi thi và nhân thân đưa đón, nếu vi phạm TTATGT, sẽ linh hoạt xử lý, tạo điều kiện thuận lợi không để ảnh hưởng đến việc thi cử của thí sinh.