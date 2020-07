4 thanh tra giao thông bị cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng

TAND Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong vụ bảo kê logo "xe vua", liên quan đến hàng loạt cán bộ thanh tra giao thông ở Hà Nội vào ngày 11/8.

4 bị can Lê Bá Dũng (cán bộ thanh tra giao thông quận Hoàng Mai), Trần Sỹ Cương (cán bộ thanh tra cơ động thuộc Sở GTVT Hà Nội), Nguyễn Quốc Cương (cán bộ thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng) và Hoàng Văn Lân (cán bộ thanh tra vận tải huyện Phú Xuyên) sẽ bị xét xử tội Nhận hối lộ.

3 bị can khác là Nguyễn Ánh Hào (trú quận Nam Từ Liêm), Lê Văn Cường (cán bộ thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) và Phạm Văn Vinh (Tổng giám đốc Công ty vận tải Tuấn Vinh) sẽ bị xét xử tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, tháng 8/2018, Công an Hà Nội nhận được tin báo tố Công ty Tuấn Vinh ép xe tải trên một tấn của nhiều doanh nghiệp phải dán logo "An toàn là bạn, tai nạn là thù". Nếu dán khẩu hiệu này, các xe quá tải sẽ không bị cơ quan chức năng kiểm tra hoặc bắt buộc cân đo tải trọng để lập biên bản.

Với thủ đoạn này, nhóm bảo kê có sự tiếp tay của một số cán bộ thanh tra giao thông và cảnh sát, đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng mỗi tháng.

Vào cuộc điều tra, Công an Hà Nội xác định các bị can Hào, Cường và Vinh nảy sinh ý định thiết lập nhóm bảo kê xe quá tải nên đã in logo có dòng chữ nói trên. Sau đó, nhóm này tìm các chủ doanh nghiệp có xe thường chở hàng quá tải để đề nghị dán logo.

Doanh nghiệp nào đồng ý thì phải nộp tiền cho Vinh và Hào để họ đến đút lót cơ quan chức năng. Đổi lại, xe quá tải khi lưu thông sẽ không bị kiểm tra, được bỏ qua lỗi vi phạm hoặc xử phạt nhẹ. Cường được giao khi đi làm nhiệm vụ thanh tra giao thông ở vị trí nào phải báo cho Vinh hoặc Hào để báo lại cho tài xế tránh tuyến đường đó.

VKSND cáo buộc trong các năm 2016-2018, Hào và đồng phạm thu được hơn 6,2 tỷ đồng .

Trong đó, Lê Bá Dũng đã nhận hối lộ 96 triệu, Nguyễn Quốc Cương nhận 63 triệu, Trần Sỹ Cương nhận 136 triệu. Riêng Hoàng Văn Lân nhận 11 triệu và một chai rượu.

Cơ quan tố tụng cũng xác định trong vụ án này, Nguyễn Ánh Hào hưởng lợi 250 triệu, Lê Văn Cường hưởng 180 triệu và Phạm Văn Vinh hưởng lợi 140 triệu.

Nhóm đưa hối lộ còn khai đã chi tiền cho khoảng 90 người thuộc nhiều lực lượng khác như cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự hay công an các huyện ở Hà Nội. Tuy nhiên, những người bị tố đã phủ nhận việc nhận tiền.