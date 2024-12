TP.HCM: Chỉ khoảng 10% người lao động tìm được việc tại các sàn giao dịch việc làm

Bên cạnh những hạn chế, tại tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã báo cáo một số kết qủa đạt được một số kết quả trong công tác quản lý nhà nước về lao động và việc làm trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 - 2025. Cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu về đào tạo nghề và giải quyết việc làm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra được tập trung thực hiện và dự kiến hoàn thành đúng tiến độ: Lao động được đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận tăng qua từng năm (6 tháng đầu năm 2024 đạt 87,63%/chỉ tiêu 87%); trung bình mỗi năm tạo việc làm mới cho 141.000 lao động (chỉ tiêu 140.000 lao động). Phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp đô thị duy trì đến cuối năm 2025 kéo giảm dưới 4% theo chỉ tiêu Nghị quyết.

- Có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 13/2020/NQ-HDND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Chương trình giảm nghèo bền vững TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo của Thành phố.

- Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực lao động - việc làm được quan tâm: công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động được thực hiện định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm. Qua đó, kịp thời cung cấp kết quả dự báo nhu cầu nhân lực đến các cơ quan quản lý nhà nước; các đơn vị căn cứ vào kết quả dự báo để đưa ra chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, như chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, đào tạo nghề nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh tế; công tác giới thiệu việc làm và chi trả bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, nhằm đảm bảo đời sống người dân (từ ngày 20/12/2020 đến 30/6/2024 có 502.163 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; tổ chức 413 phiên sàn giao dịch việc làm kết nối người lao động với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, góp phần giải quyết việc làm cho các đối tượng lao động).

- Thành phố thường xuyên hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật lao động; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, chính sách lao động nữ cho người lao động, người sử dụng lao động thuộc các loại hình doanh nghiệp qua các hội nghị.

- Công tác kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; việc thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, chế độ độc hại cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; công tác xử lý các đơn vị vi phạm được quan tâm thực hiện. Qua từng năm triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, các cơ quan, đơn vị từng bước nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.