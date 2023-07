TP.HCM có nguy cơ ùn tắc giao thông từ thứ 2 đến chủ nhật

Đây là thông tin UBND TP.HCM cho biết tại Hội nghị Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới", do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức ngày 6/7.

Theo ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, TP.HCM có quy mô dân số đông nhất cả nước, khoảng 14 triệu người.

Tại TP.HCM, số lượng phương tiện giao thông cũng nhiều nhất cả nước. Tính đến tháng 6/2023, tổng số phương tiện đang quản lý là hơn 8.953 triệu phương tiện. Trong đó, TP.HCM có hơn 913.994 ôtô, 8.039.010 môtô.

Ngoài ra, rất nhiều phương tiện lưu thông từ các tỉnh, thành lân cận qua địa bàn TP.HCM hàng ngày.

Ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM báo cáo thực trạng và giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, tại Hội nghị trực tuyến về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới". Ảnh: Trần Khánh

Những năm qua, ùn tắc giao thông vẫn là một trong những vấn đề nhức nhối của TP.HCM, xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Thông qua công tác điều tra cơ bản của lực lượng công an, thời gian có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông tập trung vào khung giờ cao điểm từ 6h30-8h30; từ 16h30-19h00 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, ở khu vực trung tâm thành phố.

Vào các ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật, thời gian có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông từ 6h30-9h00; 18h00-19h00 ở các cửa ngõ ra, vào thành phố, ở 2 tuyến cao tốc (đi Long Thành - Dầu Giây và đi các tỉnh Miền Tây) và khu vực thành phố Thủ Đức.

Thời gian qua, TP.HCM đã thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp công trình, phi công trình, tình hình ùn tắc giao thông cơ bản được kiểm soát.

Số liệu thống kê cho thấy từ đầu năm 2022 đến hết 6 tháng đầu năm 2023, toàn TP.HCM đã xảy ra 5 vụ ùn ứ giao thông (kéo dài trên 30 phút). Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn TP.HCM không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Ùn tắc nghiêm trọng trên đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp, TP.HCM) khiến hàng ngàn phương tiện "chôn chân" trên đường. Ảnh: Dương Thanh

Với số liệu thực tế cho thấy tình hình ùn tắc giao thông ở địa bàn TP.HCM trong thời gian gần đây cơ bản được kiểm soát.

Tuy nhiên, theo UBND TP.HCM, số điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông kể từ năm 2019 (28 điểm) đến tháng 6/2023 chỉ giảm 4 điểm (còn 24 điểm). Thậm chí, kết quả năm 2022 tăng 6 điểm so với năm 2021.

5 giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả khắc phục ùn tắc giao thông, ông Bùi Xuân Cường cho biết TP.HCM cần thiết huy động hệ thống chính trị cùng chung tay thực hiện hiệu quả nhiều số giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, TP.HCM tham mưu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông

Thứ hai, TP.HCM nâng cao năng lực quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trong xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức điều hoà giao thông.

Thứ ba, TP.HCM tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông.

Thứ tư, TP.HCM xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông chính quy, tinh nhuệ; bố trí kinh phí, ưu tiên nguồn thu từ tiền xử phạt vi phạm giao thông, đấu giá biển số xe và các nguồn tăng thu khác để tăng cường đầu tư cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thứ năm, TP.HCM tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố

Các phương tiện chen nhau di chuyển qua khu vực vòng xoay cầu vượt Nguyễn Thái Sơn, TP.HCM. Ảnh: Dương Thanh

Theo Đảng ủy Công an Trung ương, ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM còn rất phức tạp, do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh. Trong khi đó, điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông chưa được cải thiện nhiều. Quỹ đất dành cho giao thông Hà Nội đạt khoảng 10%, TP.HCM đạt khoảng 8%.

Chủ trương di dời các trường học, bệnh viện, nhà máy, cơ quan hành chính... ra khỏi nội đô chưa được thực hiện theo quy hoạch, hoặc có được di dời nhưng lại được xây dựng các chung cư cao tầng.

Dân số dao động thực tế tại Hà Nội và TP.HCM cao hơn nhiều so với thống kê thực tế. Đồng thời, tần suất người và phương tiện ra, vào khu vực nội thành quá lớn, nhất là ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị của đất nước.

Năng lực của hệ thống dịch vụ vận tải công cộng còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy còn hạn chế.

Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, đậu xe diễn ra phổ biến, ảnh hưởng đến việc lưu thông của xe mô tô và người đi bộ, gây mất an toàn giao thông.

Việc thi công, xây dựng mới các công trình giao thông còn kéo dài, chiếm diện tích mặt đường, tổ chức giao thông còn hạn chế đã ảnh hưởng đến TTATGT, cảnh quan và môi trường đô thị, Đảng ủy Công an Trung ương cho biết.