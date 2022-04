TP.HCM: CSGT ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ và Đại hội thể thao Đông Nam Á

Sáng 15/4, tại trụ sở Công an TP.HCM (số 268 Trần Hưng Đạo phường Nguyễn Cư Trinh Quận 1) đã diễn ra lễ "Ra quân cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2022, bảo vệ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31".

Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc CATP cho biết, sau đại dịch Covid-19, TP.HCM cùng với cả nước đang phải thích ứng an toàn trong điều kiện mới. Do vậy, việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và lấy người dân làm trung tâm là một trong những nội dung hết sức quan trọng để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong điều kiện thích ứng mới.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc CATP phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: M.V

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch của Công an TP.HCM, Công an thành phố tổ chức lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trật tự, an toàn xã hội trong dịp lễ 30/4-1/5, mùa hè 2022, đặc biệt là Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

"Với nội dung này, Công an thành phố đã chủ động chỉ đạo cho các đơn vị lên kế hoạch, nắm tình hình, trên từng lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ cao nhất. Trong đó, nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân là hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo chung an ninh trật tự của thành phố", Thiếu tướng Trần Đức Tài nói.

Các chiến sỹ PC08 và các đơn vị như Tổ 363, Thanh tra giao thông, Thanh niên xung phong... tại lễ ra quân. Ảnh: B.T

Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM khẳng định, để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT xác định "lấy người dân là chủ thể, trung tâm, mọi hoạt động của CSGT phải bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, các quan chức thể thao khu vực và vận động viên, nhân viên phục vụ tham dự Sea Games 31".

Theo đó, từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/5/2022, PC08 sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe tương tự...;

Hình ảnh lực lượng CSGT TP.HCM ra quân cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sáng 15/4. Ảnh: B.T

Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát cơ động bằng xe ô tô, mô tô để xử lý các vi phạm; sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát, xử lý vi phạm; phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5;

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm, như: Cướp, cướp giật; buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ trái phép, hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ... và các vi phạm pháp luật khác như vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

Kịp thời phát hiện việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép đi trên các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý;

Đợt ra quân cao điểm lần này sẽ diễn ra từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/5/2022. Ảnh: M.V

Kịp thời phát hiện các vụ tụ tập đông người trái pháp luật, các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy chở người, phương tiện mang theo vũ khí, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi có nội dung phản động vào trung tâm thành phố để khiếu kiện, biểu tình và thông báo ngay cho lãnh đạo, đơn vị chức năng phối hợp ngăn chặn, xử lý;

Chuẩn bị sẵn các phương án, bố trí lực lượng thường trực và ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, các địa điểm tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch năm 2022; kịp thời xử lý khi có ùn tắc giao thông xảy ra, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trên các trục chính, cửa ngõ ra, vào thành phố; các địa điểm tổ chức lễ hội, các bến xe, bến tàu, nhà ga có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, các điểm đang thi công thường xảy ra ùn tắc;

Kiến nghị kiên quyết loại bỏ các điểm trông giữ xe không có giấy phép, họp chợ tự phát, buôn bán hàng rong... trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông.

Cạnh đó, PC08 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông.