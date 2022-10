TP.HCM: Đảm bảo mỗi xã, phường có ít nhất 1 trường mầm non công lập

Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non do Sở GDĐT TP.HCM vừa tổ chức, ông Mai Phương Liên, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở GDĐT TP.HCM) đưa ra nhiều vấn đề trong chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp giáo dục mầm non trên địa bàn.

Sắp xếp lại các đơn vị chưa phù hợp

Theo ông Liên, căn cứ trên quy mô thực tế, TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện đã tiến hành rà soát và sắp xếp lại các đơn vị có quy mô chưa phù hợp. Trong đó, sáp nhập 17 trường mới từ 32 điểm trường có quy mô nhỏ. Dự kiến sẽ tiếp tục sáp nhập thêm 11 trường trong thời gian tới.

Sở GDĐT TP.HCM không thực hiện việc sáp nhập trường mầm non vào trường phổ thông. Ảnh: MQ

Đáng chú ý, Sở sẽ không thực hiện việc sáp nhập trường mầm non vào trường phổ thông bởi hầu hết các trường mầm non đều được đảm bảo khuôn viên độc lập theo điều lệ trường. Đồng thời, mỗi xã, phường có ít nhất 1 trường mầm non công lập song song với việc phát triển hệ thống trường mầm non tư thục, dân lập và nhóm trẻ nhằm giảm tải áp lực cho các trường công lập.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, trên cơ sở phân tích những thành tích, một số những tồn tại và hạn chế, ngành giáo dục và đào tạo xác định muốn phát triển giáo dục cần phải huy động sự tham gia của toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển các loại hình trường ngoài công lập.

Trong đó, thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư và doanh nghiệp, khai thác tối đa nguồn thu tại địa phương, tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao.

TP.HCM thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư và doanh nghiệp để hỗ trợ giáo dục mầm non. Ảnh: MQ

Trong năm học 2021-2022, TP.HCM đã hoàn thành đưa vào sử dụng 18 dự án xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng cơ sở giáo dục mầm non công lập với tổng kinh phí hơn 630 tỷ đồng. Tổng số phòng học mới đưa vào sử dụng là 205 phòng học (tăng thêm 113 phòng học so với năm học trước).

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM, trong năm 2021, tổng kinh phí hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên các trường mầm non trên địa bàn hơn 237 tỷ đồng. Trong năm 2022, tổng kinh phí hỗ trợ sẽ là con số trên 226 tỷ đồng.

Ngoài ra, kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ và thu hút giáo viên mầm non công lập theo Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND hơn 202 tỷ đồng (năm 2021) và 190 tỷ đồng (năm 2022).

Tháo gỡ khó khăn về quy hoạch đất

Theo đại diện Sở GDĐT TP.HCM, để chuẩn bị cho năm học 2022-2023, thành phố dự kiến chi khoảng 129 tỷ đồng để TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện thực hiện sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục mầm non.

Đồng thời, Sở GDĐT TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành quy định về chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập, phê duyệt 86 dự án xây dựng trường mầm non công lập để giải quyết khó khăn về chỗ học mầm non cho con em trên địa bàn thành phố.

Sở GDĐT đề xuất xem xét tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ các doanh nghiệp sau dịch Covid-19, tránh tình trạng giải thể, phá sản. Ảnh: A.X

Song song đó, Sở GDĐT TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM xem xét tháo gỡ, giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch sử dụng đất vào mục đích làm các cơ sở giáo dục ngoài công lập do hiện trạng diện tích đất công hạn chế, chủ yếu quy hoạch trên đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khiến chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng cao, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp tại các quận, huyện.



Ngành giáo dục và đào tạo đề xuất các gói tín dụng cho vay đặc thù đối với ngành giáo dục, trong đó giảm tối đa các điều kiện cho vay, linh hoạt trong yêu cầu về tài sản đảm bảo vay tín dụng, xem xét áp dụng hình thức vay tín chấp đối với các cơ sở giáo dục. Xem xét ưu tiên tín dụng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải đóng cửa theo yêu cầu phòng chống dịch ít nhất 1 tháng được vay vốn không lãi suất hoặc lãi suất ưu đãi để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch.

Hiện nay, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng và áp lực dân số tăng cơ học cao ảnh hưởng đến công tác dự báo, tạo áp lực về cơ sở hạ tầng tại một số quận huyện như quận 7, 12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn... Quá trình triển khai các dự án giáo dục gặp nhiều khó khăn trong giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng trường học. Số dự án đăng ký đầu tư lớn, tuy nhiên khả năng cân đối ngân sách thành phố có hạn.

Chưa kể, việc thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội hóa để phát triển hệ thống trường lớp còn hạn chế do chưa có nhiều chính sách ưu đãi, hấp dẫn nhà đầu tư và các quy định về điều chỉnh quy hoạch, mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường học tại các khu đất có chức năng quy hoạch đất ở.