TP.HCM đẩy mạnh "du lịch tại chỗ", trải nghiệm câu chuyện của các khách sạn cổ

TP.HCM chủ yếu tập trung vào du lịch nội địa trong năm tới.

Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 trong năm 2020, dự báo ngành du lịch phải mất khoảng 2 năm mới phục hồi lại như giai đoạn trước dịch nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều bất ổn và nguy cơ rủi ro nếu dịch tiếp tục bùng phát.

Theo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), trong năm 2021, ngành du lịch dự kiến diễn biến thị trường theo 3 kịch bản. Kịch bản 1 cho thấy, nếu Việt Nam đón khách du lịch quốc tế từ quý III/2021 thì lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm đạt khoảng 30% so với năm 2019; khách nội địa đạt khoảng 100% so với năm 2019. Kịch bản 2: Việt Nam đón khách du lịch quốc tế từ quý IV/2021 thì khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm đạt khoảng 15% so với năm 2019; khách nội địa đạt khoảng 80% so với năm 2019. Kịch bản 3: Khách du lịch quốc tế đến Việt rất ít, phần lớn là khách công vụ, các chuyên gia, lao động nước ngoài, đạt khoảng 5% so với năm 2019, khách nội địa đạt khoảng 70% so với năm 2019.



Trong ba kịch bản nêu trên, việc tập trung hướng đến thị trường khách nội địa là lựa chọn hàng đầu.

Saigontourist Group đã triển khai 3 đợt kích cầu du lịch nội địa trong quý 2, quý 3 và quý 4, bên cạnh yếu tố giá ưu đãi và chú trọng nâng cao chất lượng, các sản phẩm, dịch vụ được tích hợp nhiều trải nghiệm thú vị.

Điển hình như tại TP.HCM, các khách sạn cổ Continental (140 năm), Majestic (95 năm), Grand (90 năm) và khách sạn 5 sao Caravelle (60 năm) cung cấp đến du khách chương trình trải nghiệm tất cả sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi và "kể cho du khách câu chuyện khách sạn cổ gắn liền với lịch sử, văn hóa Sài Gòn - TP.HCM".

Khách sạn Continental cổ nhất Sài Gòn.

Đặc biệt khuyến khích hình thức "Du lịch tại chỗ", các khách sạn 4-5 sao trong hệ thống Saigontourist Group tại TP.HCM áp dụng ưu đãi lớn đối với các khách hàng muốn cùng gia đình trải nghiệm những dịch vụ chất lượng cao ngay tại thành phố.

Đối với lĩnh vực lữ hành tour tuyến, định hướng kích cầu tập trung dòng khách nội địa khám phá các tuyến điểm trong nước, đặc biệt khai thác các dòng sản phẩm tour tuyến mới tham gia chương trình hợp tác giữa TP.HCM với 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Đông Nam bộ, khu vực miền trung, Tây bắc, Đông bắc. Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng khai thác dòng khách từ các địa phương đến TP.HCM thông qua các tour đơn tuyến, tour đa tuyến…

Liên quan kích cầu du lịch nội địa, ông Nguyễn Bình Minh, Tổng Giám đốc Saigontourist Group kiến nghị UBND TP triển khai chương trình tổng thể xây dựng TP.HCM là điểm đến an toàn, hấp dẫn, điểm đến của khuyến mãi, kích cầu. Bên cạnh việc thu hút dòng khách du lịch đại trà, cần hướng đến thị trường ngách, phân khúc dòng khách hội nghị hội thảo, khách có mức chi tiêu cao, khách hàng thân thiết; triển khai các gói khuyến mãi kích cầu "Du lịch tại chỗ" dành cho khách hàng, du khách hiện đang làm việc, cư trú tại thành phố.

Các chương trình kích cầu du lịch nội địa triển khai trước đây thường mang tính đơn lẻ, đơn ngành, chủ yếu tập trung các đơn vị kinh doanh lưu trú, giải trí, trong khi yếu tố quan trọng khác chưa được chú trọng, như giảm giá sâu giá vé máy bay, giá vé các phương tiện vận chuyển đến thành phố, miễn giảm giá vé tham quan các tuyến điểm, khuyến mãi hấp dẫn các loại hình khác tại thành phố.

TP.HCM kêu gọi phát triển kinh tế dịch vụ về đêm, xây dựng hình ảnh "Thành phố không ngủ", tuy nhiên loại hình này vẫn chưa thực sự trở thành điểm nhấn của du lịch thành phố.