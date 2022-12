Đình chỉ thêm 2 Trung tâm đăng kiểm để phục vụ điều tra những gì?

Đình chỉ 2 Trung tâm đăng kiểm

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với 2 đơn vị đăng kiểm 50-17D (Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh) và 50-10D (Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh), do vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2022 đến hết ngày 20/03/2023.

"Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam", lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay.

Trung tâm đăng kiểm 50-17D. Ảnh: TT đăng kiểm 50-17D

Cùng với đó, Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm quản lý, giám sát trong thời gian hai đơn vị 50-17D và 50-10D tạm đình chỉ hoạt động kiểm định.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, việc tạm đình chỉ hoạt động 2 Trung tâm đăng kiểm nêu trên liên quan đến hoạt động mở rộng điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đối với vụ việc xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Trung tâm đăng kiểm 50-15D (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận định, hành vi tiêu cực không những làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây mất lòng tin trong nhân dân đối với lĩnh vực kiểm định phương tiện giao thông vận tải mà còn hình thành tâm lý coi thường, xem nhẹ pháp luật, các quy định về bảo đảm ATGT, coi thường sức khoẻ, tính mạng của người tham gia giao thông.

Tăng cường kiểm tra

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, đường thuỷ…

Đồng thời, yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, các đơn vị đăng kiểm phải thực hiện đúng các quy trình, quy định và hướng dẫn trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Đặc biệt, chú trọng các phương tiện vận tải hành khách, xe khách giường nằm, xe tải có tải trọng lớn, xe đầu kéo, xe xi téc… phương tiện thuỷ chở khách từ bờ ra đảo, tầu cao tốc chở người, tàu phục vụ du lịch lễ hội.

"Nghiêm cấm các trung tâm, đơn vị đăng kiểm kiểm định các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để tham gia giao thông, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu.

Trước đó, ngày 20/12, Công an TP.HCM tiếp tục bắt giữ 10 đối tượng tại Trung tâm 50-10D, 50-07V để điều tra làm rõ về các hành vi sai phạm.



Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can để điều tra về các hành vi "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác" trong công tác hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Qua điều tra, nhóm bị can bước đầu thừa nhận dùng thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm, nhưng không làm việc tại trung tâm, giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ô tô được cơi nới thùng xe. Các ô tô này được đăng kiểm không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong vụ án này, Công an TP HCM đã khám xét khẩn cấp tại 9 Trung tâm Đăng kiểm.

Cụ thể, có 5 Trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc (cụ thể: Trung tâm Đăng kiểm: 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp); 63-02D (tỉnh Tiền Giang), Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức, TP HCM) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc.

Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm giám đốc, Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm là giám đốc, Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm Giám đốc; thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.