Hàng loạt nhân viên Trung tâm đăng kiểm bị bắt: Bộ GTVT chỉ đạo "nóng"

Trước đó, ngày 20/12, Công an TP.HCM tiếp tục bắt giữ 10 đối tượng tại Trung tâm 50-10D, 50-07V để điều tra làm rõ về các hành vi sai phạm.



Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can để điều tra về các hành vi "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác" trong công tác hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Qua điều tra, nhóm bị can bước đầu thừa nhận dùng thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm, nhưng không làm việc tại trung tâm, giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ô tô được cơi nới thùng xe. Các ô tô này được đăng kiểm không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công an TP HCM đã khám xét khẩn cấp tại 9 Trung tâm Đăng kiểm. Cụ thể, có 5 Trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc (cụ thể: Trung tâm Đăng kiểm: 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp); 63-02D (tỉnh Tiền Giang), Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức, TP HCM) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc.

Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm giám đốc, Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm là giám đốc, Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm Giám đốc; thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.