TP.HCM: Di dời tổ ong vò vẽ có kích thước lớn trong khu dân cư

Tối 30/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa xử lý, di dời thành công một tổ ong vò vẽ ở khu dân cư trên đường Huỳnh Tịnh Của, phường 19, quận Bình Thạnh.

Tổ ong nằm trên cây cao khoảng 10m, nhiều cành, rễ, do đó lực lượng chức năng phải dùng thang để tiếp cận. Ảnh: QS

Theo nguồn tin từ công an địa phương, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, người dân điện thoại trình báo tại cây xanh trước số nhà 62/17 Huỳnh Tịnh Của, phường 19, quận Bình Thạnh phát hiện 1 tổ ong vò vẽ có bán kính khoảng 0,4m.

Xác định đây là loài ong nguy hiểm, nhất là đối với trẻ em nên người dân đã gọi điện thoại báo cơ quan chức năng đến xử lý di dời. Nhận được tin báo, chiều tối 30/9, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH công an quận Bình Thạnh đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để xử lý tổ ong.

Lực lượng chức năng ghi nhận, tổ ong này nằm trên thân cây cao khoảng 10m. Đây là tổ ong vò vẽ có kích thước tương đối. Theo một cán bộ cảnh sát PCCC tại hiện trường, buổi tối ong sẽ về tổ nên việc xử lý vào ban đêm sẽ hiệu quả hơn vào ban ngày.

Sau khi nắm bắt thông tin, Đội công tác PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã phối hợp Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bình Thạnh, Công an phường 19 nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện công tác xử lý, di dời tổ ong. Sau thời gian ngắn, tổ ong đã được cán bộ chiến sĩ di dời thành công, đảm bảo an toàn.

Lực lượng tham gia làm nhiệm vụ được trang bị bảo hộ đảm bảo an toàn. Tổ ong sau khi hạ xuống được bọc kín để tránh ong bay ra ngoài. Ảnh: QS

Theo tài liệu khoa học, ong vò vẽ (tên khoa học: Vespa affinis) là một loài ong bắp cày phổ biến ở châu Á các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loài ong vò vẽ phổ biến khắp châu Á nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chúng được tìm thấy ở Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Sumatra, Philippines (Palawan) và Malaysia... Tổ của ong vò vẽ thường ở trên cây cao hoặc ở bụi cây, mái nhà. Ong vò vẽ nổi tiếng là loại ong dữ, vết chích có khả năng gây sốc phản vệ, đe dọa tính mạng.