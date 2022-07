TP.HCM: Đoàn kiểm tra sốt xuất huyết bị xua đuổi, địa phương bất lực

Theo số liệu của Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 22/7, số ca mắc sốt xuất huyết tích lũy trên địa bàn TP là 32.011 ca, tăng 293,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số ca nặng là 502 ca, chiếm tỷ lệ 1,57% trong tổng số ca mắc, cao hơn nhiều so với cùng kỳ những năm trước. Đặc biệt, trên địa bàn đã có 16 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, tăng 13 ca so với cùng kỳ năm 2021.

Sở Y tế nhận định, năm 2022 số ca mắc sốt xuất huyết theo tuần tăng sớm hơn so với cùng kỳ năm 2021 và trung bình 5 năm (2016 - 2020). 6 quận, huyện có số ca mắc và số ca mắc/100.000 dân cao nhất TP là quận 12, Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Tân Phú. Qua giám sát trọng điểm đã ghi nhận tại TP.HCM có sự lưu hành của 2 tuýp huyết thanh D1 và D2.