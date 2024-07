Công an TP.HCM xử lý gần 90.000 vụ vi phạm nồng độ cồn trong 6 tháng đầu năm 2024

Tại phiên thứ hai của kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa X, chiều ngày 16/7, ông Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, TP.HCM xảy ra 2.719 vụ phạm pháp hình sự làm chết 40 người, bị thương 215 người, tài sản thiệt hại khoảng 832,48 tỷ đồng.

Ông Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Q.D

Đặc biệt, nổi lên là tội phạm sử dụng công nghệ cao. Loại hình tội phạm này diễn biến phức tạp, với thủ đoạn chủ yếu là sử dụng công nghệ gọi điện thoại bằng tổng đài ảo VOIP qua mạng internet để lừa đảo, bằng hình thức trúng thưởng, cho vay tín chấp ngân hàng, lập sàn giao dịch mua bán vàng, chứng khoán, góp vốn đầu tư… Nửa đầu năm 2024, Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 306 vụ lừa đảo có sử dụng công nghệ cao.

"Tiếp nhận, giải quyết 776 tin báo, tố giác liên quan đến tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, trật tự xã hội, môi trường, công nghệ cao. Kết thúc xác minh, khởi tố 177 vụ/315 bị can", ông Hà cho biết.

Về tội phạm ma túy, ông Hà cho biết hành vi mua bán trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong cơ cấu tội phạm. Công an TP.HCM đã phát hiện, khám phá 1.622 vụ/4.139 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Công an đã thu giữ 671kg ma túy các loại, 500ml dung dịch có chứa ma túy; 52,159kg chất chưa xác định; 1 quả pháo tự chế, 1 lựu đạn tự chế; 24 khẩu súng và 131 viên đạn...

Về tình hình an toàn giao thông, ông Hà cho biết 6 tháng đầu năm 2024 xảy ra 808 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 223 người chết, bị thương 539 người. Công an TP.HCM đã phát hiện và xử lý 354.670 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó xử lý 41.540 trường hợp vi phạm tốc độ; 87.919 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy (1.208 trường hợp sử dụng ma túy).

Gần 90.000 vụ vi phạm nồng độ cồn trong 6 tháng đầu năm 2024 tại TP.HCM. Ảnh: N.T

Về tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố, 6 tháng đầu năm xảy ra 267 vụ cháy, làm chết 11 người, bị thương 10 người, thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền 8,4 tỷ đồng. Xảy ra 4 vụ nổ làm 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính thành tiễn khoảng 67 triệu đồng.

Công an TP.HCM dự báo, thời gian tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

"An ninh chính trị là các hoạt động tán phát, tuyên truyền đạo trái phép; những nguy cơ liên quan an ninh kinh tế, an ninh công nhân trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tội phạm lừa đảo qua mạng liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động để đối phó với biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra của cơ quan chức năng. Tội phạm ma túy, kinh tế, buôn lậu diễn biến phức tạp vào thời điểm cuối năm", ông Hà nêu cảnh báo.